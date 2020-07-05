典雅細緻 開啟混齡共居新想像

【文│陳寬茵 資料提供│ Order 歐德傢俱連鎖事業】





隨著時代、年齡與家庭結構的變化，每個人心中理想的居住空間也有所不同，加上生活品質的提升、興趣的多元化，滿足心理需求也變得越來越重要，因此，傳統制式的三代同堂住宅，已逐漸轉向更注重個人生活體驗的「現代混齡空間」。善於整合空間的歐德設計師李君旋，從美學角度加以思索，根據家中每位成員進行不同面向的分析，並採用精緻的歐德系統傢俱解決收納問題，在軒敞明朗的空間情境中，構築三代同居舒適美好的生活面貌。

細膩視覺語彙 形塑場域溫度

本案為一家八口同住的透天別墅，作為一家人日常相聚的溫馨基地，公領域以全然開放的空間型態，譜寫流暢恣意的生活動線，同時善用採光優勢，援引豐沛的自然光，在一方一圓的天花對應下，既形塑通透明亮的視覺效果，亦分野出客廳與餐廳的界線。設計師運用典雅溫潤的色系，綴以細緻線板，隨光影暈染下漫入暖意，為空間傾注優雅質蘊。地坪採用富含紋理的大理石鋪敘，巧妙以素雅的花樣壁紙，調和出濃淡合宜的溫度，不僅稀釋了大理石帶來的沉重視覺，也演繹出豪邸的恢弘氣度。因應屋主有收藏茶具的興趣，設計師利用歐德傢俱的展示收納櫃，從客廳一路鋪排至餐廳，其輕巧簡約的造型，消弭櫃體的厚重感，輔以留白段落塑造端景，織就了生動清晰的空間韻律；而陳列於展示櫃的收藏品，則順勢成為空間亮點，完美彰顯出屋主的不凡品味。









出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》

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