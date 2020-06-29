以不妥協的精神 重新定義好聲音

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全球知名音響品牌Bowers & Wilkins 隆重向您介紹全新無線喇叭─ Formation 系列，讓高保真的好聲音與便捷性無縫並存，輔以B&W 突破性的表現與美感，再次重新定義音響之美。其不僅為全世界的無線音響設立了新標準，也讓每位音樂愛好者在Formation 上，能以無線、簡易操作的方式，感受全所未有的高音質體驗！

出色精緻 保留時代聲音記憶

出生於1922 年的John Bowers，二戰期間加入皇家信號部隊擔任特別行動負責人，駐紮在世界著名的布萊切利公園，透過無線電與同盟間諜保持祕密聯繫。在從軍期間，他認識了Roy Wilkins，戰後兩人合夥在Worthing 開創一家音響零售店，取名為Bowers & Wilkins Ltd.，專門從事音響和電視機業務。喜愛古典音樂、經常參加各式音樂的John Bowers，對當時最好設備播放出來的聲音感到失望，因此，他秉持自身對聲音的敏銳天賦，著手設計、研發和完善其品牌，不僅成功提高了播放品質，亦將其打造成為世界最著名的品牌之一。John Bowers 曾言：「如果製作的產品非常出色，那麼它就會受到音樂愛好者的光顧」，在公司創建之初的一句樸質的名言，成為Bowers & Wilkins 傳承至今的核心信念。旗下高保真揚聲器的音效，讓原聲中每一絲韻味都絲毫無損、原汁原味地流淌出來，為聽眾帶來至臻的音樂，誠如錄音師在專業錄音室所聽到的音樂一樣出色、精緻，且飽含豐沛的情感。輔借音樂本身強韌的感染力，Bowers & Wilkins 的出現，悉心保留了每個時代的聲音記憶。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》