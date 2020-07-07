【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | YHS DESIGN】

英式西服以「量身訂製」為核心，秉承精湛的手作工藝，從穠纖合度的比例拿捏、質材面料的精心挑選、筆挺利索的剪裁，再加上鍍金鈕扣、皮革鑲嵌，無不彰顯出對精緻細節的追求，以及雍雅不凡的紳士品味。延續專屬訂製的精神，YHS DESIGN捨棄繁瑣的裝飾語彙，回歸人本需求，同時以成熟內斂的設計筆觸，於典雅醇美的調性中，交織感性與抒情，淬鍊出至臻完美的安樂居所。

精工細膩 演繹別緻英式美學品味

從事經商貿易的男主人，期望事業有成後，能自地自建，為親愛的家人構築無與倫比的專屬住宅，在這五層樓兩百坪的空間裡，是一家人理想生活的起點，亦是與朋友相聚的頂級招待會所。軒敞闊綽的場域，流露著豪邸恢弘的氣度，設計師循著溫雅奢華的英式美學，以淡雅的漸層灰階，取代古典風格常見的米白色調，並運用深厚的藝術底蘊結合現代感媒材，佐搭簡潔俐落的線性設計、溫潤勻和的木質元素來堆砌整體層次，在光暈滃染鋪陳下，細膩體現當代內斂的審美語境。呈長序列的空間量體，藉由循序漸進的動線思考，賦予空間多重意義，微妙的尺度距離，巧妙隱喻了友人間的親疏程度。









顛覆一般格局配置，設計師悉心照料屋主的日常，將玄關機能整併於地下層的車庫，方便出入時的生活習慣；而一樓入口則以低調時尚的視覺，搭配四張休閒的單椅，演繹穩重大器的迎賓氣勢。客廳採簡約明淨的設計，融入藝術美學因子，既賦予古典新意象，也展示出「奢華」的另一種維度。電視主牆由富含細緻紋理的石材砌築，下方利用透空設計嵌合雙面壁爐，呼應了英式的經典傳統，同時讓兩邊皆享有溫暖的氣息。









設計師以訂製門斗劃分客、餐廳，鏤空菱格的格柵設計，覆上深沉雅致的質感色調，與光感交織流轉，在穿越之際，自然而然框構出生活的秩序性與儀式感。擁有絕美窗景的餐廳，居住者能一邊享用佳餚、一邊靜賞戶外水景和魚群，圍塑放鬆愜意的餐敘時光。為了符合多元的交誼需求，開放式的餐廳亦規劃了中島吧台及展示酒櫃，完美將「品酒」轉譯為空間裡的一道精緻端景。推開後方拉門，則為熟食烹煮區，清透的玻璃綴以金屬元素，勾勒出典麗清美的英式氣韻。









出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》