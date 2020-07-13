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以「家常」入畫！竹北72坪清淨極簡宅 精煉豐富人生百味！

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜極簡室內設計】


「家常」，雖是日常百味中最平凡無奇的一味，卻擁有讓人輾轉依戀、難以忘懷的底蘊餘香。一個承載平實家常、和樂情感的空間，反而最容易打動人心，無需繁複華麗與雍容大器的設計，透過單純的簡化，回歸生活的本真與樸實，讓居者在專屬的容器中細細研磨，提煉自我人生的豐富百味。擅長從微觀角度出發的極簡室內設計，在竹北72坪的住宅《飛‧揚》一案中，深究居住者的生活本質，打造出符合業主本心的自在居所。


開放式廚房設計，串流父母、孩子之間的共體情感。
開放式廚房設計，串流父母、孩子之間的共體情感。

回歸生活的本真樸實　體現空間的幸福寫意

本案緊鄰綠園道首排的絕佳景致，卻礙於原先的陝長型格局致使內部採光不佳，設計者精心重整格局後，以無壓通透的舒心布局，與大面窗引入的晴光綠意和諧共鳴。整體運用純粹、沉穩的材質與內斂的手法，在輕柔的木系與素雅的色彩中，透過適度留白與單純的擺設，客餐間揀擇深灰地磚、溫潤木地板，介定客餐間不同的日常功能與氣息，低調的特殊漆打造的沙發背牆與活潑跳脫的大面展示牆對比映射出生活的一體兩面，結合旋轉電視架，以遊刃有餘的設計造就靈活功能性，流轉生活的豐富片刻，一動一靜間皆是反璞歸真，與心靈相互輝映的真實光景。

考量業主希冀學齡前孩子能在更加舒適的環境中恣意成長而移居於此，遼闊無阻的開放式空間俾以流暢貫通的動線，依循居者的日常樂趣，融入生活中的真實需要。孩子開心地自由玩耍，母親可在廚房準備美食及關心孩子動態，父親則能在客廳沙發享受劇院級的視聽娛樂。柔和婉孌的光線灑落，輕勾每個人臉上彎揚的嘴角，親友相聚的寒暄問暖隨之飄散在每個隅角，似乎永遠不足盈載、不嫌冗滿，在輕盈飛揚的舒適居家內，在在體現出「家常」的幸福寫意。


遼闊無阻的空間串流居者情感，讓家常成就空間本質的幸福美意。
遼闊無阻的空間串流居者情感，讓家常成就空間本質的幸福美意。

深灰地磚、溫潤木地板相輔介定兩個空間不同的生活功能與氣息。
深灰地磚、溫潤木地板相輔介定兩個空間不同的生活功能與氣息。

活潑跳脫的大面展示櫃，運用有巧思設計達成個性美型與收納機能。
活潑跳脫的大面展示櫃，運用有巧思設計達成個性美型與收納機能。

旋轉電視架的設置發揮靈活功能性，無論在何處皆可觀看。
旋轉電視架的設置發揮靈活功能性，無論在何處皆可觀看。

沙發背牆以細緻紋理的特殊簡單妝點，盡顯居家低調魅力。
沙發背牆以細緻紋理的特殊簡單妝點，盡顯居家低調魅力。

中島壁磚上研選低飽和色的幾何磚，既可與清水模色呼應，亦可融入整體活潑輕揚的空間丰采。
中島壁磚上研選低飽和色的幾何磚，既可與清水模色呼應，亦可融入整體活潑輕揚的空間丰采。

溫潤木質餐桌作為空間焦點，在時間光影的絢爛變化中享用用餐的美好時光。
溫潤木質餐桌作為空間焦點，在時間光影的絢爛變化中享用用餐的美好時光。

餐吊燈選用北歐設計品牌 Muuto Ambit Rail Suspension Lamp，無論細看抑或遠觀，風格簡約，質感細膩。
餐吊燈選用北歐設計品牌 Muuto Ambit Rail Suspension Lamp，無論細看抑或遠觀，風格簡約，質感細膩。

主臥呼應全域簡約調性，床頭隱藏大量收納機能，床尾善用弧形天花修飾原有樑構，帶動流暢生動的私域氛圍。
主臥呼應全域簡約調性，床頭隱藏大量收納機能，床尾善用弧形天花修飾原有樑構，帶動流暢生動的私域氛圍。

床頭造型牆採用木質跳色、幾何切割等設計，亦結合大量隱藏收納，一體兩用。
床頭造型牆採用木質跳色、幾何切割等設計，亦結合大量隱藏收納，一體兩用。

在大量白淨立面間輕綴幾處暖木質感，增添了清新與靈動，造就經典的北歐風格配色。
在大量白淨立面間輕綴幾處暖木質感，增添了清新與靈動，造就經典的北歐風格配色。

格局重新整調後的主臥，白色造型牆以線性幾何分割設計​，隱藏了更衣間、主浴、收納櫃等機能。
格局重新整調後的主臥，白色造型牆以線性幾何分割設計​，隱藏了更衣間、主浴、收納櫃等機能。

獨立更衣室享收納功能齊全完備，並規劃大面積明鏡以利理容，放大視覺感受。
獨立更衣室享收納功能齊全完備，並規劃大面積明鏡以利理容，放大視覺感受。

L型白色格柵由天花板延伸至牆面，流暢引出主人的清新品味與空間最美端景。
L型白色格柵由天花板延伸至牆面，流暢引出主人的清新品味與空間最美端景。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020 年5.6月號或上設計王觀看更多設計資訊

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白色主張 打造迷人的風格居所

極簡的空間樣貌，來自對生活的真誠，低彩度的色調搭配，消弭了視覺上的壓迫感，捨棄非必要元素，去蕪存菁為真正重要的事物保留空間，進而創造美好生活風情。本案在莊齊君助理總監悉心規畫下，藉由精心的空間鋪陳、富機能的配置、舒適的配色，打造出兼具美學涵養與適合生活需求的風格居所，開闊敞朗的公領域，更讓場域間的互動與交流語彙更豐富！

伴月童話 如童話故事般的生活場景

關於理想居家的樣貌，每個人各自擁有不同想像，對知域設計的劉總監而言，「家，是聚合家人的生活與重心，那是帶著暖度的」，這也使得他在規劃此案時，即以專屬居住者的幸福空間為發想，融合生活美學於設計精神中，創造獨具魅力的舒適居所。

溫潤清雅 譜寫與貓咪的幸福日常

自然派鄉野作家劉克襄曾言：「當我們和貓咪居住在一起，不須任何言語，彼此撫觸都會衍生極大的安慰，為我們生活以及心靈上帶來多少無價幸福感。」對本案屋主而言，貓咪在他們生活中已超越「寵物」的角色，被視為家庭重要成員的「毛小孩」。對此，文域設計遂從「情感」的角度出發，解構並重塑空間分野，善用開放式格局及良好的通風規劃，將豐沛的陽光、寧靜的感受，以及美好的日常記憶一同寫入日常，透過明漾醇厚的白色調性，道敘貓咪與人相互陪伴的人文暖意。

精工細膩 演繹別緻英式美學品味

英式西服以「量身訂製」為核心，秉承精湛的手作工藝，從穠纖合度的比例拿捏、質材面料的精心挑選、筆挺利索的剪裁，再加上鍍金鈕扣、皮革鑲嵌，無不彰顯出對精緻細節的追求，以及雍雅不凡的紳士品味。延續專屬訂製的精神，YHS DESIGN捨棄繁瑣的裝飾語彙，回歸人本需求，同時以成熟內斂的設計筆觸，於典雅醇美的調性中，交織感性與抒情，淬鍊出至臻完美的安樂居所。

北歐雪國童話 新古典主義演繹幸福空間

本案為位於台北市精華地段之新成屋，建築本身得天獨厚的前後兩排大面落地窗格局，提供了絕佳的天然採光，也因應屋主對於新古典古義以及北歐簡約風格的喜愛，L'atelierFantasia 繽紛室內設計團隊以最擅長的新古典主義風格結合令人感受如同北歐雪國童話般的暖白色調以及奶油灰，打造最適合一家四口的幸福空間，在淨白中仍能感受暖意。

「上帝存在於細節中」 簡單形式裡的細微之美

"God is in the details." - Ludwig Mies van der Rohe 著名的建築大師密斯凡德羅一句「Less is more」名言，對現代建築與設計的觀念造成深遠影響，而「上帝存在於細節中」這句話則為簡潔就是美的原則進一步做出詮釋，強調細節至上的設計理念。以下所要分享的個案，也正反映了這樣的空間調性。

湘江挹月 呈現江畔臨人之姿

本案坐落於湘江河畔，整體設計引入船行概念，以弧形的設計語彙呼應河流之勢，呈現江畔臨人之姿。室內空間以大地灰色表現空間的純粹與自然藝術性，在挑空錯位的手法之下，凸顯出高聳牆面的立體感，以材料架構與現代裝置藝術為主軸，並以木質弧形牆面平衡材質與溫度。

流梭 創造如穹頂般的弧線

光影婆娑，映照在潔白的牆面上，隱約的紋路跟著光體流動，空間反饋著靜謐微影，展現舒適的愜意感。軸線之間依比例劃分著空間，公、私領域的分屬，在設計者隱性設計及二元觀點下，讓溫馨內斂的小宅獲得更好的空間感受。

典雅細緻 開啟混齡共居新想像

隨著時代、年齡與家庭結構的變化，每個人心中理想的居住空間也有所不同，加上生活品質的提升、興趣的多元化，滿足心理需求也變得越來越重要，因此，傳統制式的三代同堂住宅，已逐漸轉向更注重個人生活體驗的「現代混齡空間」。善於整合空間的歐德設計師李君旋，從美學角度加以思索，根據家中每位成員進行不同面向的分析，並採用精緻的歐德系統傢俱解決收納問題，在軒敞明朗的空間情境中，構築三代同居舒適美好的生活面貌。

全新智能設計 打造健康生活環境

隨著疫情的爆發，全球面臨嚴峻的威脅，迫使人們重新審視公共衛生及居家環境的健康，為了從根本上解決問題，以「永續」為核心理念的智慧建築，作為集結環保、安全、健康等元素的重要思想載體，致力於透過全面性的綜合方案，扭轉地球當今失衡的發展模式，賦予人民舒適美好的優質生活。

以不妥協的精神 重新定義好聲音

全球知名音響品牌Bowers & Wilkins 隆重向您介紹全新無線喇叭─ Formation 系列，讓高保真的好聲音與便捷性無縫並存，輔以B&W 突破性的表現與美感，再次重新定義音響之美。其不僅為全世界的無線音響設立了新標準，也讓每位音樂愛好者在Formation 上，能以無線、簡易操作的方式，感受全所未有的高音質體驗！

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