2020 德國紅點設計概念獎 │ 攜行架

【撰文編輯｜編輯部 圖片提供｜高鐵工業股份有限公司】

紅點設計大獎由德國設計協會Design Zentrum NRW於1955年創辦，與著名的iF設計大獎齊名，有「工業設計界的奧斯卡」之稱，始終是全球工業設計的風向標之一。其得獎作品使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為優秀產品的代名詞。考量到設計領域的豐富性與多元性，完整掌握時下的重要設計趨勢，紅點產品設計獎分設49項報名類別，便於設計師選擇最適合自己的項目參加，並設有紅點最佳設計獎（Best of the Best）、紅點獎（Winner）、佳作（Honourable Mention）等榮譽，表彰設計師的卓越成就。

今年紅點的設計概念競賽總共吸引來自52個國家4170件的參賽作品，由全球知名評審團專家小組再網上進行討論，並在這些高質量的作品中挑選出最終頂尖得獎作品，先前賽果公布，臺灣也有不少優異作品脫穎而出，奪得至高無上的榮耀，現在就一起來看看今年的得獎作品!

高鐵工業股份有限公司

「EAZZY2」榮獲2020年德國紅點設計概念類 紅點獎

近幾年來，將單車攜至戶外休旅騎乘已成為風行全球的休閒活動但設計者卻觀察到，目前拖車式攜車架無論是安裝或使用上，均普遍存在穩定度與便利性等問題，EAZZY2因此而誕生。EAZZY2即是專為裝載自行車所設計的產品，具有可容納2輛自行車的負載能力，並著眼於操作的安全與便利性，透過「快速夾持托球系統」的專利結構，讓使用者輕鬆省力地將自行車架設於汽車上，輸運至欲到達的戶外區域。無論是可傾倒式的設計，讓使用者需打開後車門的時可不必將攜車架拆下，或是使裝卸自行車時輕省不費力，可輔助自行車施放的「U型導軌」，都便於使用者輕鬆裝卸與運輸自行車。

基於人性化與人因工程的考量，在EAZZY2利用「快速夾持托球系統」的專利結構，讓使用者更安全且便利地將自行車架設於汽車上，輸運至欲到達的戶外區域。同時也採用輕量化的堅固材料產製，其中鐵管裁切均於廠外進行，並採用粉體塗裝方式，力求過程不產生有害粉塵；粉狀塗層經高溫烘烤使其固化，生產耗電量低且不造成污染。而整體製程亦兼顧環保及綠能目標，遵循歐盟品保認證標準完成生產。

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽（02）2509－1598 #15，或email至registerlmg@gmail.com。