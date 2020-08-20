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機能與美感並俱的「高壓裝飾板」 極致演繹小資美學主義！

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字編輯｜陳寬茵 圖片提供｜竹工凡木】

對小資家庭而言，一個兼富多重機能、易於維持整潔的舒適空間，不僅完美符合小資經濟，也為平凡的日子帶來更多美好的生活想像。著手規劃此案時，竹工凡木邵方璵設計總監循著「打開邊界」及「彈性設計」兩大思路，將豐富多元的實用機能，全方位整合在同一維度；同時，透過感性的視角，以「威盛亞的高壓裝飾板」作為美學呈現的載體，使空間在勻和質淨的混凝系列、溫潤雅致的新色木紋系列潤飾下，既構築溫暖又富含層次的生活意境，亦含括了充足完整的機能屬性。

裝飾性語彙　提升空間美學價值

「美學」是美感與學問的綜合體，其超越視覺審美的範疇，更深一層地觸及人與人之間的情感共鳴，成為現代人極力追求的目標。在近幾年來的居家產品趨勢報告中，「美學」的價值，與品質、實用度及價格並駕齊驅，是消費者們的首要考量。而作為領導時代風格的知名國際裝飾品牌「威盛亞」，秉持精益求精的精神、上層獨到的美學視野，用心薈萃旗下每一件作品，使之深具無以倫比的獨特性，以及精緻細膩的感受。談及威盛亞高壓裝飾板的質感，邵方璵總監表示：「威盛亞擁有精湛卓越的印刷技術，其表面細緻生動的特殊紋理、凹凸有致的真實觸感，極具『裝飾性』，比起其他品牌更能彰顯空間的內在性格。」跳脫「產品」的單一定位，威盛亞高壓裝飾板不斷擴展、延伸使用向度，無論牆面、櫃體、天花及門片等皆能應用自如，著實化身為「空間裝飾」的一環。在實用機能層面，其憑藉耐刮磨、易於養護的特色，悉心保留了歷久彌新的空間價值，更加貼合現代居家生活的實際需求，成功締造出小資家庭的美學新主張。

精準掌握比例　形構和諧視覺

如何在18坪的空間裡複合多元機能，充分發揮空間坪效，為年輕夫妻打造兼具美觀與實用的住宅，是本案重要的設計題旨。邵方璵總監除了大量採用「威盛亞高壓裝飾板」，作為營造美學氛圍的最佳利器之外，更顛覆以往傳統封閉獨立的格局思考，轉以橫向開展的面幅，漸次串聯起客廳、吧台區、餐廳及後陽台，同時巧用架高平台、材質語彙的轉換，模糊場域邊界，藉此形塑開敞明朗的視覺感受。空間甫從客廳電視主牆一路延伸至後陽台，皆利用威盛亞「混凝系列」鋪述沉靜的灰階底蘊，輔以疏密有致的線性語彙、暖白光源及素雅的家具窗簾，在和諧的冷暖介質中完美平衡了場域溫度。面對深賾邃長的空間景深，邵方璵總監說道：「威盛亞高壓裝飾板尺寸選擇多，大幅提升施作的便利性，因芯材顏色較淺，也克服傳統板材常見的黑邊問題，即便用於大尺度的面積，也能輕鬆駕馭。此外，我們利用垂直的線條分割及鏡面元素，暗示著場域的過渡，並深度分析玄關鞋櫃門片的機能用途、電視尺寸的大小、整體軸線的比例等，綜合上述精準擘劃出線條之間的距離，隨寬窄變化的律動層次，調和出舒適合宜的視覺感受。」

異材質搭配　創造場域層次

餐廚區及中島吧台是本案互動交流的核心場域，邵方璵總監認為，這裡不只是生活的容器，更是一家人的情感培養皿，因此，她降低場域隔閡媒合玻璃滑門，並以人字紋木地板及幾何彩色地磚界分兩地，讓人與空間產生有趣的對話，而親子間也能相互照應。為了提升空間機能層次，邵方璵總監擷取「實木皮」非線性走向的自然語彙，以及威盛亞「新色木紋系列」精緻紋理，相輔相成，既可滿足好清潔的實用機能，亦可構築獨一無二的空間面貌。中島吧台的櫃門則採用威盛亞「金屬板系列」，取代常見的烤漆或玻璃，成功圍塑「精品櫥窗」的質感；其本身的光澤與反射特性，隱約照映木地板的溫暖質地，順勢帶動視覺延伸，呼應整體的美感氛圍。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

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走！此生必訪：日本三大藝術祭 精選分享講座

在日本原沒落的島嶼與失落的鄉鎮，藉著建築、藝術與設計，注入嶄新的生命力，燃起當地居民心中的熱情，成就如今三年一度＆超過百萬人次參與的藝術祭奇蹟！深度旅遊日本逾十年，且多次參與日本國際藝術祭的TC Creative Design總監、軟裝設計顧問Theresa Chen，在即將於8月29日登場的「走！此生必訪：日本三大藝術祭．精選分享」講座中，將憑自身深厚的美學底蘊與豐沛經驗，深入分析各個細心挑選出的藝術品、藝術祭中建築大師們的精采之作，並介紹這些國際級藝術祭背後的策劃與運作。

以「家常」入畫！竹北72坪清淨極簡宅 精煉豐富人生百味！

「家常」，雖是日常百味中最平凡無奇的一味，卻擁有讓人輾轉依戀、難以忘懷的底蘊餘香。一個承載平實家常、和樂情感的空間，反而最容易打動人心，無需繁複華麗與雍容大器的設計，透過單純的簡化，回歸生活的本真與樸實，讓居者在專屬的容器中細細研磨，提煉自我人生的豐富百味。擅長從微觀角度出發的極簡室內設計，在竹北72坪的住宅《飛‧揚》一案中，深究居住者的生活本質，打造出符合業主本心的自在居所。

白色主張 打造迷人的風格居所

極簡的空間樣貌，來自對生活的真誠，低彩度的色調搭配，消弭了視覺上的壓迫感，捨棄非必要元素，去蕪存菁為真正重要的事物保留空間，進而創造美好生活風情。本案在莊齊君助理總監悉心規畫下，藉由精心的空間鋪陳、富機能的配置、舒適的配色，打造出兼具美學涵養與適合生活需求的風格居所，開闊敞朗的公領域，更讓場域間的互動與交流語彙更豐富！

伴月童話 如童話故事般的生活場景

關於理想居家的樣貌，每個人各自擁有不同想像，對知域設計的劉總監而言，「家，是聚合家人的生活與重心，那是帶著暖度的」，這也使得他在規劃此案時，即以專屬居住者的幸福空間為發想，融合生活美學於設計精神中，創造獨具魅力的舒適居所。

溫潤清雅 譜寫與貓咪的幸福日常

自然派鄉野作家劉克襄曾言：「當我們和貓咪居住在一起，不須任何言語，彼此撫觸都會衍生極大的安慰，為我們生活以及心靈上帶來多少無價幸福感。」對本案屋主而言，貓咪在他們生活中已超越「寵物」的角色，被視為家庭重要成員的「毛小孩」。對此，文域設計遂從「情感」的角度出發，解構並重塑空間分野，善用開放式格局及良好的通風規劃，將豐沛的陽光、寧靜的感受，以及美好的日常記憶一同寫入日常，透過明漾醇厚的白色調性，道敘貓咪與人相互陪伴的人文暖意。

精工細膩 演繹別緻英式美學品味

英式西服以「量身訂製」為核心，秉承精湛的手作工藝，從穠纖合度的比例拿捏、質材面料的精心挑選、筆挺利索的剪裁，再加上鍍金鈕扣、皮革鑲嵌，無不彰顯出對精緻細節的追求，以及雍雅不凡的紳士品味。延續專屬訂製的精神，YHS DESIGN捨棄繁瑣的裝飾語彙，回歸人本需求，同時以成熟內斂的設計筆觸，於典雅醇美的調性中，交織感性與抒情，淬鍊出至臻完美的安樂居所。

北歐雪國童話 新古典主義演繹幸福空間

本案為位於台北市精華地段之新成屋，建築本身得天獨厚的前後兩排大面落地窗格局，提供了絕佳的天然採光，也因應屋主對於新古典古義以及北歐簡約風格的喜愛，L'atelierFantasia 繽紛室內設計團隊以最擅長的新古典主義風格結合令人感受如同北歐雪國童話般的暖白色調以及奶油灰，打造最適合一家四口的幸福空間，在淨白中仍能感受暖意。

「上帝存在於細節中」 簡單形式裡的細微之美

"God is in the details." - Ludwig Mies van der Rohe 著名的建築大師密斯凡德羅一句「Less is more」名言，對現代建築與設計的觀念造成深遠影響，而「上帝存在於細節中」這句話則為簡潔就是美的原則進一步做出詮釋，強調細節至上的設計理念。以下所要分享的個案，也正反映了這樣的空間調性。

湘江挹月 呈現江畔臨人之姿

本案坐落於湘江河畔，整體設計引入船行概念，以弧形的設計語彙呼應河流之勢，呈現江畔臨人之姿。室內空間以大地灰色表現空間的純粹與自然藝術性，在挑空錯位的手法之下，凸顯出高聳牆面的立體感，以材料架構與現代裝置藝術為主軸，並以木質弧形牆面平衡材質與溫度。

流梭 創造如穹頂般的弧線

光影婆娑，映照在潔白的牆面上，隱約的紋路跟著光體流動，空間反饋著靜謐微影，展現舒適的愜意感。軸線之間依比例劃分著空間，公、私領域的分屬，在設計者隱性設計及二元觀點下，讓溫馨內斂的小宅獲得更好的空間感受。

典雅細緻 開啟混齡共居新想像

隨著時代、年齡與家庭結構的變化，每個人心中理想的居住空間也有所不同，加上生活品質的提升、興趣的多元化，滿足心理需求也變得越來越重要，因此，傳統制式的三代同堂住宅，已逐漸轉向更注重個人生活體驗的「現代混齡空間」。善於整合空間的歐德設計師李君旋，從美學角度加以思索，根據家中每位成員進行不同面向的分析，並採用精緻的歐德系統傢俱解決收納問題，在軒敞明朗的空間情境中，構築三代同居舒適美好的生活面貌。

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