【撰文編輯| 陳寬茵 圖片提供｜文域設計】

自然派鄉野作家劉克襄曾言：「當我們和貓咪居住在一起，不須任何言語，彼此撫觸都會衍生極大的安慰，為我們生活以及心靈上帶來多少無價幸福感。」對本案屋主而言，貓咪在他們生活中已超越「寵物」的角色，被視為家庭重要成員的「毛小孩」。對此，文域設計遂從「情感」的角度出發，解構並重塑空間分野，善用開放式格局及良好的通風規劃，將豐沛的陽光、寧靜的感受，以及美好的日常記憶一同寫入日常，透過明漾醇厚的白色調性，道敘貓咪與人相互陪伴的人文暖意。

溫潤清雅 譜寫與貓咪的幸福日常

坐落於汐止兩層樓的空間裡，住著一對年輕夫妻與貓咪，屋主從事繁忙的婚紗業，期望擁有舒適自在、療癒紓壓的居家環境之外，讓愛貓也享有自由自在的玩樂空間。善於將機能結合美學的文域設計，在良好的空間條件上，以「共享」為核心理念，透過感性的敘事方式、溫潤優雅的材質表現，在視覺表象下深植情感與溫度，重塑機能美感兼具的理想型態，進而體現設計深層的精神價值。借鑒室外浮嵐暖翠的自然景致，一樓公領域打破「形隨機能」既定的格局規劃，轉以「形隨窗景」的邏輯思考，建構出敞朗寬綽的生活樣貌，輔借光影、綠意牽繫起無形的動線，讓一窗一景之美浸潤於家的每個角落。考量屋主所需的收納空間，以及貓砂盆的通風性，設計師利用隱藏式空間設計，將鞋櫃、儲藏室及貓砂盆整併於玄關入口處，同時在門板上規劃趣味十足的開口，不僅讓貓咪來去自如兼具隱私，也方便屋主清理及查看愛貓的動向。









出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》