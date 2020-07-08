白色主張 打造迷人的風格居所

【撰文編輯｜Shelley 圖片提供｜成舍設計—南京公司】

極簡的空間樣貌，來自對生活的真誠，低彩度的色調搭配，消弭了視覺上的壓迫感，捨棄非必要元素，去蕪存菁為真正重要的事物保留空間，進而創造美好生活風情。本案在莊齊君助理總監悉心規畫下，藉由精心的空間鋪陳、富機能的配置、舒適的配色，打造出兼具美學涵養與適合生活需求的風格居所，開闊敞朗的公領域，更讓場域間的互動與交流語彙更豐富！

掌握空間比例 打造迷人的風格居所

在這22 坪的住宅空間裡，年輕的屋主以明亮舒適的生活場域為訴求，基於方正且採光良好的基地條件，莊齊君助理總監移除了廚房與書房的牆面配置，以開放式的公共空間、低彩度的色彩調配、靈活的家具配置，打造出符合空間使用者需求的完美宅邸。得利於客變的優勢，此案在初期規劃時即以符合屋主生活習慣的空間配置打造而成，其成熟的空間規劃手法、精準的格局比例、流暢的動線安排，著實實現恆久不衰的空間美學。開放式的公領域，同時整合客廳、餐廳、廚房與書房空間，藉此降低場域間的隔閡，擴大了活動區域，更提升了此宅的社交功能，讓屋主在接待親朋好友來訪時，能享有寬敞舒適的空間尺度；私領域輕鬆無壓的空間氛圍、富機能的收納配置、合宜的動線安排，則讓使用者得以好好放鬆，締造真正符合生活所需的舒適感。









出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》