【撰文編輯｜Amelie 圖片提供｜成舍設計 中山二部】

極簡生活的空間調性成為現代人喜愛追求的住宅樣貌，在沉穩低斂的簡約設計中，選用低彩度的灰調系與木質元素、石岩紋理材料等鋪敍空間中材質層層變化的細緻語彙，並透過軟性介質點亮景域要點，讓身為醫療人員的業主夫婦在回到家之後可以感受到清新而厚實的家庭氛圍。本案在設計師的刻劃下，以鮮明而多元的材質描摹，讓極簡同調的場域裡塑造出低斂而豐富的美學底蘊，表現細膩而典雅的空間層次。

材質延續視野，體現空間擴大的想像

在設計師與業主夫婦協談空間概念後，希冀整體空間能規劃出工作與日常生活結合的開放場域，並同時有著對於空間改造後能更加擴大、通透的期待。在選材上設計師以低斂的色彩疊加豐富材質變化出多元現代感的層次，並運用俐落的線條配置，增添空間裡的活力及和諧氛圍。特別在玄關一處打造白色木紋美耐板屏風造型置物櫃作為裁切，不壓迫的輕薄配色及透光直紋玻璃，搭配櫃底通透的懸空設計，帶來一股走進家門時對空間通透延伸的期待與想望。由白色櫃體延伸至石岩紋理電視牆面，同色調的延續手法讓玄關銜接客廳的轉折處擁有了遼闊通明的遞進。並在色調相似材質不同的配置中展現出清新通明的感受。透過開放式Ｌ型沙發沉穩的大地色系收起整體空間在大面透光窗景返照下的瑩透，表現著與深色沙發一收一放的協調，自玄關走入後便能一眼盡收整座客廳。公領域在這洗鍊色系與細膩巧思中展露著低斂而豐富的空間形貌，跳脫傳統厚重沉悶的單調，表現著富有現代風尚的俐落與雅逸。

動靜兼宜的敞闊景域，居家型態不受限

考量整體動線配置，將原本的中島做90度旋轉，使中島與餐桌做T字形規劃，巧妙騰出餐廳場域，打造一主客閒談交流的動線，並透過色澤和諧搭配、輔以側面玄關屏風格板背向的置物牆，形塑如獨立隔間般的場域、進而呈現出餐桌延伸至中島可多加運用的延伸空間。配合業主為醫療人員，希望在居家空間中還能有開放的辦公場域，故在客廳沙發後方加設工作長桌，使延伸的客廳視線收束在深斂色澤的沙發後還能有延伸至後方長型辦公桌展現一致性的同調感。並選用深色木質元素的自然系質地於後方淺色系木質置物櫃，運用燈飾、植栽軟裝等，讓整體沉穩色調的配置多了鮮明活潑的調劑。在辦公空間的配置中，運用滾動滑輪椅增添空間移動與調配的多元性與可能性，並透過色澤與材質的調配，讓辦公桌與餐桌形成自然的場域分隔，展現連貫而有致的動線規劃。同時因應隱私、動向及風水考量，將原本的主臥室出入口重新擬劃出獨立於其他房間的方向，使業主保有更完整獨立的出入動線，並且銜接主臥室前的辦公場域讓公私領域皆能流暢地靈活運用。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》