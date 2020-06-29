【文｜Nancy 圖片提供│伊太空間設計】

空間作為生活百態上演的基底，期許創造的是飽含溫度與記憶的片刻，隔絕外在的煩擾喧囂，「歸家」，成了每次跨越禁錮身心的藩籬後，樸實簡約、自由安居的心之所向。本案作為屋主與珍愛的伴侶及愛犬共同生活的新起點，張祥鎬設計總監以現代精質的語彙，構築穩斂安逸之居，深沉的大地色系揭幕空間序曲，輔以材質肌理相互交疊出和諧共鳴，在線條交錯與流轉的光影間推演樂曲篇章，年輕世代的幸福新居生活，就此展開！

一進一景 連綿交織生活脈動

沉穩安逸的氛圍，自玄關起始便漫延全室，洗練的鐵件結合灰玻與大理石打造屏風作為入門緩轉，創造穿透延伸卻隱隱阻隔的空間感。轉入開闊的公共廳區，延續玄關多變元素，木質的溫潤、石材的穩定、鐵件的俐落、玻璃的清透重複玩轉堆疊，客廳電視主牆復刻入門隔屏，以同樣的普羅旺斯大理石打造，連袂布織紋與木格柵的櫃體門片，交織譜寫大器序曲，演繹饒富趣味的居家表情。全域透過量體分割及格柵設計的線性引導與窗外景致共融，拓寬視覺及心境的廣度，中心軸線巧妙透過一道深遂長廊，開展水平與垂直的空間尺度，帶出悠遠的直向景深，並藉由木質天花的過渡橫向分流場域，使其各自獨立又彼此相繫，在一進一景的層次編排間，溫柔遊走於連綿交織的線條與框格，舒心穿梭於各個角落，靜心感受生活脈動。

因應日常居住和共聚分享的生活訴求，公領域兼納了獨立與共生的多元使用形式，玄關後方餐廳就著分界隔屏打造低矮的座椅平台，滿足來客聚會的座落需求，搭配開放式廚房合而為一，完備的L型廚具串連瑞士白大理石打造的中島吧台，兼顧烹飪與社交機能，溫馨凝聚居者情感，為深沉空間注入一抹明亮清新和融融暖意。一旁獨立的書房空間，利用鐵件與灰玻的分割穿透，讓位處不同空間的視線輕鬆傳達交流，輔以沉穩的木質家具，層板、燈光形構的展示書牆，深淺灰階大理石拼接的低矮檯面與收納櫃，共織現代簡練的人文書香，存蓄剛毅而溫厚的心靈品味。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》