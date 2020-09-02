2020 巴黎DNA設計獎 │《海將軍的頭冠》

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜有村藝術文化有限公司】

DNA巴黎設計獎（DNA Paris Design Awards）是對國際建築師和設計師的表彰，他們通過實用、美觀和創新的設計，改善人們的日常生活。該獎項創立於2019年，是一項具全球性和多元文化包容性的國際賽事，致力推動表彰國際上具獨創、美感及創新的設計師，報名項目包含建築、室內、景觀、產品和平面設計領域。2020年的比賽結果出爐，在眾多的參賽作品中，台灣優秀的設計從中脫穎而出，獲得提名及得獎的殊榮，以下就由LMG編輯團隊分享今年卓越的獲獎作品！

有村藝術文化─陳昱良 設計師

「海將軍的頭冠」榮獲2020年巴黎DNA景觀設計類─提名獎

臺灣是一座四面環海的美麗島嶼，過去四百多年的沿海地景變化、被殖民歷史和產業經濟發展，皆與「海洋」環環相扣，過去人們對海洋抱持著敬仰畏懼的心態，但近代人們對海洋的認識與理解卻十分薄弱。為提醒大家在享用海洋資源的同時能多一份尊重之意，因此透過民間傳統信仰――海神媽祖――轉化而來的「海將軍」為出發點，頭冠造型以臺灣特色養殖魚類「龍膽石斑」為發想，並帶入原住民、華漢族群、日本等代表的符號印象，結合臺灣廟宇色彩和海洋元素進行創作，來呈現臺灣多元族群特色和各被殖民時期的基因。犧牲軀體並留下頭冠，警惕著人類愛惜土地，呼應「海洋資源保育與氣候變遷」議題。

有別於臺灣沿海地區的地標裝置，僅能提供單一的視覺印象或低弱的親近度，設置於雲林縣口湖鄉遊客中心的「海將軍的頭冠」，不僅帶有臺灣土地上多元族群的圖騰元素，且富含海洋保育意涵，同時也附加實用的使用機能，包括內部結合了可遮陽休憩的座椅、周圍腹地也鋪上可供孩童玩耍的白色碎石，提升民眾親近互動的可能性，進而關注作品欲傳達的環保與海洋議題。

材質選用不鏽鋼條和不鏽鋼網作為骨材，水泥砂漿為塑形基材，表面以亮釉磁磚、陶片及傳統抿石子工法為主，並嵌入陶盤壺蓋點綴造形、增加趣味，再搭配鏡面玻璃材質構成外觀主體，強化傳統和現代融合的視覺感受。另外，裝置也以近代臺灣廟宇屋頂龍鳳造型常見的工法和材料特性進行轉化運用，實際邀請專門製作廟宇建築外觀之傳說人物、神像、吉祥動物的匠師共同施作。

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