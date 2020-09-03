2020 美國Muse Design Awards 得獎者！ 鉑金獎

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜Muse Design Awards 】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得鉑金獎的作品！

2020 MUSE設計獎 鉑金獎

獲獎者 得比空間設計

獲獎作品 微山丘

此案擁有環視綠景、清幽靜謐的地理優勢。因此設計師將室外景觀引入、搭配物件與材質、或是不規則的分割線條排列，使空間的每個面都有景可賞。公領域裡以沉穩內斂的色彩鋪敘，利用愛馬仕橘色及金屬材質特有光澤點綴，帶入低奢時尚調性。沙發背牆在深藍色調中佐搭錯落排列的鍍鈦金屬，並以一幅大型畫作及色彩鮮明的開放展示櫃映襯，成為入室後一大視覺焦點。在材質上也做了有別以往的設計實驗，例如沙發背牆乃是用防水耐磨、符合環保的系統板材打造，餐廳端景立面則是由一般較常使用於地坪的編織毯構成，既便於清潔保養亦有助提升空間整體精緻度。細緻的施工手法，與藉通風及採光製造的開闊視覺感受，使空機有時尚精品的氛圍，又不失居家應有的溫暖。

2020 MUSE設計獎 鉑金獎

獲獎者 得比空間設計

獲獎作品 東風新古典

本案風格為明亮雅致的時尚新古典，設計者配合美學與機能妥善運用坪數，塑造清新開闊的空間。顏色運用以米白色為主色調，點綴些許帶輕奢典雅的金色，鋪敘華而不奢的居家質感。公領域玄關部分以隔間方式創造半封閉空間為隱私加分，也留給人一個緩衝區域，迎接開闊高雅的明亮居家，鏤空吊燈與圖騰地坪也增添雅致營賓氛圍。餐廳主牆以東方韻味的客製紋路與線板交織，搭配西式線條造型鏡面及絢麗水晶燈，映襯出華美時尚的清新風情，為空間創造出中西合璧的美感。主臥利用雙面櫃將臥房隔出睡眠區與書房，一邊作電視牆，另一邊作為似飯店風格的mini bar和展示櫃，整體設計結合機能性與美感。床頭牆面以淡藍綠的萬重山東方圖騰形塑空間調性，並搭配屋主鍾愛的孔雀藍窗簾，與公領域軟件相呼應。設計者用巧思細心規劃每個細節，以新古典為底蘊，融入東方風格元素，打造出舒適優雅的場域。

2020 MUSE設計獎 鉑金獎

font color=”0074ad”>獲獎者 宇藝空間設計

獲獎作品 層續交織

建築量體組構了方塊空間，在此天地四方之地揉入溫度，簡潔的設計融入業主生活記憶與藝術品收藏，彰顯生活的情感點滴。空間中鏤空櫃皆以線條、幾何構成，並由牆線及線性關係，在場域轉換中，虛實之間創造各自不同的風景。線條，分列、橫亙、依序在場域中，隨著光影的演譯，創造各自不同的風景，為這溫馨的宅邸譜上最美麗的音樂篇章。空間中介大樑橫亙，依此橫向植入寬幅金屬板天花，形成橫向廊道創造視覺焦點，並運用地坪材質與牆面的L行延伸性，創造延續性的視感。在燈光映照下，隨著腳步的移動，光的變化及影的反射，幻化為一幅美麗的迷幻光景。

2020 MUSE設計獎 鉑金獎

獲獎者 大沃國際設計

獲獎作品 現代與自然之對話

業主為中年風行愛好者，與太太及一對兒女於杭州富陽購置此棟擁有專屬庭院的別墅。此案設計的原始設計概念與“雲”有關，除了因為從大廳落地窗一眼望去的景色為藍天白雲，更為寓意著業主對於翱翔天際的興趣與嚮往。整體設計格調配合業主對於生活的品味，實現沉穩前衛的現代風格。空間配置的一番重新規劃後，讓各個空間可以取得相呼應的效果，符合業主一家的使用性，加入許多設計細節的小巧思，打造出舒適、明亮寬敞高品質的生活空間。

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