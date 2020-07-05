全新智能設計 打造健康生活環境

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聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文│陳寬茵 資料提供│ GROHE】

隨著疫情的爆發，全球面臨嚴峻的威脅，迫使人們重新審視公共衛生及居家環境的健康，為了從根本上解決問題，以「永續」為核心理念的智慧建築，作為集結環保、安全、健康等元素的重要思想載體，致力於透過全面性的綜合方案，扭轉地球當今失衡的發展模式，賦予人民舒適美好的優質生活。EDGE創始人兼CEO-Coen van Oostrom表示：「無接觸設計與語音驅動技術，在工作場所、辦公室方面的機能設計上發揮關鍵作用，可大幅降低消費者與物品表面的接觸。此外，在建築和室內設計的需求層面上，人們也更加注重廚房和浴室內的衛生習慣，以保護他們個人和家庭的健康和安全。」

顛覆傳統　創造便利生活

作為領先全球的衛浴品牌GROHE 與LIXIL 集團，一直以來都在永續經營上給予高度關注，並積極投入改善世界衛生環境的議題，協助應對當前與未來的衛生挑戰。過去幾年GROHE 開發了多項智慧產品，滿足世界各地浴室和廚房的高規格的衛生設計，對此，GROHE 公司副首席執行官、首席執行官Jonas Brennwald 表示：「對於廚房和浴室日益增加的衛生需求，我們做出正確的市場機制與策略導向，完美結合衛生與科技，打造出無接觸和無手把的精緻產品。」顛覆廚房傳統的清洗模式，GROHE 開發出獨一無二的全新設計，透過紅外線感測器的裝置，使用者只需將手放在出水口下，或以前臂、肘部、手腕輕觸，皆能輕鬆啟動水流。如此一來，不僅可大幅減少細菌的傳播和交叉污染，在雙手沾滿髒污時，也能保持廚房整體的乾淨整潔。其中SmartControl 廚房龍頭，時尚流暢的輪廓結合靈活的抽拉式噴頭，精確的水流控制，只需轉動旋轉閥門，便能從平穩水流轉變為強勁噴射模式；要調整水溫時，則輕輕地將水龍頭上的旋鈕向左或向右轉動，即可快速完成，帶來實用與美感兼備的廚房空間。


永續環保　兼容時尚奢華

在衛浴的設計上，GROHE 將簡約設計和舒適功能融為一體，形構Bau Cosmopolitan E 系列產品，創造前所未有、輕鬆愉悅的洗手體驗。其秉承環保的理念，採用紅外感應器偵測系統，透過感應即出水的方式，有效減少水資源浪費，十分適合應用在人流眾多的公共場所。而造型簡潔俐落的Eurocube E 衛浴龍頭，以獨特的線條語彙搭配高出水口，並揉入GROHE StarLight 獨家電鍍技術，讓龍頭易於清潔、經久耐用，即便使用多年依然保有令人驚豔的光澤。除了開創新型的智慧龍頭之外，GROHE 也用心研發高科技馬桶，藉由AquaCeramic 技術、自動除菌離子、三漩勁沖、PUREGUARD 光亮潔白技術等，讓智慧馬桶的衛生清潔更上一層樓！而 Sensia Arena 智慧SPA 馬桶更以紅外線圈自動感應的形式，加上特殊塗層和強力沖洗功能，悉心守護現代人日常的如廁衛生。



出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》

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