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以不妥協的精神 重新定義好聲音

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【整輯│ Dannie 資料提供│皇佳國際股份有限公司】

全球知名音響品牌Bowers & Wilkins 隆重向您介紹全新無線喇叭─ Formation 系列，讓高保真的好聲音與便捷性無縫並存，輔以B&W 突破性的表現與美感，再次重新定義音響之美。其不僅為全世界的無線音響設立了新標準，也讓每位音樂愛好者在Formation 上，能以無線、簡易操作的方式，感受全所未有的高音質體驗！

出色精緻　保留時代聲音記憶

出生於1922 年的John Bowers，二戰期間加入皇家信號部隊擔任特別行動負責人，駐紮在世界著名的布萊切利公園，透過無線電與同盟間諜保持祕密聯繫。在從軍期間，他認識了Roy Wilkins，戰後兩人合夥在Worthing 開創一家音響零售店，取名為Bowers & Wilkins Ltd.，專門從事音響和電視機業務。喜愛古典音樂、經常參加各式音樂的John Bowers，對當時最好設備播放出來的聲音感到失望，因此，他秉持自身對聲音的敏銳天賦，著手設計、研發和完善其品牌，不僅成功提高了播放品質，亦將其打造成為世界最著名的品牌之一。John Bowers 曾言：「如果製作的產品非常出色，那麼它就會受到音樂愛好者的光顧」，在公司創建之初的一句樸質的名言，成為Bowers & Wilkins 傳承至今的核心信念。旗下高保真揚聲器的音效，讓原聲中每一絲韻味都絲毫無損、原汁原味地流淌出來，為聽眾帶來至臻的音樂，誠如錄音師在專業錄音室所聽到的音樂一樣出色、精緻，且飽含豐沛的情感。輔借音樂本身強韌的感染力，Bowers & Wilkins 的出現，悉心保留了每個時代的聲音記憶。


出自《Living & Design 住宅美學 No.128》

精彩雜誌內容盡在Living&Design住宅美學2020年5.6月號或上設計王觀看更多設計資訊

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遂念穿流 靜敘深蘊

空間作為生活百態上演的基底，期許創造的是飽含溫度與記憶的片刻，隔絕外在的煩擾喧囂，「歸家」，成了每次跨越禁錮身心的藩籬後，樸實簡約、自由安居的心之所向。本案作為屋主與珍愛的伴侶及愛犬共同生活的新起點，張祥鎬設計總監以現代精質的語彙，構築穩斂安逸之居，深沉的大地色系揭幕空間序曲，輔以材質肌理相互交疊出和諧共鳴，在線條交錯與流轉的光影間推演樂曲篇章，年輕世代的幸福新居生活，就此展開！

傲視國際 無與倫比的空間旅程

五年前，張祥鎬總監所率領的伊太設計團隊，接下了蛇口招商局的建案項目，著手進行海上世界 ― 雙璽第三期的樣品間。張祥鎬總監坦言自己身為一位外來的設計師，對於蛇口的初步印象就是流行、時尚，且與國際脈動保持同步節奏，他觀察到這裡存在許多具備生活質感與休閒氛圍的空間，雙璽第三期的樣板間就坐落在臨海線上，一旁就是遊艇俱樂部，光從外觀來看就散發出非常迷人的魅力。

在輕與重的主次關係之間 締造多元的空間層次！

居家空間不再只是裝載瑣碎日常的器皿，而是作為一個有溫度的媒介，透過簡約清美的調性，援引自然元素、韜韞情感內涵，勾摩出悠閒釋然的一方淨土，為居住者帶來輕鬆寫意生活氛圍，更成就另一種心境上的「奢華」。

2020 德國iF設計獎 │極簡室內設計邱德生住宅作品《Tranquil Zen》

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020 德國iF設計獎 │澤物設計孫詩哲住宅作品《Aesthetic Conflict》

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020 德國iF設計獎 │宇藝空間設計陳泓宇、高藝家住宅作品《Articulation of A White Prelude》

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

Bonjour！靜享美好法式悠閒 老宅翻身自由工作者的靈感基地

身為將工作融於生活的SOHO一族，如何打造兼容愜意優雅生活，又能擁有高效工作環境的空間，就成為居家設計的一項重要追求。本案為一家四口的夢想家，設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及小孩的成長變化，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域，讓「家」能作為洽談、工作的地方，同時享有獨處的愜意，以及溫馨的親子時光。

精煉人文 理感交融

面對靜巷內嶄新的牙醫空間，開闊通透的門面輔以沉靜內斂的灰冷色調，金屬鐵件、石紋面材、玻璃鏡面、木皮等原始精煉質材錯落玩轉，鋪敘時尚大器，淬煉出神聖莊嚴又深具人文底蘊的醫者光輝。伊太設計張祥鎬總監顛覆傳統醫院予人的呆板印象，締造截然不同的藝廊風情，只有置身其中，方能細細參透科學與藝術並存的空間妙趣。

中島維度 心靈歇緩的沉澱空間

設計的純粹，是貼近生活最單純的基底，讓這元素融合到日常，體現空間的美好。回歸自我、與自己獨處，刻意的距離是緩衝、是轉換。引入長廊，界定空間，為居住者創造專屬自己的維度。

佐伴日光 形構休閒場域

藝術與情懷、舒適與品味，和生活有著牽絲萬縷的聯繫，林欣怡設計師細膩解讀空間與人的因果關係，從動靜二元的平衡角度切入，在低彩度的現象裡，將幾何線條、材質、光影等介質作為美學體現的符碼，透過畫面形式上的多元並陳、悠閒恣意的氛圍營造，讓居住者從潛心探索的過程中，斷截周而復始、黯然索味的生活循環，走向富含變化及意義深遠的精神層境。

留白藝術 形塑距離美學

簡約典雅的建築外觀，體現出現代美學的韻致，隨綠意橫生的美景，融粹淡然恬靜的住宅情調。

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