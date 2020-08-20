機能與美感並俱的「高壓裝飾板」 極致演繹小資美學主義！

【文字編輯｜陳寬茵 圖片提供｜竹工凡木】

對小資家庭而言，一個兼富多重機能、易於維持整潔的舒適空間，不僅完美符合小資經濟，也為平凡的日子帶來更多美好的生活想像。著手規劃此案時，竹工凡木邵方璵設計總監循著「打開邊界」及「彈性設計」兩大思路，將豐富多元的實用機能，全方位整合在同一維度；同時，透過感性的視角，以「威盛亞的高壓裝飾板」作為美學呈現的載體，使空間在勻和質淨的混凝系列、溫潤雅致的新色木紋系列潤飾下，既構築溫暖又富含層次的生活意境，亦含括了充足完整的機能屬性。

裝飾性語彙 提升空間美學價值

「美學」是美感與學問的綜合體，其超越視覺審美的範疇，更深一層地觸及人與人之間的情感共鳴，成為現代人極力追求的目標。在近幾年來的居家產品趨勢報告中，「美學」的價值，與品質、實用度及價格並駕齊驅，是消費者們的首要考量。而作為領導時代風格的知名國際裝飾品牌「威盛亞」，秉持精益求精的精神、上層獨到的美學視野，用心薈萃旗下每一件作品，使之深具無以倫比的獨特性，以及精緻細膩的感受。談及威盛亞高壓裝飾板的質感，邵方璵總監表示：「威盛亞擁有精湛卓越的印刷技術，其表面細緻生動的特殊紋理、凹凸有致的真實觸感，極具『裝飾性』，比起其他品牌更能彰顯空間的內在性格。」跳脫「產品」的單一定位，威盛亞高壓裝飾板不斷擴展、延伸使用向度，無論牆面、櫃體、天花及門片等皆能應用自如，著實化身為「空間裝飾」的一環。在實用機能層面，其憑藉耐刮磨、易於養護的特色，悉心保留了歷久彌新的空間價值，更加貼合現代居家生活的實際需求，成功締造出小資家庭的美學新主張。

精準掌握比例 形構和諧視覺

如何在18坪的空間裡複合多元機能，充分發揮空間坪效，為年輕夫妻打造兼具美觀與實用的住宅，是本案重要的設計題旨。邵方璵總監除了大量採用「威盛亞高壓裝飾板」，作為營造美學氛圍的最佳利器之外，更顛覆以往傳統封閉獨立的格局思考，轉以橫向開展的面幅，漸次串聯起客廳、吧台區、餐廳及後陽台，同時巧用架高平台、材質語彙的轉換，模糊場域邊界，藉此形塑開敞明朗的視覺感受。空間甫從客廳電視主牆一路延伸至後陽台，皆利用威盛亞「混凝系列」鋪述沉靜的灰階底蘊，輔以疏密有致的線性語彙、暖白光源及素雅的家具窗簾，在和諧的冷暖介質中完美平衡了場域溫度。面對深賾邃長的空間景深，邵方璵總監說道：「威盛亞高壓裝飾板尺寸選擇多，大幅提升施作的便利性，因芯材顏色較淺，也克服傳統板材常見的黑邊問題，即便用於大尺度的面積，也能輕鬆駕馭。此外，我們利用垂直的線條分割及鏡面元素，暗示著場域的過渡，並深度分析玄關鞋櫃門片的機能用途、電視尺寸的大小、整體軸線的比例等，綜合上述精準擘劃出線條之間的距離，隨寬窄變化的律動層次，調和出舒適合宜的視覺感受。」

異材質搭配 創造場域層次

餐廚區及中島吧台是本案互動交流的核心場域，邵方璵總監認為，這裡不只是生活的容器，更是一家人的情感培養皿，因此，她降低場域隔閡媒合玻璃滑門，並以人字紋木地板及幾何彩色地磚界分兩地，讓人與空間產生有趣的對話，而親子間也能相互照應。為了提升空間機能層次，邵方璵總監擷取「實木皮」非線性走向的自然語彙，以及威盛亞「新色木紋系列」精緻紋理，相輔相成，既可滿足好清潔的實用機能，亦可構築獨一無二的空間面貌。中島吧台的櫃門則採用威盛亞「金屬板系列」，取代常見的烤漆或玻璃，成功圍塑「精品櫥窗」的質感；其本身的光澤與反射特性，隱約照映木地板的溫暖質地，順勢帶動視覺延伸，呼應整體的美感氛圍。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》