【文│Join 圖片提供│近境制作設計】

空間表現以單純的樣態呈現，融入設計的思考想法，將日常點滴植入於人的生活，讓各個場域皆能有獨特的發揮，並在樑柱的關係之間找到適切狀態。不論是空間運用抑或是生活品質皆能完美。如同溫暖和煦的陽光，是春天的溫度，亦是生活的空間溫度。

水平的變化

在交誼客廳的生活場景中，利用沙發與窗邊臥榻之間，形成一個三角形的對話關係。在不考慮做夾層的條件下，以兩踏階的層次提升水平機能的使用與變化，利用鏡面與玻璃，達到水平線的延展與穿透性。

機能收納的反饋

房間的收納利用大面積水平以下的收納方式，創造更多元的面向，在25 坪內多了一間儲藏室衣櫃，使生活更兼具機能質性。整體以視線延伸和穿透的設計手法來表現，讓空間有更開闊的感受，創造一個質感機能兼具的住家。

空間的關係線

空間的樑柱關係線，經過佈局與安排，突破3米天花板線的高度，拉高空間比例，從入口開始利用雙面櫃延伸出空間的6 米橫向長，再藉由臥榻的佈局，延伸出另一個6 米的縱向長，創造空間收納的最大值與彈性。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》