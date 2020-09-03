2020 德國 Brisbane Design Awards 結果出爐！金獎作品

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜BRISBANE Design Awards 2020 】

在澳洲布里斯本舉辦的設計獎項Brisbane Design Awards，是由全球知名創意社群DRIVENxDESIGN發起的重大設計獎項之一，徵件內容涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，80多個專業類別，提供廣泛的市場認可，以嘉許設計師的創造力及勇氣。在眾多創新且多元化的參賽作品中，台灣設計師充分發揮精湛實力，一舉榮獲今年的金獎與銀獎，現在就一同來看看得獎作品！

2020 BRISBANE Design Awards 室內設計住宅類 金獎作品

獲獎者　 寬象空間

獲獎作品 日安

本案為一家四口的夢想家，設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及小孩的成長變化，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域，讓「家」能作為洽談、工作的地方，同時享有獨處的愜意，以及溫馨的親子時光。設計者以橫向的空間尺度，鋪展出流暢開闊的生活動線、完善的收納機能；以縱向的時間軸，透過靈活設計滿足現在與未來的需求。此外，本案擁有難得一見的露台， 設計者以此為媒介，不僅營造出輕鬆寫意的情境，串聯人與自然的和諧關係，也增加屋主與客戶的互動交流。

2020 BRISBANE Design Awards 室內設計住宅類 金獎作品

獲獎者　 卡比斯設計

獲獎作品 重生

屋主非常喜歡古玩、舊物，並希冀在重新規劃此處時能夠減少資源浪費，於是設計團隊以簡鍊的設計語彙與輕工業粗礦的風格為基調，重新加以改造。此案特意保留了屋內原有的櫃體加以美化，並且藉由實木素材、軌道燈、屋主收藏品等營造充滿人文氣息的家居空間。而為了創造復古的意境，設計者在材料的選擇上，特意運用較多的特殊有機塗料，為空間觸感帶來仿舊斑駁的感受；低調內斂的色度、自然與間接光源的互相搭配、物件的重新運用，則訴說著設計在社會生態上的另一種創造價值。

2020 BRISBANE Design Awards 室內設計住宅類 銀獎作品

獲獎者　 匯川制作

獲獎作品 雋永藝匯

本案的設計概念為｢將藝術融於生活」，一方面顯現居住者的生活品味，另一方面也充實了整體視覺美感，為原本絕佳的地理環境再添優雅的生活樣貌。窗外的自然景緻與大理石牆面所營造出的自然意象，豐富了家的面貌，而循序漸進的空間規畫，從玄關、客聽、餐廳、廚房、閱讀區域，乃至臥室的布局，不只因為藝術品而讓此宅充滿了家的溫度，也透過精緻細膩空間鋪陳形塑流暢舒適的環境，充足展現當代生活風格。

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協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽(02)2509-1598 #15，或 email至registerlmg@gmail.com。

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