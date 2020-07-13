以「家常」入畫！竹北72坪清淨極簡宅 精煉豐富人生百味！

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜極簡室內設計】





「家常」，雖是日常百味中最平凡無奇的一味，卻擁有讓人輾轉依戀、難以忘懷的底蘊餘香。一個承載平實家常、和樂情感的空間，反而最容易打動人心，無需繁複華麗與雍容大器的設計，透過單純的簡化，回歸生活的本真與樸實，讓居者在專屬的容器中細細研磨，提煉自我人生的豐富百味。擅長從微觀角度出發的極簡室內設計，在竹北72坪的住宅《飛‧揚》一案中，深究居住者的生活本質，打造出符合業主本心的自在居所。





開放式廚房設計，串流父母、孩子之間的共體情感。

回歸生活的本真樸實 體現空間的幸福寫意

本案緊鄰綠園道首排的絕佳景致，卻礙於原先的陝長型格局致使內部採光不佳，設計者精心重整格局後，以無壓通透的舒心布局，與大面窗引入的晴光綠意和諧共鳴。整體運用純粹、沉穩的材質與內斂的手法，在輕柔的木系與素雅的色彩中，透過適度留白與單純的擺設，客餐間揀擇深灰地磚、溫潤木地板，介定客餐間不同的日常功能與氣息，低調的特殊漆打造的沙發背牆與活潑跳脫的大面展示牆對比映射出生活的一體兩面，結合旋轉電視架，以遊刃有餘的設計造就靈活功能性，流轉生活的豐富片刻，一動一靜間皆是反璞歸真，與心靈相互輝映的真實光景。

考量業主希冀學齡前孩子能在更加舒適的環境中恣意成長而移居於此，遼闊無阻的開放式空間俾以流暢貫通的動線，依循居者的日常樂趣，融入生活中的真實需要。孩子開心地自由玩耍，母親可在廚房準備美食及關心孩子動態，父親則能在客廳沙發享受劇院級的視聽娛樂。柔和婉孌的光線灑落，輕勾每個人臉上彎揚的嘴角，親友相聚的寒暄問暖隨之飄散在每個隅角，似乎永遠不足盈載、不嫌冗滿，在輕盈飛揚的舒適居家內，在在體現出「家常」的幸福寫意。





遼闊無阻的空間串流居者情感，讓家常成就空間本質的幸福美意。

深灰地磚、溫潤木地板相輔介定兩個空間不同的生活功能與氣息。

活潑跳脫的大面展示櫃，運用有巧思設計達成個性美型與收納機能。

旋轉電視架的設置發揮靈活功能性，無論在何處皆可觀看。

沙發背牆以細緻紋理的特殊簡單妝點，盡顯居家低調魅力。

中島壁磚上研選低飽和色的幾何磚，既可與清水模色呼應，亦可融入整體活潑輕揚的空間丰采。

溫潤木質餐桌作為空間焦點，在時間光影的絢爛變化中享用用餐的美好時光。

餐吊燈選用北歐設計品牌 Muuto Ambit Rail Suspension Lamp，無論細看抑或遠觀，風格簡約，質感細膩。

主臥呼應全域簡約調性，床頭隱藏大量收納機能，床尾善用弧形天花修飾原有樑構，帶動流暢生動的私域氛圍。

床頭造型牆採用木質跳色、幾何切割等設計，亦結合大量隱藏收納，一體兩用。

在大量白淨立面間輕綴幾處暖木質感，增添了清新與靈動，造就經典的北歐風格配色。

格局重新整調後的主臥，白色造型牆以線性幾何分割設計​，隱藏了更衣間、主浴、收納櫃等機能。

獨立更衣室享收納功能齊全完備，並規劃大面積明鏡以利理容，放大視覺感受。

L型白色格柵由天花板延伸至牆面，流暢引出主人的清新品味與空間最美端景。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》