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血清抗體翻案！白牌司機感染源很可能不是浙江台商

英倫紳士般的靈魂場域

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

室內是建築的靈魂，是人與環境的聯繫，而設計師就是牽起這個聯繫的關鍵者。位於高雄指標性建築的本案，擁有雙面採光的格局優勢，東面綠意盎然的森林公園，城市文明的進步還有自然的蓊鬱盡收眼底。在絕佳的環境優勢中，本案室內以輕奢的英倫現代風格，充斥沈穩、低調的屋主生活，並以整合的線性設計，規劃、整頓諾大的空間，譜出劃時代與空間的奢華氣韻。

把玩線條的各種可能

進入本案空間，由金屬格柵和木質層板結構出的展示櫃，在玄關區塊與長型的人造石中島，共同圍塑安穩的迎賓招待區。面對本案長型的格局，設計者以展示櫃和迎賓玄關，修飾進入大門後、深度較淺的視覺體感。在此處，格柵設計不僅體現了優雅陽剛的英倫氣息，也適度的在隱私與採光考量之間，取得良好的平衡，透過由客廳渲染進入的光線，使用者得以隨著向光的本能，引領進入主要公領域。

全案除了隨處可見的線條變換設計，空間色調也緊扣業主的喜好，以內斂的深色中性色系為主調，在不同功能區塊中，透過與亮色系的比例調配，勾勒一致卻富含層次的區塊差別。客廳裡明亮的牆體與天花，就是此概念的最佳寫照。佐搭材質與型態的表現，客廳在充滿凹凸、切割手法的空間肌理中，放大了視覺效果，體現卓詭不倫的品味，不管是上承玄關或下接主臥，前後舒適的空間轉換與過度，都體現了圓融且細膩的設計仁思。

空間作為生命的一種延續

另一頭凝聚家庭情感的餐廳場域，設計者將廚具順著正方的牆面安設，凝聚中央焦點，創造大方且利於互動的用餐環境。讓中央方中帶圓的大餐桌，可以是中島，也可以是團聚大桌，與一旁的小吧台更添品味質感生活的想像。私領域各臥室內，延續著公領域低奢、高雅的英倫紳士風格，不同的是，因應放鬆的休息場域，設計者運用更多的間接照明與較柔和的色系，圓滑了私領域的嚴肅感，並熟練地利用樑柱格局創造收納優勢。在整案相對坪數較大的空間中，如何利用足夠的材質，並賦予和諧的比例與搭配，是設計者著墨的重點。此外，設計者不斷嘗試的，亦是透過設計的手法，將空間與使用者的情感連結，因為生活當下的空間是有限的，但投射、藉以延伸的情感，可以讓存在的空間趨於擴展，由此心靈找到一處棲身之地，生命也得以安頓其中。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

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