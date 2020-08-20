走！此生必訪：日本三大藝術祭 精選分享講座

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片來源｜Theresa Chen】

在日本原沒落的島嶼與失落的鄉鎮，藉著建築、藝術與設計，注入嶄新的生命力，燃起當地居民心中的熱情，成就如今三年一度＆超過百萬人次參與的藝術祭奇蹟！2018年的越後妻有大地藝術祭、2019的瀨戶內國際藝術祭，以及即將到來的2020年北阿爾卑斯國際藝術祭，從山林，到大海，再到雪國，以藝術做為橋樑，將自然環境、地域資源，與人的情感緊緊串聯，讓參與者得以透過自己的雙眼，細細品味那多采多姿的藝術設計，同時深深認識蘊藏在其中的地方文化特色。

深度旅遊日本逾十年，且多次參與日本國際藝術祭的TC Creative Design總監、軟裝設計顧問Theresa Chen，在即將於8月29日登場的「走！此生必訪：日本三大藝術祭．精選分享」講座中，將憑自身深厚的美學底蘊與豐沛經驗，深入分析各個細心挑選出的藝術品、藝術祭中建築大師們的精采之作，並介紹這些國際級藝術祭背後的策劃與運作。講師透過在「越後妻有」與「瀨戶內海」藝術祭的美好時光回顧，帶大家身歷其境那由自然、建築與文化交織出的日本藝術世界。另外，對即將迎來的「北阿爾卑斯」藝術祭的深入介紹，讓大家搶先得到最即時的資訊。如果你喜歡藝術、旅遊、建築或日本，那就給今年的自己一個去藝術祭的好理由，趕緊把握這次的聚會，一同品味對日本藝術祭最完整的分享吧！

【講座主講人】

Theresa Chen Creative Design 總監 陳格秀

Theresa Chen Creative Design 總監 陳格秀，為國內鮮少見的軟裝設計師，以長期積累的設計、美學與藝術造詣，有邏輯的整合各種物件，並賦予空間美感與靈魂，創造出各式美麗的空間，充分體現了設計師的理性與藝術家的感性。從事設計之外，她也透過軟裝設計及藝術分享，將美學帶入大家生活之中。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

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