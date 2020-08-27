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禪意雅興

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Shelley 圖片提供｜大琚設計】

唐卡，猶如藏族文化的精蘊，其畫作結合藏民傳統藝術與宗教內涵教義，傳遞歷久彌新的智慧哲理，為人們帶來安定舒心的歸屬。許意竹設計總監在此案中即發揮創意思維，以屋主重視的唐卡畫為靈感，藉由開放的公領域、俐落整齊的垂直水平立面、柔和的色彩搭配，悉心打造這處讓人得以放鬆、靜心休憩的環境，締造沉靜優雅的完美居所。

坐落於新北精華地帶，本案創意從屋主收到朋友贈予的唐卡畫為設計發想。由於屋主在生活需求上除了著重收納外，瑜伽與打坐亦為他們的生活重心，也因為這幅唐卡，設計師為居住者編織出這處完整相呼應的空間，特別以畫中呈現的修行概念與絢麗的色調加以延伸，選以胡桃木、金色、大地色等材質為主調，借用窗外明亮採光，輔以大理石石材、藍色家飾、綠色植栽作為點綴，揉合現代與傳統文化藝術，展開唐卡畫與空間的對話，藉此呈現低調奢華的空間質感。玄關連結客餐廳，格柵與地板材質的不同而巧妙區分兩個空間，強化餐廳與玄關兩個區域的空間特性，同時形塑通透敞朗的視野格局。開放式的客餐廳，在各種材質的和諧搭配下，自然圍塑出靜謐舒適的空間氛圍，尤其因位於不同櫃體上的隱藏型光源，為公領域帶來平和舒適的空間氛圍，黃色溫暖明亮的燈光，猶如唐卡畫呈現的高貴永久概念，而垂吊式的燈飾選擇，更提供撫慰人心的美好感受，置身其中，自然而然如此清新淡雅的空間氛圍而放鬆心情。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020 年7.8月號或上設計王觀看更多設計資訊

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英倫紳士般的靈魂場域

室內是建築的靈魂，是人與環境的聯繫，而設計師就是牽起這個聯繫的關鍵者。位於高雄指標性建築的本案，擁有雙面採光的格局優勢，東面綠意盎然的森林公園，城市文明的進步還有自然的蓊鬱盡收眼底。在絕佳的環境優勢中，本案室內以輕奢的英倫現代風格，充斥沈穩、低調的屋主生活，並以整合的線性設計，規劃、整頓諾大的空間，譜出劃時代與空間的奢華氣韻。

線面之間 構象造境

譚淑靜設計總監循著空間原始脈絡，利用彈性隔間，釋放場域自由屬性，形塑軒敞明朗的生活語境，同時輔借點、線、面之間的延伸與導引，塑造深入心理感知的審美路徑。從空間的虛實位移及映現，乃至於流動視角的表現，皆韜韞出輕盈和諧的律動感；各類材料層理的細膩神情，更使每個細節都極具感染力。簡潔而豐富、溫暖且舒暢，此案完美演繹了禾築國際一以貫之的療癒感美學。

傳世大宅風華 體現人文新古典主義

本案住宅作為其退休後的居住空間，同時也滿足了招待親朋好友的社交需求。公共空間規劃有兩個起居休憩區域，一為正式客廳一為輕鬆愜意的家庭廳，開闊的空間融合宴請賓客、影音、名琴自動演奏與客製空間精油香氛等功能，並將空間利用達到最大化、功能多樣化的設計初衷。

合輝雲門

座落桃園，本案高級卻不落俗套的細緻氛圍，源自業主希望居家空間能有如高級飯店般的精品設計期許，設計者以打造富有現代城市感的空間為基調，利用重點材質加諸局部的功能性視覺，詮釋以人文本、退居的表現設計概念，強調空間裡的人文足跡，簡化生活雜亂的軌跡，打造無時刻都有如精品飯店的質感住宅。

機能與美感並俱的「高壓裝飾板」 極致演繹小資美學主義！

對小資家庭而言，一個兼富多重機能、易於維持整潔的舒適空間，不僅完美符合小資經濟，也為平凡的日子帶來更多美好的生活想像。竹工凡木邵方璵設計總監循著「打開邊界」及「彈性設計」兩大思路，將豐富多元的實用機能，全方位整合在同一維度；同時，以「威盛亞的高壓裝飾板」作為美學呈現的載體，使空間在勻和質淨的混凝系列、溫潤雅致的新色木紋系列潤飾下，構築溫暖又富含層次的生活意境。

以「家常」入畫！竹北72坪清淨極簡宅 精煉豐富人生百味！

「家常」，雖是日常百味中最平凡無奇的一味，卻擁有讓人輾轉依戀、難以忘懷的底蘊餘香。一個承載平實家常、和樂情感的空間，反而最容易打動人心，無需繁複華麗與雍容大器的設計，透過單純的簡化，回歸生活的本真與樸實，讓居者在專屬的容器中細細研磨，提煉自我人生的豐富百味。擅長從微觀角度出發的極簡室內設計，在竹北72坪的住宅《飛‧揚》一案中，深究居住者的生活本質，打造出符合業主本心的自在居所。

白色主張 打造迷人的風格居所

極簡的空間樣貌，來自對生活的真誠，低彩度的色調搭配，消弭了視覺上的壓迫感，捨棄非必要元素，去蕪存菁為真正重要的事物保留空間，進而創造美好生活風情。本案在莊齊君助理總監悉心規畫下，藉由精心的空間鋪陳、富機能的配置、舒適的配色，打造出兼具美學涵養與適合生活需求的風格居所，開闊敞朗的公領域，更讓場域間的互動與交流語彙更豐富！

伴月童話 如童話故事般的生活場景

關於理想居家的樣貌，每個人各自擁有不同想像，對知域設計的劉總監而言，「家，是聚合家人的生活與重心，那是帶著暖度的」，這也使得他在規劃此案時，即以專屬居住者的幸福空間為發想，融合生活美學於設計精神中，創造獨具魅力的舒適居所。

溫潤清雅 譜寫與貓咪的幸福日常

自然派鄉野作家劉克襄曾言：「當我們和貓咪居住在一起，不須任何言語，彼此撫觸都會衍生極大的安慰，為我們生活以及心靈上帶來多少無價幸福感。」對本案屋主而言，貓咪在他們生活中已超越「寵物」的角色，被視為家庭重要成員的「毛小孩」。對此，文域設計遂從「情感」的角度出發，解構並重塑空間分野，善用開放式格局及良好的通風規劃，將豐沛的陽光、寧靜的感受，以及美好的日常記憶一同寫入日常，透過明漾醇厚的白色調性，道敘貓咪與人相互陪伴的人文暖意。

精工細膩 演繹別緻英式美學品味

英式西服以「量身訂製」為核心，秉承精湛的手作工藝，從穠纖合度的比例拿捏、質材面料的精心挑選、筆挺利索的剪裁，再加上鍍金鈕扣、皮革鑲嵌，無不彰顯出對精緻細節的追求，以及雍雅不凡的紳士品味。延續專屬訂製的精神，YHS DESIGN捨棄繁瑣的裝飾語彙，回歸人本需求，同時以成熟內斂的設計筆觸，於典雅醇美的調性中，交織感性與抒情，淬鍊出至臻完美的安樂居所。

北歐雪國童話 新古典主義演繹幸福空間

本案為位於台北市精華地段之新成屋，建築本身得天獨厚的前後兩排大面落地窗格局，提供了絕佳的天然採光，也因應屋主對於新古典古義以及北歐簡約風格的喜愛，L'atelierFantasia 繽紛室內設計團隊以最擅長的新古典主義風格結合令人感受如同北歐雪國童話般的暖白色調以及奶油灰，打造最適合一家四口的幸福空間，在淨白中仍能感受暖意。

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