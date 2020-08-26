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合輝雲門

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯 | Christine 圖片提供 | 漢瑪設計】

座落桃園，本案高級卻不落俗套的細緻氛圍，源自業主希望居家空間能有如高級飯店般的精品設計期許，設計者以打造富有現代城市感的空間為基調，利用重點材質加諸局部的功能性視覺，詮釋以人文本、退居的表現設計概念，強調空間裡的人文足跡，簡化生活雜亂的軌跡，打造無時刻都有如精品飯店的質感住宅。

精品飯店的設計縮影

有別於套用大家熟悉、已經發展得很成熟的各種設計風格，本案中設計者更聚焦於個人需求，以精品飯店的體驗感受、空間特色作為設計主軸，在搭建空間細節時，置換重點機能。大遍深咖啡色的沈穩木地坪上，公領域以簡潔一致的空間線條開築視閾，緊扣精品飯店般的質感氛圍，設計者妙選幾項重點材質在局部創造視覺張力。從玄關走入客餐廳、連結電視牆的轉角，設計者以鍍鈦銀板包覆整個立面轉折，搭配此處次臥室的暗門設計，打造視覺跳落的感受，營造後現代中帶有異次元的角落規劃。設計的筆鋒一轉，充滿未來感的鍍鈦銀板緊接著紋理斑斕的大理石電視牆，兩種感受極異的材質在同個維度上，帶來張力十足卻無絲毫違和的美感。透過得當的比例拿捏與色調的調和，設計者將大理石和金屬元素，作為本篇的設計綱要。在餐桌區塊的櫃面、中島甚至主臥床頭，以鐵件折料做出凹字槽縫，並在凹縫處貼有鏡面不鏽鋼材質創造含蓄的反光效果，再將之圍塑在櫃面、桌邊等邊框細節，續寫精緻低奢的設計篇章。

以機關暗門輔助美學情境

本案透過結構和裝置的技術佈施，為實際空間中帶來更多的舒適與人性化。為了梳化進入本案後、第一個映入眼簾的玄關印象，設計者在旁側以整齊的直向木櫃規劃鞋櫃收納，儲藏室則以暗門形式處理，加裝懸掛植栽，搭配鞋櫃中央的橫向線條延續視覺，創造玄關的室內端景。另一處同樣以智能、友善的裝置所建構的機關，是餐廚區的雙向使用門，不管是要隱約的半隔屏區隔工作空間，或是全面的阻隔廚房的快炒油煙，一邊滑門、一邊推拉門的雙門設計，都能滿足各種生活情境的變換與使用。

考量到公領域空間的樑位、動線與日照角度，設計者將客餐區塊的方位轉向，最大量的收進自然光照，並且將樑以斜角設計包覆，轉化成區隔空間的暗示，以退為進地化解樑壓結構。結合業主習慣，多以間接燈為室內照明，此處橫樑的結構除了是間接燈最契合的搭配，亦透過嶔燈光暈寬度的調整，在明暗間創造空間景深。全案從大的空間輪廓，乃至家具細節，透過細膩的技術與美感塑造內外含光、星照雲門的正向居家，帶來耳目一新的混搭空間哲學。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

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機能與美感並俱的「高壓裝飾板」 極致演繹小資美學主義！

對小資家庭而言，一個兼富多重機能、易於維持整潔的舒適空間，不僅完美符合小資經濟，也為平凡的日子帶來更多美好的生活想像。竹工凡木邵方璵設計總監循著「打開邊界」及「彈性設計」兩大思路，將豐富多元的實用機能，全方位整合在同一維度；同時，以「威盛亞的高壓裝飾板」作為美學呈現的載體，使空間在勻和質淨的混凝系列、溫潤雅致的新色木紋系列潤飾下，構築溫暖又富含層次的生活意境。

以「家常」入畫！竹北72坪清淨極簡宅 精煉豐富人生百味！

「家常」，雖是日常百味中最平凡無奇的一味，卻擁有讓人輾轉依戀、難以忘懷的底蘊餘香。一個承載平實家常、和樂情感的空間，反而最容易打動人心，無需繁複華麗與雍容大器的設計，透過單純的簡化，回歸生活的本真與樸實，讓居者在專屬的容器中細細研磨，提煉自我人生的豐富百味。擅長從微觀角度出發的極簡室內設計，在竹北72坪的住宅《飛‧揚》一案中，深究居住者的生活本質，打造出符合業主本心的自在居所。

白色主張 打造迷人的風格居所

極簡的空間樣貌，來自對生活的真誠，低彩度的色調搭配，消弭了視覺上的壓迫感，捨棄非必要元素，去蕪存菁為真正重要的事物保留空間，進而創造美好生活風情。本案在莊齊君助理總監悉心規畫下，藉由精心的空間鋪陳、富機能的配置、舒適的配色，打造出兼具美學涵養與適合生活需求的風格居所，開闊敞朗的公領域，更讓場域間的互動與交流語彙更豐富！

伴月童話 如童話故事般的生活場景

關於理想居家的樣貌，每個人各自擁有不同想像，對知域設計的劉總監而言，「家，是聚合家人的生活與重心，那是帶著暖度的」，這也使得他在規劃此案時，即以專屬居住者的幸福空間為發想，融合生活美學於設計精神中，創造獨具魅力的舒適居所。

溫潤清雅 譜寫與貓咪的幸福日常

自然派鄉野作家劉克襄曾言：「當我們和貓咪居住在一起，不須任何言語，彼此撫觸都會衍生極大的安慰，為我們生活以及心靈上帶來多少無價幸福感。」對本案屋主而言，貓咪在他們生活中已超越「寵物」的角色，被視為家庭重要成員的「毛小孩」。對此，文域設計遂從「情感」的角度出發，解構並重塑空間分野，善用開放式格局及良好的通風規劃，將豐沛的陽光、寧靜的感受，以及美好的日常記憶一同寫入日常，透過明漾醇厚的白色調性，道敘貓咪與人相互陪伴的人文暖意。

精工細膩 演繹別緻英式美學品味

英式西服以「量身訂製」為核心，秉承精湛的手作工藝，從穠纖合度的比例拿捏、質材面料的精心挑選、筆挺利索的剪裁，再加上鍍金鈕扣、皮革鑲嵌，無不彰顯出對精緻細節的追求，以及雍雅不凡的紳士品味。延續專屬訂製的精神，YHS DESIGN捨棄繁瑣的裝飾語彙，回歸人本需求，同時以成熟內斂的設計筆觸，於典雅醇美的調性中，交織感性與抒情，淬鍊出至臻完美的安樂居所。

北歐雪國童話 新古典主義演繹幸福空間

本案為位於台北市精華地段之新成屋，建築本身得天獨厚的前後兩排大面落地窗格局，提供了絕佳的天然採光，也因應屋主對於新古典古義以及北歐簡約風格的喜愛，L'atelierFantasia 繽紛室內設計團隊以最擅長的新古典主義風格結合令人感受如同北歐雪國童話般的暖白色調以及奶油灰，打造最適合一家四口的幸福空間，在淨白中仍能感受暖意。

「上帝存在於細節中」 簡單形式裡的細微之美

"God is in the details." - Ludwig Mies van der Rohe 著名的建築大師密斯凡德羅一句「Less is more」名言，對現代建築與設計的觀念造成深遠影響，而「上帝存在於細節中」這句話則為簡潔就是美的原則進一步做出詮釋，強調細節至上的設計理念。以下所要分享的個案，也正反映了這樣的空間調性。

湘江挹月 呈現江畔臨人之姿

本案坐落於湘江河畔，整體設計引入船行概念，以弧形的設計語彙呼應河流之勢，呈現江畔臨人之姿。室內空間以大地灰色表現空間的純粹與自然藝術性，在挑空錯位的手法之下，凸顯出高聳牆面的立體感，以材料架構與現代裝置藝術為主軸，並以木質弧形牆面平衡材質與溫度。

流梭 創造如穹頂般的弧線

光影婆娑，映照在潔白的牆面上，隱約的紋路跟著光體流動，空間反饋著靜謐微影，展現舒適的愜意感。軸線之間依比例劃分著空間，公、私領域的分屬，在設計者隱性設計及二元觀點下，讓溫馨內斂的小宅獲得更好的空間感受。

典雅細緻 開啟混齡共居新想像

隨著時代、年齡與家庭結構的變化，每個人心中理想的居住空間也有所不同，加上生活品質的提升、興趣的多元化，滿足心理需求也變得越來越重要，因此，傳統制式的三代同堂住宅，已逐漸轉向更注重個人生活體驗的「現代混齡空間」。善於整合空間的歐德設計師李君旋，從美學角度加以思索，根據家中每位成員進行不同面向的分析，並採用精緻的歐德系統傢俱解決收納問題，在軒敞明朗的空間情境中，構築三代同居舒適美好的生活面貌。

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