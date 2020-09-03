2020義大利 A'Design Award 獲獎者公布！銀獎下篇

【撰文編輯｜編輯部 圖片提供｜A'Design Award 】

A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020 A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，繼上次介紹過一波銀獎優秀作品後，台灣還有眾多傑出設計獲得銀獎殊榮，現在就一起接著看下去吧！

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 大沃國際設計

獲獎作品 Xiu Shan Reception Center

以「Living in the park」為設計精神，設計者融入了大量的自然休閒元素於本案，打造一個既輕鬆開放又不失正式感的房屋販售接待中心。輕量的鐵皮屋頂與線條直接的金屬支架，搭起空間的輪廓，面向北方公園的立面以整片玻璃的方式，開啟絕佳的視覺效果。並以多元的綠化手法，由外而內，將公園景色、戶外造景、室內垂直綠化，層層寫入空間的設計語彙，打破傳統對接待中心嚴肅封閉的想像。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 大沃國際設計

獲獎作品 Modern and Nature Residence

業主為中年風行愛好者，與太太及一對兒女於杭州富陽購置此棟擁有專屬庭院的別墅。此案設計的原始設計概念與「雲」有關，除了因為從大廳落地窗一眼望去的景色為藍天白雲，更為寓意著業主對於翱翔天際的興趣與嚮往。整體設計格調配合業主對於生活的品味，實現沉穩前衛的現代風格。空間配置的一番重新規劃後，讓各個空間可以取得相呼應的效果，符合業主一家的使用性，加入許多設計細節的小巧思，打造出舒適、明亮寬敞高品質的生活空間。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 根本設計

獲獎作品 L’esprit café

L’esprit café 二號店透過俐落的線條、水泥手感紋理、顏色飽和度高具有強烈個性的搭配，表現店主再次創業的韌性，並在客群等考量下運用深色的色調呈現「沉穩」的氛圍。除此之外，設計師將店面承租的大樓外牆顏色延伸至店裡，讓店面與大樓外牆呈現整體性，並運用店內燈光巧思，吸引路過人群目光；且考量店主預算支出需求，大量沿用一號店的硬體與部分軟件，並使用一號店的讓顧客深具印象的設計元素如：藍色大門、夢想雲等作為空間裝飾，同時延續顧客對一號店的情感。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 呈境設計

獲獎作品 Slight Tipsy of Traveling

坐落於台南煙波飯店裡的餐酒館，突破地域文化的侷限，以兼容並蓄的設計調性，混拼各種不同的材質元素，展現其華麗姿態，完美唱和古典與現代。為了成就豐富深刻的感官享受，並衍生餐廳更多的使用可能性，設計者透過周密的邏輯思考，以「多元並陳」的設計手法，運用弧拱和線條的疊加，譜寫出動感的韻律與節奏，同時藉由材質混拼、軟裝陳設和色彩應用，揉入藝氣濃烈的寫意風格。此外，在機能上以靈活的動線佈局，不同形式座椅的穿插安排；當賓客入座時，隨人流的起伏散合，產生高低錯落的視覺變化，為整體帶來富有層次與深度的趣味性，既深化餐廳特色、賦予當地新穎的飲食體驗，也成功打造出一個願意讓人花更多時間停留、駐足的地方。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 溫州市成仕間裝飾設計有限公司

獲獎作品 Lego Activity Center

本案座落於一片欣欣向榮的楊府山公園區內，以教育衷旨為主導，品牌經營與課程銷售為輔。整體設計取樂高積木外型為靈感，延伸運用弧形、圓形與積木常見顏色為素材，豐富室內輪廓。設計者更以素雅的白開啟廣闊視閾，分別以不同形式的木材將知性感受帶入，在渾然天成的結構裡，將動線、機能、感官感受無痕建入，為樂高「在學中玩，在玩中學」的啟發教育課程，實現最理想的空間情境。

2020 A'Design Award 運動，娛樂和休閒設備設計類 銀獎作品

獲獎者 高鐵工業

獲獎作品 Eazzy2

近幾年來，將單車攜至戶外休旅騎乘已成為風行全球的休閒活動，因此亟需開發專屬車架。EAZZY2即是專為裝載自行車所設計的產品，具有可容納2輛自行車的負載能力，並著眼於操作的安全與便利性，透過快速夾持系統及快速折疊、快速可傾斜、快速固定等設計，讓使用者輕鬆省力地將自行車架設於汽車上，輸運至欲到達的戶外區域。EAZZY2採用輕量化的堅固材料產製，在整體製程上亦兼顧環保及綠能目標，遵循歐盟品保認證標準完成生產。

2020 A'Design Award 包裝設計類 銀獎作品

獲獎者 纖思有限公司

獲獎作品 SPAUKEAU

攜帶式飲品的設計都是以圓形為多，因此，在形狀上大致上都很相同，為了作出產品區隔，設計師量身打造常溫也好喝的台灣品味氣泡水。整體設計以曲線及圓形為主並導入人體工學，使手握住瓶身時，讓手掌的虎口可以貼合，不論男女皆可輕鬆拿取。弧線及幾何瓶身營造出現代感，塑造出具有漂亮比例的瓶圍，猶如一個仕女般的優雅姿態，表現出時尚又環保的設計。

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