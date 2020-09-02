2020 德國紅點設計概念獎│水下推進器

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紅點設計大獎由德國設計協會Design Zentrum NRW於1955年創辦，與著名的iF設計大獎齊名，有「工業設計界的奧斯卡」之稱，始終是全球工業設計的風向標之一。其得獎作品使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為優秀產品的代名詞。考量到設計領域的豐富性與多元性，完整掌握時下的重要設計趨勢，紅點產品設計獎分設49項報名類別，便於設計師選擇最適合自己的項目參加，並設有紅點最佳設計獎（Best of the Best）、紅點獎（Winner）、佳作（Honourable Mention）等榮譽，表彰設計師的卓越成就。

今年紅點的設計概念競賽總共吸引來自52個國家4170件的參賽作品，由全球知名評審團專家小組再網上進行討論，並在這些高質量的作品中挑選出最終頂尖得獎作品，先前賽果公布，臺灣也有不少優異作品脫穎而出，奪得至高無上的榮耀，現在就一起來看看今年的得獎作品!

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「水下推進器」榮獲2020年德國紅點設計概念類─紅點獎

出自對於浩瀚海洋無邊的熱情與渴望，設計者希望透過科技的進步結合人性的設計，突破人類探索海下世界的極限，帶來本質上的改變。設計包括了無爆炸風險的A123鋰鐵電池、一邊350瓦、雙邊共可推進相當十公斤的有感助力等電路系統。結構上使用加長水平長度的雙翼，讓使用者可以避開水流干擾，並以堅固的支架設計搭配俄式簡約銀灰色PA材質外殼，營造精緻的未來科技感視覺效果，既能有效抗海水侵蝕、防水又具備高穩定度。由內至外，都是以親人的人工智能角度研發高安全與高效能兼具的水下推進器。

另外，濳客還可利用LCD顯示屏隨時捕捉環境參數。特殊的流線形設計與前方GoPro架設功能年輕化產品，並且獨創全球地結合內建GPS定位系統，在進入低電量模式隨機拋棄後即可自動返回設定地點。創造智慧化核心價值帶來真正便利的水下產品，為水下潛客拓展趨近真正無限制的水下體驗之可能。

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