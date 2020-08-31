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益生寵愛

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯│陳寬茵 圖片提供│晴玥設計】

隨著現代人愈來愈重視寵物，友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。設計核心除了試圖藉由開放式的大門拉近社區鄰里間的情感，晴玥設計黃俊勳總監更保留建築物原先的歷史價值，將此宅原有的特色與材質加以運用，融合了臺灣傳統文化與現代生活面貌，迎來獨一無二的全新商業空間。

活化舊建築 賦予新生命

本案坐落於臺北市大安區，兩層樓高的磚造洋房，在臺灣早期貴為富裕人家的居所，然而卻因原先居住其中的家族搬離的緣故，此宅荒廢許久未經使用，逐漸累積許多歲月的痕跡。在因緣際會下，業主看上了此處，並決定將其改造為寵物會館，引用醫生/ 益生菌相似的發音，將此會館取名為「益生寵愛」。一來作為販賣含益生菌成份的客製化寵物飼料，同時提供每位前往的顧客一處得以好好交流、陪伴寵物玩耍的美好場域。面對原已荒廢10 年之久的老建築，殘存十多年前使用的設計手法、雜草叢生的環境，再加上將基地原先設定的住宅空間改為商業用途，設計師不僅需修繕此建築過於老舊的設備，同時更須以現代商業空間的考量重新調整規劃，藉此達到品牌設立店面的目的。

為了落實全方位的設計，黃俊勳總監更邀來各領域的專家至此鑑定場地並找出適合的建議，透過不斷思索逐一克服基地的條件限制，以融合現代與傳統的設計風格，活化了空間，並且賦予這棟建築新的生命。業主期望透過此空間傳遞活潑健康且優質的飼養寵物文化，設計師遂保留基地原有的歷史文化，延續建築原有的裝飾與特色，藉由現代的設計手法加以改良，並以老物再利用的方式，結合時下流行的軟裝設備，既打造出明亮舒適的休憩空間之餘，也賦予此宅全新的商業與社會價值。

新舊交融 塑造獨特空間面貌

甫入內，黃俊勳總監依循原始的建築脈絡，改以開放式的大門拉近社區的互動性，入口處的動線、一樓區域的隔間也重新規劃，藉此帶來更流暢與寬敞的活動區域。而透著微光的舒適場域，輔以古意盎然紅磚、鐵窗、仿磨石子磁磚、抿石子及花格磚，氤氳出臺灣獨有的懷舊風情，同時搭佐鮮明活潑的配色、清新自然的木質語彙、趣味十足的造型裝飾，透過新舊交融的溫潤筆觸，形構獨一無二的空間面貌。此外，櫃檯接待處採用傳統中藥鋪的櫃體設計，精緻的質感，巧妙呼應品牌依照寵物體質調配量身定制飼料的精神。貼心的設計師，將廣闊的戶外空間打造為毛小孩自由活動的區域，而二樓則規劃成直播室，讓飼主得以在優美的環境中於線上與更多人分享與寵物的生活點滴。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

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友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。設計核心除了試圖藉由開放式的大門拉近社區鄰里間的情感，晴玥設計黃俊勳總監更保留建築物原先的歷史價值，將此宅原有的特色與材質加以運用，融合了臺灣傳統文化與現代生活面貌，迎來獨一無二的全新商業空間。

曙光成家

潔白、簡單的空間裡，晨光灑落，在室內交錯成影，生活的輪廓逐漸清晰。在本案不大的坪數裡，雖然一眼望去就可以收覽全室，但材質的用心搭配可以延續情感溫度，親人貼切的設計可以促進互動，小宅獨有的親密和歸屬感，就在咫尺之間的無盡感受。

至臻風尚 凝塑微醺時刻

坐落於南山廣場頂樓的高空，CÉ LA VI Taipei在張祥鎬設計總監精心規劃下，以世界級的宏觀視野，深度詮釋別樣美麗的臺北夜景，360度全然開放的環景，搭佐奢華時尚的美學設計，賦予空間超越物質的感知向度，它的存在，不僅奠定了時尚美學的新標竿，更是一次浪漫情懷的優雅訴說。

沐日

空間表現以單純的樣態呈現，融入設計的思考想法，將日常點滴植入於人的生活，讓各個場域皆能有獨特的發揮，並在樑柱的關係之間找到適切狀態。不論是空間運用抑或是生活品質皆能完美。如同溫暖和煦的陽光，是春天的溫度，亦是生活的空間溫度。

合輝雲門

座落桃園，本案高級卻不落俗套的細緻氛圍，源自業主希望居家空間能有如高級飯店般的精品設計期許，設計者以打造富有現代城市感的空間為基調，利用重點材質加諸局部的功能性視覺，詮釋以人文本、退居的表現設計概念，強調空間裡的人文足跡，簡化生活雜亂的軌跡，打造無時刻都有如精品飯店的質感住宅。

厚實揀選‧品味生活

極簡生活的空間調性成為現代人喜愛追求的住宅樣貌，在沉穩低斂的簡約設計中，選用低彩度的灰調系與木質元素、石岩紋理材料等鋪敍空間中材質層層變化的細緻語彙，並透過軟性介質點亮景域要點，本案在設計師的刻劃下，以鮮明而多元的材質描摹，讓極簡同調的場域裡塑造出低斂而豐富的美學底蘊。

質．漾

本案業主為頂級淨水器品牌的進口商，希望能將健康、自然的理念帶進空間，營造舒適無壓的工作氛圍，同時藉由比例合宜的格局配置，梳理出流暢的場域關係，使空間兼具辦公及教育訓練之用。文域設計以沉穩雅致的色調鋪陳，揉入溫潤的木質語彙、舒緩的情境光氛，在濃淡有度的場域溫度中，運用工藝元素複合多重機能，不僅賦予空間精緻入微的高質感，亦完美圍塑永續共好的企業文化。

禪意雅興

唐卡，猶如藏族文化的精蘊，其畫作結合藏民傳統藝術與宗教內涵教義，傳遞歷久彌新的智慧哲理，為人們帶來安定舒心的歸屬。許意竹設計總監在此案中即發揮創意思維，以屋主重視的唐卡畫為靈感，藉由開放的公領域、俐落整齊的垂直水平立面、柔和的色彩搭配，悉心打造這處讓人得以放鬆、靜心休憩的環境，締造沉靜優雅的完美居所。

英倫紳士般的靈魂場域

室內是建築的靈魂，是人與環境的聯繫，而設計師就是牽起這個聯繫的關鍵者。位於高雄指標性建築的本案，擁有雙面採光的格局優勢，東面綠意盎然的森林公園，城市文明的進步還有自然的蓊鬱盡收眼底。在絕佳的環境優勢中，本案室內以輕奢的英倫現代風格，充斥沈穩、低調的屋主生活，並以整合的線性設計，規劃、整頓諾大的空間，譜出劃時代與空間的奢華氣韻。

線面之間 構象造境

譚淑靜設計總監循著空間原始脈絡，利用彈性隔間，釋放場域自由屬性，形塑軒敞明朗的生活語境，同時輔借點、線、面之間的延伸與導引，塑造深入心理感知的審美路徑。從空間的虛實位移及映現，乃至於流動視角的表現，皆韜韞出輕盈和諧的律動感；各類材料層理的細膩神情，更使每個細節都極具感染力。簡潔而豐富、溫暖且舒暢，此案完美演繹了禾築國際一以貫之的療癒感美學。

傳世大宅風華 體現人文新古典主義

本案住宅作為其退休後的居住空間，同時也滿足了招待親朋好友的社交需求。公共空間規劃有兩個起居休憩區域，一為正式客廳一為輕鬆愜意的家庭廳，開闊的空間融合宴請賓客、影音、名琴自動演奏與客製空間精油香氛等功能，並將空間利用達到最大化、功能多樣化的設計初衷。

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