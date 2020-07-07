湘江挹月 呈現江畔臨人之姿

【文│張佳琇 攝影│鐘崴至、羅文 空間設計暨 圖片提供│近境制作】









本案坐落於湘江河畔，整體設計引入船行概念，以弧形的設計語彙呼應河流之勢，呈現江畔臨人之姿。室內空間以大地灰色表現空間的純粹與自然藝術性，在挑空錯位的手法之下，凸顯出高聳牆面的立體感，以材料架構與現代裝置藝術為主軸，並以木質弧形牆面平衡材質與溫度。兩道高聳的藝術造型牆，即將交錯之際，以空中橋廊貫穿其中，形成垂直方向的視覺震撼及穿透的空間體驗，不同的材質橫亙，讓整體空間更呈現多樣的意趣。





在垂直動線上置入懸浮的石頭，營造漂浮的空間感，也隱喻滾滾江水中石頭流轉的狀態；水平動線則以穿越及縮放的空間轉化布局，以黑色鏡面石材隱喻江水，倒影浮光，千江有水千江月。斜角的造型吧台就像一塊玉石由大自然劈出幾何的造型，建築模型宛若玉盤呼應明月，營造自然和諧的意識形態。回歸設計主軸在映湘江的概念上發展，置入懸浮的霧光金屬材質石頭雕塑，水清石出，廊道彷若江水輕舟，輕快地遠渡重山。









出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》