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傲視國際 無與倫比的空間旅程

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖、文｜伊太空間設計、張祥鎬】

五年前，張祥鎬總監所率領的伊太設計團隊，接下了蛇口招商局的建案項目，著手進行海上世界 ― 雙璽第三期的樣品間。張祥鎬總監坦言自己身為一位外來的設計師，對於蛇口的初步印象就是流行、時尚，且與國際脈動保持同步節奏，他觀察到這裡存在許多具備生活質感與休閒氛圍的空間，雙璽第三期的樣板間就坐落在臨海線上，一旁就是遊艇俱樂部，光從外觀來看就散發出非常迷人的魅力。


適得其所的核心思維

因此張祥鎬總監在受邀設計樣板間時，他便認為買得起雙璽的業主必然擁有豐沛的財力，也一定具備基本的美學鑑賞力，更不乏周遊列國的能力，對於豪奢本質的體悟絕對不在話下，所以與其打造一幅金碧輝煌的景象，不如深入思考到底他們的需求為何？張祥鎬總監對這個問題提出的解答其實直指核心：「適得其所」。

由於雙璽第三期樣板間的室內空間極為寬廣，至少都有400 平方米上下，一般來說不太會是一個人單獨居住，於是張祥鎬總監將其定位成夫婦或情侶共同生活的雙人世界。公共領域方面設定低調奢華的風格，搭配金屬、皮革與木皮等建材，輔以土耳其灰藍色調，藉此營造出貴氣尊榮且恆久耐看的特色。從大門進入樣板間之後，首先映入眼簾的是廣闊的客廳與餐廳，以及面海的大陽台，張祥鎬總監特別在餐廳旁設計一座長吧台，吧台邊另外規劃小間的品酒室與雪茄房，這是專屬於男主人的天地。那麼女主人呢？除了屋內所有家具、家電都是由國外原裝進口價格不菲的知名品牌外，設備齊全的廚房與餐廳連結在一起，方便女主人與姊妹淘一起品茶聊天，另外主臥室的衣帽間猶如好萊塢電影中的夢幻場域，精緻細膩到達了頂點，彷彿一個璀璨亮麗的舞台，盡情展示著所有美麗動人的衣飾配件，這是專屬於女主人的領域。他始終強調，就算步入家庭來到人生的中後段，日常人生也不該只有柴米油鹽醬醋茶而已，更重要的是當財富已經不再是汲汲營營追求的目標，心靈的富足充實才是唯一要達到的成就，而「適得其所」的設計理念才能真正創造出大器不凡的典雅風範。

穿梭於光明未來之上，由雙璽到太子灣的神奇旅程

一個句點的出現有時並不代表結束，而是下一段故事的隆重開始。4年前，招商局投入超過500 億人民幣來改造整個太子灣片區，舊有的蛇口碼頭將遷移到太子灣這裡，打造為全新的港口，太子灣的命運也會與此息息相關。

除了頂級寫字樓、公寓之外，包含目前最火的K11 藝術中心也設置於此，張祥鎬總監非常期待看見太子灣的華麗轉變，這也是為何當海上世界 ― 雙璽的銷售圓滿落幕後，他決定接受挑戰，將雙璽的售樓處改造成太子灣的銷售中心，一步一腳印的親自見證雙璽、太子灣乃至蛇口的榮耀發展。太子灣的銷售中心位在大廈的28 層樓，四面皆為大片落地窗，其中透過右側兩面窗戶更能居高臨下俯瞰太子灣基地，左側則緊鄰海上世界 ― 雙璽，直叫人感到氣勢磅礡、心醉神迷。為了充分凸顯銷售中心先天條件優良的地理位置，所以張祥鎬總監首先針對電梯梯廳予以重新變更，室內先前所規劃的環形格局動線也全部調整，進而讓太子灣片區的景象能夠鉅細靡遺的映入眼簾，同時在地面舖設特製地毯，表面繪製出深圳的天際線，至於沙盤區也放置了畫有太子灣輪廓的地毯，於是當賓客來到銷售中心時，打從一進門，便彷彿行走在深圳的高空之上，內心的滿足可謂不言而喻。


出自《Living & Design 住宅美學 No.128》

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