以「家常」入畫！竹北72坪清淨極簡宅 精煉豐富人生百味！
【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜極簡室內設計】
「家常」，雖是日常百味中最平凡無奇的一味，卻擁有讓人輾轉依戀、難以忘懷的底蘊餘香。一個承載平實家常、和樂情感的空間，反而最容易打動人心，無需繁複華麗與雍容大器的設計，透過單純的簡化，回歸生活的本真與樸實，讓居者在專屬的容器中細細研磨，提煉自我人生的豐富百味。擅長從微觀角度出發的極簡室內設計，在竹北72坪的住宅《飛‧揚》一案中，深究居住者的生活本質，打造出符合業主本心的自在居所。
回歸生活的本真樸實 體現空間的幸福寫意
本案緊鄰綠園道首排的絕佳景致，卻礙於原先的陝長型格局致使內部採光不佳，設計者精心重整格局後，以無壓通透的舒心布局，與大面窗引入的晴光綠意和諧共鳴。整體運用純粹、沉穩的材質與內斂的手法，在輕柔的木系與素雅的色彩中，透過適度留白與單純的擺設，客餐間揀擇深灰地磚、溫潤木地板，介定客餐間不同的日常功能與氣息，低調的特殊漆打造的沙發背牆與活潑跳脫的大面展示牆對比映射出生活的一體兩面，結合旋轉電視架，以遊刃有餘的設計造就靈活功能性，流轉生活的豐富片刻，一動一靜間皆是反璞歸真，與心靈相互輝映的真實光景。
考量業主希冀學齡前孩子能在更加舒適的環境中恣意成長而移居於此，遼闊無阻的開放式空間俾以流暢貫通的動線，依循居者的日常樂趣，融入生活中的真實需要。孩子開心地自由玩耍，母親可在廚房準備美食及關心孩子動態，父親則能在客廳沙發享受劇院級的視聽娛樂。柔和婉孌的光線灑落，輕勾每個人臉上彎揚的嘴角，親友相聚的寒暄問暖隨之飄散在每個隅角，似乎永遠不足盈載、不嫌冗滿，在輕盈飛揚的舒適居家內，在在體現出「家常」的幸福寫意。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020 年5.6月號或上設計王觀看更多設計資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言