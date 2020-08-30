【撰文編輯｜Christine 圖片提供｜凱豐設計室內裝修】

潔白、簡單的空間裡，晨光灑落，在室內交錯成影，生活的輪廓逐漸清晰。在本案不大的坪數裡，雖然一眼望去就可以收覽全室，但材質的用心搭配可以延續情感溫度，親人貼切的設計可以促進互動，小宅獨有的親密和歸屬感，就在咫尺之間的無盡感受。

以小空間創造無限想像

本案的業主為房屋仲介，生平看過無數的房屋，最後買下了單層只有8坪的本案，從一無所有的毛胚開始，與設計者討論、溝通，定下乾淨、簡約的設計目標，希望在簡單卻不單調的小宅中，體現溫暖、有如避風港般的家庭意象。本案的格局呈長方形，且為單面受光，為了有效增加室內底端的自然光照，在一樓的廚房與客廳之間，設計者以玻璃鋁製拉門，代替封閉隔牆，從廚房與陽台魚貫進入的陽光，不但彌補客廳開窗有限的問題，折射發散的晨光，也暈染了本案獨特的靜謐氛圍。綜觀所有的小宅設計案，皆共同面臨了兩大難題，就是收納與空間的整合。本案中，設計者妥善利用樓梯下方的畸零空間，創造額外且多元的收納間隔；空間表面則以單一、簡潔的方式，鋪敘木頭與單色牆面對話的設計語彙，在同時帶有些北歐減壓與日系內斂的設計感裡，創造延續、一體的放大視覺，剩下看似留白的簡單，則交付業主在未來以生活填充空間的意涵。

蝸居意象的創意單元

複層的閣樓空間裡，設計者偷天換日般地，創造了最大量的使用效能。為了在有限的空間中，建入兩張雙人床的床位，設計者將長方形的空間格局雲泥分隔，分別設置為主臥與書房空間。主臥室延續一樓的木質表面，在牆面以斜切造型內嵌間接照明，帶來柔和舒適的感受，同時加裝灰玻璃鏡面衣櫥，增加通透、反射的擴大視覺。另一頭書房內，設計者更以蝸居般的單元設計，將另一床鋪藏於書桌後方的畸零空間內。平日只有業主一人時，可以享有兩種不同的空間使用，偶爾有朋友拜訪、甚至新增家庭成員後，空間仍有調整和分配的可能。即便是小宅，透過設計的規劃與介入，也能因應不同的人生階段與情境，而有不同且多彩的可能，隨著日出日落，生活跟著光線改變、演繹，各種記憶交錯成影，成為住宅空間中最珍貴的價值。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》