至臻風尚 凝塑微醺時刻

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜伊太空間設計事務所】

坐落於南山廣場頂樓的高空，CÉ LA VI Taipei在張祥鎬設計總監精心規劃下，以世界級的宏觀視野，深度詮釋別樣美麗的臺北夜景，360度全然開放的環景，搭佐奢華時尚的美學設計，賦予空間超越物質的感知向度，它的存在，不僅奠定了時尚美學的新標竿，更是一次浪漫情懷的優雅訴說。

高空酒廊 締造豪奢饗宴

LVMH貴為全球時尚先鋒，旗下擁有Louis Vuitton、Moët Hennessy、Christian Dior、Fendi、Bulgari等知名時尚大牌，除了卓越的品牌經營之外，LVMH近年來也汲取時尚產業的高品質與非凡品味，成功進軍華人餐飲市場，一手打造頂級高空餐酒廊品牌「CÉ LA VI」，致力於以尊榮的美饌禮遇、卓越的禮賓服務，打造集美景、美食與美酒三位一體的奢華饗宴！去年盛大開幕的CÉ LA VI Taipei，選址於臺北微風南山48樓，號稱全臺最高的高空酒吧，LVMH集團特地邀請馳騁於國際、華人圈最具知名度的設計師──伊太設計總監張祥鎬執手規劃，並攜手深耕於臺灣夜生活娛樂產業多年的theLOOP，兩兩加乘，憑恃前沿的設計思維，打造深入五感、奢華極致的饕客殿堂。

被譽為「空間導演」的張祥鎬設計總監，在設計CÉ LA VI Taipei時，一方面以大膽新穎的設計，挑戰傳統的視覺構圖，一方面則利用細膩的氛圍營造，在色彩遞嬗、線條轉換間，讓空間兼富形式與精神內涵。他延續塔樓屋頂剛硬的結構線條，悉心梳理垂直、水平軸面的層次變化，透過設計巧思將之轉化成劇場般的空間樣貌，創造出簡潔俐落的視覺張力。為複合多元的空間感受，採用可全然打開的落地玻璃推拉門，作為室內酒吧區和戶外的露天觀景區的分界，開闔之際，連袂起兩大場域，賦予國際級潮流音樂盛會的高規格。

坐擁無敵美景 享受頂級生活

甫入內，空間運用沉穩內斂的色調鋪敘，輔以香檳金微醺微甜的質感，締造出沉浸式的美感體驗，也完美呼應了其精緻優雅的品牌特性。張祥鎬設計總監擷取木質與金屬截然不同的材質屬性，利用精準的美學比例，形構既和諧又衝突的視覺美感。位於中南側長達9公尺的造型銅製吧台，隨著天花格柵律動之美，鑄造大器恢弘的迎賓氣勢，而從天花板延伸至壁面的展示櫃，以婉轉柔和的線條語彙、強烈的明暗對比，塑造出流麗綺趣的立體維度，彷彿劇場舞台般的精緻場景。貴賓能在端景吧台的高腳椅上，觀看精彩紛呈的花式調酒表演，也能盡情享受與朋友相聚暢飲的歡快時光。一旁戶外私人包廂，採用嵌入式的獨立設計，搭配舒適柔軟的沙發座椅，予以猶如身處度假遊艇般的閒適感；加上CÉ LA VI標誌性紅傘點綴，彰顯出品牌獨樹一格的迷人風韻。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》