【撰文編輯｜Christine 圖片提供｜漢瑪設計】

座落桃園，本案高級卻不落俗套的細緻氛圍，源自業主希望居家空間能有如高級飯店般的精品設計期許，設計者以打造富有現代城市感的空間為基調，利用重點材質加諸局部的功能性視覺，詮釋以人文本、退居的表現設計概念，強調空間裡的人文足跡，簡化生活雜亂的軌跡，打造無時刻都有如精品飯店的質感住宅。

精品飯店的設計縮影

有別於套用大家熟悉、已經發展得很成熟的各種設計風格，本案中設計者更聚焦於個人需求，以精品飯店的體驗感受、空間特色作為設計主軸，在搭建空間細節時，置換重點機能。大遍深咖啡色的沈穩木地坪上，公領域以簡潔一致的空間線條開築視閾，緊扣精品飯店般的質感氛圍，設計者妙選幾項重點材質在局部創造視覺張力。從玄關走入客餐廳、連結電視牆的轉角，設計者以鍍鈦銀板包覆整個立面轉折，搭配此處次臥室的暗門設計，打造視覺跳落的感受，營造後現代中帶有異次元的角落規劃。設計的筆鋒一轉，充滿未來感的鍍鈦銀板緊接著紋理斑斕的大理石電視牆，兩種感受極異的材質在同個維度上，帶來張力十足卻無絲毫違和的美感。透過得當的比例拿捏與色調的調和，設計者將大理石和金屬元素，作為本篇的設計綱要。在餐桌區塊的櫃面、中島甚至主臥床頭，以鐵件折料做出凹字槽縫，並在凹縫處貼有鏡面不鏽鋼材質創造含蓄的反光效果，再將之圍塑在櫃面、桌邊等邊框細節，續寫精緻低奢的設計篇章。

以機關暗門輔助美學情境

本案透過結構和裝置的技術佈施，為實際空間中帶來更多的舒適與人性化。為了梳化進入本案後、第一個映入眼簾的玄關印象，設計者在旁側以整齊的直向木櫃規劃鞋櫃收納，儲藏室則以暗門形式處理，加裝懸掛植栽，搭配鞋櫃中央的橫向線條延續視覺，創造玄關的室內端景。另一處同樣以智能、友善的裝置所建構的機關，是餐廚區的雙向使用門，不管是要隱約的半隔屏區隔工作空間，或是全面的阻隔廚房的快炒油煙，一邊滑門、一邊推拉門的雙門設計，都能滿足各種生活情境的變換與使用。

考量到公領域空間的樑位、動線與日照角度，設計者將客餐區塊的方位轉向，最大量的收進自然光照，並且將樑以斜角設計包覆，轉化成區隔空間的暗示，以退為進地化解樑壓結構。結合業主習慣，多以間接燈為室內照明，此處橫樑的結構除了是間接燈最契合的搭配，亦透過嶔燈光暈寬度的調整，在明暗間創造空間景深。全案從大的空間輪廓，乃至家具細節，透過細膩的技術與美感塑造內外含光、星照雲門的正向居家，帶來耳目一新的混搭空間哲學。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》