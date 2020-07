伴月童話 如童話故事般的生活場景

"God is in the details." - Ludwig Mies van der Rohe 著名的建築大師密斯凡德羅一句「Less is more」名言,對現代建築與設計的觀念造成深遠影響,而「上帝存在於細節中」這句話則為簡潔就是美的原則進一步做出詮釋,強調細節至上的設計理念。以下所要分享的個案,也正反映了這樣的空間調性。

2020-07-07 09:34