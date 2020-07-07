伴月童話 如童話故事般的生活場景

【撰文編輯｜Shelley 圖片來源｜知域設計】

關於理想居家的樣貌，每個人各自擁有不同想像，對知域設計的劉總監而言，「家，是聚合家人的生活與重心，那是帶著暖度的」，這也使得他在規劃此案時，即以專屬居住者的幸福空間為發想，融合生活美學於設計精神中，創造獨具魅力的舒適居所。

如童話故事般的生活場景

本案為屋齡35年，室內坪數約40坪的基地，屋主為一對育有兩位小女孩的夫妻，喜歡北歐風格的幸福清新氣息，亦對設計美學充滿想法，由於屋主將原本位於附近的住宅讓給家中長輩，藉此就近照顧，「家」的概念在此案中顯得更為重要。悉心瞭解使用者對理想居所的樣貌，設計者將居住者的生活習慣與需求納入空間設計考量中，透過現代的設計語彙，兩位女兒成長所需的環境，利用軟件、色彩與材質的搭配譜寫家的溫馨氣息。玄關處的花磚圖騰、屏風設置，使人從一入門即感受到此宅的獨特個性，清新明亮的公領域，以家中三位女性成員喜愛的莫藍迪粉為主色調，帶著灰階色彩的質感，呈現低調溫暖的氣質，而藍白色調的和諧搭配，則堆疊出顏色的層次感，呈現優雅細緻的居家氣息，門片上的跳色手法，更帶來了活潑的生活氣息，尤其在半月造型的圓弧與線條刻工的烘托下，顯得浪漫與趣味，迎來如童話世界般的夢幻想像。延續公領域的色彩美學，主臥房以白、灰、粉紅色圍塑出靜謐雅緻的空間氛圍，賦予居住者無限美好的臥眠時光，女孩房內的造型牆面，則因山景而顯得貼近大自然，為每日生活注入滿滿的活力！









出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》