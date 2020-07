「上帝存在於細節中」 簡單形式裡的細微之美

【撰文編輯 | Caroline 圖片提供 | 丰彤設計】

"God is in the details." - Ludwig Mies van der Rohe 著名的建築大師密斯凡德羅一句「Less is more」名言,對現代建築與設計的觀念造成深遠影響,而「上帝存在於細節中」這句話則為簡潔就是美的原則進一步做出詮釋,強調細節至上的設計理念。以下所要分享的個案,也正反映了這樣的空間調性。

簡單形式裡的細微之美

本案為一間室內約21 坪的新成屋,針對空間層次、視覺感受與使用者的生活習慣再施以優化配置。推開大門的第一道視覺立面,藉由帶著淡雅色澤變化的霧面石紋磚,取代了既有的素白牆面,以一種低調又富有細緻質感的姿態佇立著。復由建材的自然肌理鋪陳簡約中蘊含細節的含蓄美感,傳達屋主偏好極簡卻又講求細膩度的特質。儘管坪數有限,透過簡練的設計手法與猶如天然石材般的空間立面,蒙上層層均勻灑落的日光,全室呈現出朗闊大器的質調。









出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》