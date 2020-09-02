2020義大利 A'Design Award 公布賽果！

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜A'Design Award 】

義大利 A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020 A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的金獎作品！

2020 A'Design Award室內空間設計類 金獎作品

獲獎者 紅殼設計

獲獎作品 春映枝影 Erc cafe

咖啡廳坐落於新建大樓轉角處，建築造型特殊而搶眼，且室外街道路樹林立，空間設計遂著重在「內斂融入建築並突顯咖啡廳應有的靜謐特性」；順應大片玻璃帷幕牆的優勢，整體格局以向外敞開之姿進行規劃，並從「溫室」衍生發想，塑造一個充滿樹、風、光的場域。在業主「融入紅磚牆與植栽」的Loft風格訴求下，設計者特別融入了「布」元素，體現剛柔並濟的空間質感。

室內格局擴大入口樓梯區挑空面積，增加垂直空間的連結性，築構通透的空間感，廚房與櫃檯位於同側，創造更順暢的工作動線，共享座位區則充分發揮良好的視野、創造友善的內外關係。另外，設計具體傳達溫室的拱型語彙，在燈光暈染及風的吹拂下，營造魔幻的霧化視覺效果，搭配樹型支架，使人彷若置身樹林般，於內於外皆能感受豐富的動態視覺。

2020 A'Design Award室內空間設計類 金獎作品

獲獎者 達永建設

獲獎作品 達永.秋鄉

本次房地產預售之接待中心有別以往將「閱讀」之精神鋪陳規劃於整體接待中心之空間，蘊含台灣傳統紙本出版業所面臨的數位化時代的挑戰及書店即將消失等議題，透過咖啡廳、書店及房地產銷售接待中心三大業態的結合，讓一般參訪消費之民眾，可以在同個時間及空間接觸不同的資訊及活動，豐富多元的空間機能，打破一般民眾對於房地產預售之接待中心的距離感

從入口進入大廳內，動線形成兩大分流，右邊為書店區及樣品屋，左邊為咖啡吧及用餐區。中庭後方的辦公室及業務洽談區，將房地產行銷活動完美的柔化融入閱讀、藝文及餐飲商業空間裡。溫馨又魔幻的空間中央有棵楊梅樹，以一個「回」字型量體圍繞，樓板刻意交錯，彷彿早期大家庭的大宅院，共享彼此的生活。作為垂直主動線的大階梯融合圖書及閱讀區，其書籍擺設位置及高度符合消費者的使用性，讓人可以在行進向上時放慢步調，從書牆書籍取閱享受悠閒時光。餐飲座位區的空間擺設具有彈性，讓空間實現隨時轉換機能的可能性。在主題策展區，消費者可以欣賞關於台灣本土藝術家的作品主題展覽，推廣本土藝術文化。經過另一段和緩的大階梯來到青鳥論壇區，此區主要由青鳥書店安排不同的論壇分享會活動，將知識不知只是停留在用書本將知識傳遞的意象。來訪者都能在此帶走一些感受，讓空間真正變成生活的載體！

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協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽(02)2509-1598 #15，或 email至registerlmg@gmail.com。