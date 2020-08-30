【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜文域設計】

本案業主為頂級淨水器品牌的進口商，希望能將健康、自然的理念帶進空間，營造舒適無壓的工作氛圍，同時藉由比例合宜的格局配置，梳理出流暢的場域關係，使空間兼具辦公及教育訓練之用。文域設計以沉穩雅致的色調鋪陳，揉入溫潤的木質語彙、舒緩的情境光氛，在濃淡有度的場域溫度中，運用工藝元素複合多重機能，不僅賦予空間精緻入微的高質感，亦完美圍塑永續共好的企業文化。

多元機能 展現不凡品味

投入淨水產業多年的業主，希望顛覆傳統的飲水經驗，致力於以革命性的獨創技術，導引健康無汙染的純淨飲用水，藉此來改善人類生活品質。此外，身為淨水界的先驅，業主所代理的淨水器品牌，秉承精緻工藝的精神，揉合頂尖科技與時尚設計，並以高品質的材料豪華打造每個細節，彰顯出產品獨樹一幟的美學新意，成功將「健康飲水」納入品味生活的重要一環。熟諳空間規劃與氛圍營造的文域設計，深入理解企業文化的精神內涵、員工制度與工作習慣等多方面向，從原始的毛胚狀態悉心重構，不僅運用去蕪存菁的設計筆觸，構築蘊含健康自然、實用機能及設計美學的時尚辦公室，更從以人為本的思路，輔借不同座位形式，達到調節員工心情的作用，由內而外，間接地凝聚起企業與員工共同成長的向心力。

80坪軒敞開闊的空間，以天然鐵刀木細膩鋪敘，深沉雅和的彩度在豐盈的自然採光渲染下，形構自由通透的視覺景深。跳脫傳統辦公室的制式規劃，設計師以恢弘大氣的幾何中島吧台揭開空間序幕，加上獨家訂製的石材長桌和造型吊燈，低調傳遞企業品味不凡的高質感。在機能層面上，此區集休閒、飲食與討論於一體，既可作為招待賓客的場地，亦能增強部門間多元化的協作體驗，促進員工溝通交流、激發創意。為了維護整潔及化解肅穆的工作氣氛，貼心的設計師於入口等待區設置舒適的沙發座椅，讓員工及來賓能舒服自在的穿脫鞋。一旁佈滿綠意植栽的展示端景，兼具充足的收納機能，巧妙勾勒出鮮明而豐富的空間表情。

隱藏式設計 創造最佳動線

考量辦公室大量的資料文檔，設計師延續企業講究美學的核心價值，採用一整排訂製款的木質櫃，完美將收納機能化為無形，而門片精緻的金銅把手，則恰如其分地展現工藝精髓。櫃體俐落的外觀與員工座位之間的巧妙安排，闡述了空間一以貫之的理性、有序和簡潔之美，添入開揚、漾光、懸浮等感性的人文筆調，輾轉為場域挹注了一絲沉靜與溫厚。寬敞的多功能會議廳，提供企業開會、內部教育訓練、舉辦活動等多重用途，設計師利用大尺度的門扉，創造最佳動線效益，沿著軸線依次排開的序列感，隱約營造辦公的秩序性與儀式感。由鐵刀木、大理石、灰鏡三種不同語彙所形構的長官辦公室，在虛實相應、冷暖平衡的轉化間，加深了異材質媒合的紋理細節。綜觀整體設計，文域設計透過獨到的見解活化空間，讓辦公室不再是千篇一律的樣貌，並巧借隱喻的設計手法，彰顯企業文化與人文素養，為工作與生活帶來良性的雙向互動。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》