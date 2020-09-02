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評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

2020 巴黎DNA設計獎 │《海將軍的頭冠》

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜有村藝術文化有限公司】

DNA巴黎設計獎（DNA Paris Design Awards）是對國際建築師和設計師的表彰，他們通過實用、美觀和創新的設計，改善人們的日常生活。該獎項創立於2019年，是一項具全球性和多元文化包容性的國際賽事，致力推動表彰國際上具獨創、美感及創新的設計師，報名項目包含建築、室內、景觀、產品和平面設計領域。2020年的比賽結果出爐，在眾多的參賽作品中，台灣優秀的設計從中脫穎而出，獲得提名及得獎的殊榮，以下就由LMG編輯團隊分享今年卓越的獲獎作品！

有村藝術文化─陳昱良 設計師

「海將軍的頭冠」榮獲2020年巴黎DNA景觀設計類─提名獎

臺灣是一座四面環海的美麗島嶼，過去四百多年的沿海地景變化、被殖民歷史和產業經濟發展，皆與「海洋」環環相扣，過去人們對海洋抱持著敬仰畏懼的心態，但近代人們對海洋的認識與理解卻十分薄弱。為提醒大家在享用海洋資源的同時能多一份尊重之意，因此透過民間傳統信仰――海神媽祖――轉化而來的「海將軍」為出發點，頭冠造型以臺灣特色養殖魚類「龍膽石斑」為發想，並帶入原住民、華漢族群、日本等代表的符號印象，結合臺灣廟宇色彩和海洋元素進行創作，來呈現臺灣多元族群特色和各被殖民時期的基因。犧牲軀體並留下頭冠，警惕著人類愛惜土地，呼應「海洋資源保育與氣候變遷」議題。

有別於臺灣沿海地區的地標裝置，僅能提供單一的視覺印象或低弱的親近度，設置於雲林縣口湖鄉遊客中心的「海將軍的頭冠」，不僅帶有臺灣土地上多元族群的圖騰元素，且富含海洋保育意涵，同時也附加實用的使用機能，包括內部結合了可遮陽休憩的座椅、周圍腹地也鋪上可供孩童玩耍的白色碎石，提升民眾親近互動的可能性，進而關注作品欲傳達的環保與海洋議題。

材質選用不鏽鋼條和不鏽鋼網作為骨材，水泥砂漿為塑形基材，表面以亮釉磁磚、陶片及傳統抿石子工法為主，並嵌入陶盤壺蓋點綴造形、增加趣味，再搭配鏡面玻璃材質構成外觀主體，強化傳統和現代融合的視覺感受。另外，裝置也以近代臺灣廟宇屋頂龍鳳造型常見的工法和材料特性進行轉化運用，實際邀請專門製作廟宇建築外觀之傳說人物、神像、吉祥動物的匠師共同施作。

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽（02）2509－1598 #15，或email至registerlmg@gmail.com。

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義大利A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。2020A' Design Award的賽果已公布，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的金獎作品！

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紅點設計大獎由德國設計協會Design Zentrum NRW於1955年創辦，與著名的iF設計大獎齊名，有「工業設計界的奧斯卡」之稱，始終是全球工業設計的風向標之一。其得獎作品使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為優秀產品的代名詞。今年紅點的設計概念競賽總共吸引來自52個國家4170件的參賽作品，由全球知名評審團專家小組在這些高質量的作品中挑選出最終得獎作品，現在就一起來看看今年的得獎作品!

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2020 德國紅點設計概念獎 │ 攜行架

EAZZY2即是專為裝載自行車所設計的產品，可容納2輛自行車，並著眼於操作的安全與便利性，讓使用者輕鬆省力地將自行車架設於汽車上，輸運至欲到達的戶外區域。

益生寵愛

友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。設計核心除了試圖藉由開放式的大門拉近社區鄰里間的情感，晴玥設計黃俊勳總監更保留建築物原先的歷史價值，將此宅原有的特色與材質加以運用，融合了臺灣傳統文化與現代生活面貌，迎來獨一無二的全新商業空間。

曙光成家

潔白、簡單的空間裡，晨光灑落，在室內交錯成影，生活的輪廓逐漸清晰。在本案不大的坪數裡，雖然一眼望去就可以收覽全室，但材質的用心搭配可以延續情感溫度，親人貼切的設計可以促進互動，小宅獨有的親密和歸屬感，就在咫尺之間的無盡感受。

至臻風尚 凝塑微醺時刻

坐落於南山廣場頂樓的高空，CÉ LA VI Taipei在張祥鎬設計總監精心規劃下，以世界級的宏觀視野，深度詮釋別樣美麗的臺北夜景，360度全然開放的環景，搭佐奢華時尚的美學設計，賦予空間超越物質的感知向度，它的存在，不僅奠定了時尚美學的新標竿，更是一次浪漫情懷的優雅訴說。

沐日

空間表現以單純的樣態呈現，融入設計的思考想法，將日常點滴植入於人的生活，讓各個場域皆能有獨特的發揮，並在樑柱的關係之間找到適切狀態。不論是空間運用抑或是生活品質皆能完美。如同溫暖和煦的陽光，是春天的溫度，亦是生活的空間溫度。

合輝雲門

座落桃園，本案高級卻不落俗套的細緻氛圍，源自業主希望居家空間能有如高級飯店般的精品設計期許，設計者以打造富有現代城市感的空間為基調，利用重點材質加諸局部的功能性視覺，詮釋以人文本、退居的表現設計概念，強調空間裡的人文足跡，簡化生活雜亂的軌跡，打造無時刻都有如精品飯店的質感住宅。

厚實揀選‧品味生活

極簡生活的空間調性成為現代人喜愛追求的住宅樣貌，在沉穩低斂的簡約設計中，選用低彩度的灰調系與木質元素、石岩紋理材料等鋪敍空間中材質層層變化的細緻語彙，並透過軟性介質點亮景域要點，本案在設計師的刻劃下，以鮮明而多元的材質描摹，讓極簡同調的場域裡塑造出低斂而豐富的美學底蘊。

質．漾

本案業主為頂級淨水器品牌的進口商，希望能將健康、自然的理念帶進空間，營造舒適無壓的工作氛圍，同時藉由比例合宜的格局配置，梳理出流暢的場域關係，使空間兼具辦公及教育訓練之用。文域設計以沉穩雅致的色調鋪陳，揉入溫潤的木質語彙、舒緩的情境光氛，在濃淡有度的場域溫度中，運用工藝元素複合多重機能，不僅賦予空間精緻入微的高質感，亦完美圍塑永續共好的企業文化。

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