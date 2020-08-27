【撰文編輯｜陳寬茵 圖片來源｜禾築設計】

俄羅斯著名美學家康丁斯基（Wassily Kandinsky）曾言：「若把點、線、面看成作品的構築材料，透過形式、軸向、疏密等可控的力量，方能觸及空間的各個維度，讓內在的精神世界更為深刻。」譚淑靜設計總監循著空間原始脈絡，利用彈性隔間，釋放場域自由屬性，形塑軒敞明朗的生活語境，同時輔借點、線、面之間的延伸與導引，塑造深入心理感知的審美路徑。從空間的虛實位移及映現，乃至於流動視角的表現，皆韜韞出輕盈和諧的律動感；各類材料層理的細膩神情，更使每個細節都極具感染力。簡潔而豐富、溫暖且舒暢，此案完美演繹了禾築國際一以貫之的療癒感美學。

重塑格局 形塑通透開放的視覺

移居海外多年的屋主，正逢退休之際，決定歸國後將自宅重新改造，期許在舒適愜意的環境中，享受高品質的退休生活。歷經30年的老宅，面臨壁癌、漏水、管線老舊等問題，而坐北朝南的方正格局，也因封閉式的隔間及冗長的走道，導致空間零碎、動線不佳，讓自然光線無法走入深處。譚淑靜設計總監遂以「通透開放」為索引，又藉素雅沉靜的底蘊，賦其內斂、極適的體驗感知，兩兩齊進，牽繫起人與環境的連結，為居住者重塑了新的生活方式。

入口玄關，以鐵件架構出一席鏤空的L型屏風，串聯銀色金屬板、膠合玻璃及低矮的木質平台，一派簡練的線條語彙，在虛實交疊、層層遞進下，探翫著獨到的視覺經驗。在機能方面，其能有效阻擋入門視線、兼顧居住者隱私及開門見灶的風水疑慮，也能讓屋主、訪客舒適地坐著更換鞋履。一旁純白的收納鞋櫃，靜納木質溫潤之感，設計師巧妙利用側邊轉折之處，規劃信箱及留言板，予以貼近人心的完整機能。

深入細節 體現機能之美

對譚淑靜設計總監來說，「線條」既是富含溫度的導引媒介，亦是表達情感頻率的符碼。借助空間少樑的優點，公領域以簡約的線條、精準的比例和明確的構圖，將天花板、燈光、空調出風口一脈相連潤成一線，寄託於大尺度的立面與色塊延伸，使得整體意蘊悠長、流暢恣意。而原本狹小封閉的廚房，也改由開放式型態呈現，順著優化後的動線節奏，與客廳共為一體。刷新人們對於「固定牆面」既有的認知，設計師利用彈性隔間，取代客廳及書房的厚重實牆，並透過拉門設計，連袂書房與臥房側牆，將窗光景色最大限度地納入空間中，形塑明淨勻和的情境氛圍。

書房裡一點一曳縱橫佈設的線條，從平面到三維，涵容了機上盒平台與收納櫃；臥房則利用柱體側邊，規劃門片式的化妝鏡，極致發揮了空間使用效能。此外，衛浴空間延續公領域簡潔的風格，巧妙以幾何設計接搭異材質，優雅洗鍊的感受，頗具當代美感。在不動坪數的限制下，設計師對調馬桶及洗手檯的位置，並將牆面墊出厚度，藉此達到放大空間的效果。而沿著牆線的凹槽，順勢作為置物空間，可收納常用的盥洗用品，加上鐵件隔間上吊掛毛巾的橫槓設計，讓屋主生活更加便利。譚淑靜設計總監運用獨特的審美思維，將風格美學寫入日常機能，讓生活過得別有滋味。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》