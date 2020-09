2020義大利 A'Design Award 獲獎者公布！銀獎上篇

【撰文編輯|Living 編輯群 圖片提供|A'Design Award】

A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務,其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一,其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎,在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」(UNEXPECTED DESIGN AWARD),凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020A' Design Award的賽果已公布,所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後,全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項,其中包含了多件來自於台灣的優秀設計,現在就一起來看看今年度的銀獎作品!

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 上海登本設計

獲獎作品 Where The Root Is

作為具東方氣質的辦公室場域,透過「品茶」,創造了人與人相會的凝聚。整體空間圍繞中國傳統「以茶待客」的中心思想,以大片玻璃窗納入自然光,讓一室明亮。大量運用胡桃木紋、灰階羊毛氈地毯營造出穩暖沉穩的空間氛圍,圍塑出放鬆休憩的情境,以簡潔俐落的設計語彙,呈現出自然、閒情逸致的空間質感,讓這裡更像是一座沉澱靜思空間。主人以誠相待,客人謹受款待,賓主一同營造出深具詩意與人文美感的美麗空間。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 丰彤設計

獲獎作品 SCENERY SPRAWLED

本案以老屋再生為案例,從老舊社區中的一處美好端景作為開啟。透過大面積的開窗與建物外觀綠牆圍塑的綠意,將光線引入室內,帶來靜謐和放鬆的享受,吸引經過路人目光的注視。玻璃質感的空間,讓窗外的自然光陽光可以任意穿過鐵件拱門窗框玻璃,灑入空間中的每一個角落,充滿自然光感、流動空氣與綠意。整體空間緊扣老屋整建獨有的氛圍,讓新舊建材共存一室,開啟傳統與現代的對話。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 文域設計

獲獎作品 OWSPACE BOOKSTORE

文域設計替媒體起家的單向空間設計建造了一處特別真、實的書店,賦予了書空間文化沙龍的傳知與聚談力,也藉空間設計幫助書店未來的運營。以冊為本,發展出有如中國古代書卷的建築外立面;以策為源,平面規劃處處體貼文化活動的使用需求。設計拱形書門、調整樓梯位置與各樓層動線配置,使空間皆有自然採光,另做大片玻璃引窗外綠景,使夜晚的書店由室外觀看如同一座知識光盒。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 春福建設

獲獎作品 Aesthetics of Modern Forest

設計師將整體的空間設計定調為現代的森林美學,以符合以年輕科技產業專業人士為主的客群喜好。大廳採用不規則的立面及天花分割,呈現出樹林的意象,利用德式簡約風格及採光落地窗與外部自然景觀結合。櫃檯設計方面以不規則切面量體作為造型,搭配白色大理石紋路與壁面材質相呼應。不同大小的石形沙發椅,排列在大廳落地窗前,與外部景觀形成自然禪意的畫面。整體公設強調功能性和實用性,追求簡潔及容易保養,落實持久耐用性。最終設計成果成功將森林的語彙運用現代感的方式轉化呈現,利用精準的施工將客制化裁切的材質拼貼出分割不規則、俐落的牆面,搭配不過於繁雜的軟裝,呈現出簡約、典雅時尚且寬敞的空間。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 大也國際空間設計

獲獎作品 Floating Light

「半畝方塘一鑑開,天光雲影共徘徊」如同詩句描述,在四層樓的複層空間,界定垂直空間,並在整體規劃導引動線與光線,運用線性流動的光與影,同時也導入時間的輪廓。在雋永生活注入更多的活力與自在,宛如延續且漫長的單純音符卻交織成一篇層次分明極富節奏的交響樂曲那般地閃耀浮動。發展夜間「浮光」的燈光設計同時,也保有了空間裡原始的日間「天光」。並藉由三度空間線條延伸的方式,呈現一種進行中的連結與延續,亦即「時間」的概念。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銀獎作品

獲獎者 大也國際空間設計

獲獎作品 Fluid and Form

藝術背景出身的設計師,在設計空間畫面,亦可發現大量運用東方山水繪畫的原理與自然氛圍,如同本案設計師企圖在有限的空間裡,藉由重複序列的線條設計語彙與自然材料構建創造出無限的領域,宛如中國山水畫中那樣的自然遼闊氣勢與優美意境。本設計作品中跳脫出較為以往的制式規劃邏輯框架,以偏向藝術繪畫與場景重建的概念作為創作出發點,把自然山水場景與溫潤配色以符號象徵重新布局,打造出一個具有強烈視覺張力卻又優美舒適的高雅空間場域。最大的焦點莫過於象徵山巒與雲海的流體天花造型,如海浪般層層疊疊的堆砌而至眼前。

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項,包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等,詳情請洽(02)2509-1598 #15,或 email至registerlmg@gmail.com。