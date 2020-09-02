2020 巴黎DNA設計獎 │《雲影心谷》

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜大沃國際設計有限公司】

DNA巴黎設計獎（DNA Paris Design Awards）是對國際建築師和設計師的表彰，他們通過實用、美觀和創新的設計，改善人們的日常生活。該獎項創立於2019年，是一項具全球性和多元文化包容性的國際賽事，致力推動表彰國際上具獨創、美感及創新的設計師，報名項目包含建築、室內、景觀、產品和平面設計領域。2020年的比賽結果出爐，在眾多的參賽作品中，台灣優秀的設計從中脫穎而出，獲得提名及得獎的殊榮，以下就由LMG編輯團隊分享今年卓越的獲獎作品！

大沃國際設計─林威廷 設計師

「雲影心谷」榮獲2020年巴黎DNA室內設計餐旅空間類─設計獎

本案位於大陸浙江南部，松陽縣四都鄉庄河村的山區內，此處地理環境相當特別-由於山的緣故，在某些季節，常常可見到雲從北方穿過山林從南邊而下。此住宅原是一幢老建築物，礙於政策既不能打掉，城鎮內僅剩老年人留守，施工環境顯得相當惡劣。設計師期許讓這棟建築不只是人住進民宿，更讓心隨著雲朵飄進松陽；也期許建築與環境的相容性不被改變，使居住品質得以提升，而非僅為就民宿搶眼，失去與環境的融合，因此從景觀、建築到室內設計，都是設計師一手包辦。

這裡的原地建築是以土加上某些黏著劑，摔打產生黏性後就當作建材，因此外觀呈現黃土色，保有純樸的味道，因此在外觀我們僅就屋頂防水結構、保溫、防漏水部分重新補強，而希望黃土牆以最高的完整度保留下來，但此處濕度高，只要經雨水沖刷就會毀壞，黃土不停剝落，且村內僅剩的又是老人。團隊研究許久，並靠村內老人一磚一瓦徒手搬運，才以20%的新與80%的舊，呈現新貌。建築物延著山勢而建，以石塊堆疊成擋土牆，並僅就地形走勢搭建木平台，讓山勢原貌得以最高度呈現。

內部空間則以峇厘島式輕鬆生活的精神重建，以白色為基調呼應雲的色彩，80%的新與20%的舊，加入大量觀景窗，讓山景流入室內，保留黃土牆、舊門片，加上仿古擺設。擷取簡約精神，加上大量棉麻材質的軟件使用，提升居住品質，強化人與自然的因素，讓遊客來此不只打卡，而是在心上留下於此的生活記憶。

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