北歐雪國童話 新古典主義演繹幸福空間

【撰文｜繽紛設計 圖片｜繽紛設計】





本案為位於台北市精華地段之新成屋，建築本身得天獨厚的前後兩排大面落地窗格局，提供了絕佳的天然採光，也因應屋主對於新古典古義以及北歐簡約風格的喜愛，L'atelierFantasia 繽紛室內設計團隊以最擅長的新古典主義風格結合令人感受如同北歐雪國童話般的暖白色調以及奶油灰，打造最適合一家四口的幸福空間，在淨白中仍能感受暖意。









為每一位業主打造符合其個性以及生活經歷的居家空間，一直是繽紛設計的堅持，而如何打造出具備機能以及美感的作品，更是繽紛設計規劃案件的思考核心。繽紛設計江欣宜分享他的設計堅持時這麼說：「設計不像做純藝術可以那麼浪漫，室內設計其實是透過科學方法解決人們生活中的種種問題，好比動線規劃，好比收納空間，而繽紛設計致力在理性的設計與感性的美感中求取平衡。我們完成的案件不單單是與屋主的過去回憶與生活經歷產生共鳴，更重要的是，當屋主一家人搬進新家後，環境如何為這個家庭帶來更美好的影響與未來性。」









「音樂」是這一家人非常重視的元素，因此本案在客廳空間陳設純白三角鋼琴，其除了成為客廳空間的視覺焦點外，也成為家人情感連結的中心以及彰顯主人家品味的重要收藏。客廳空間的一面牆，可見大片珍貴紫晶白玉大理石牆面，取代傳統新古典主義常用的線板設計，不僅僅顯示出主人獨到美學品味更成為繽紛設計在新古典主義設計上跨出更具當代思維的一步，透過多重材質的混搭，讓作品與眾不同且深具當代藝術感，成為結合古典與現代感的佳作。









出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》