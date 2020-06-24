快訊

逃過災禍夾擊！墨西哥沿海7.5大地震的救命關鍵62秒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在輕與重的主次關係之間 締造多元的空間層次！

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜陳寬茵　圖片提供｜築樂居室內裝修設計】

近年來，隨著現代人生活型態轉變，緊湊的節奏步調，讓「壓力」成為現代文明病的根源，為了達到紓壓的效果，「極簡」的概念也隨之興起。承襲這一波趨勢，居家空間不再只是裝載瑣碎日常的器皿，而是作為一個有溫度的媒介，透過簡約清美的調性，援引自然元素、韜韞情感內涵，勾摩出悠閒釋然的一方淨土，為居住者帶來輕鬆寫意生活氛圍，更成就另一種心境上的「奢華」。擅長打造療癒系空間的邱志郎設計總監，在三個案場中大量採用「威盛亞的高壓裝飾板」，擷取其卓越的性能與精緻美感，以優雅圓潤的導弧設計，修飾銳利的空間邊界，同時輔借混凝系列、岩面系列、石紋系列等豐富款式，在輕與重的主次關係之間，締造多元的空間層次，賦予現代人舒心雅逸的生活體驗。

擷取「可彎」特性　形塑優雅弧形

揚棄古典主義繁複的裝飾語彙、跳脫現代設計剛直利索的視覺，富含人文溫度的簡約美學正在崛起，其中「弧形」的運用，既能突破生硬的空間疆界，帶來優雅和諧的視感，亦能在室內蘊藉一股流動美學，牽引深層的心理感知。在「朗朗」一案中，設計師以低彩度色系形塑休閒況味，利用威盛亞「混凝系列」鋪陳牆面及門片，轉折的圓弧倒角，隨循序不斷的線面規律，極致演繹了空間的純粹與張力。邱志郎總監表示：「威盛亞的高壓裝飾板具有耐磨、易於維護清潔的優點，比起一般油漆，更適用於走動的路線與經常接觸到的地方，像是過道牆面、櫃體表面及門片等。此外，威盛亞板材大尺寸的設計，兼容『可彎曲』的特性，不僅施作起來快速方便，也能有效解決接縫的問題。」

水磨石系列　展現空間立體維度

對邱志郎總監而言，色彩之於空間，猶如情緒之於人。為了讓居住者一回到家即能釋放壓力，得到全然的放鬆，他以理性的佈局思考，悉心梳理人、物與空間的秩序，並巧妙利用黑、白、灰組構的色譜，圍塑出寧和馨雅之感。然而，灰階的空間視覺上容易顯得單調平淡，如何創造層次凸顯空間亮點，「材質」的應用與紋理的變化尤以關鍵。邱志郎總監說道：「威盛亞以精湛的印刷技術，打造出精緻深刻的花樣紋理，成功將高壓裝飾板提升至工藝美學的境界，運用於空間，能凝鍊出不凡的品味質感。」在「親家」住宅案中，邱志郎總監以濃淡合宜、冷暖平衡的漸層比例，回應簡約質樸的人文風格。從玄關步入客廳的緩衝段落，透過一道富含隱藏收納空間的牆體與隱藏門片，在維持視覺整體性的同時，完整體現日常所需的機能；其表面採用威盛亞白色「岩面系列」鋪敘，與對面的「混凝系列」相輔相成，當充盈的日光流漾輕灑，纖緻的紋理變化，拓染出豐富的視覺效果，佐搭俐落的線性語彙，帶來生動有致的立體維度。此外，牆體末端選用了威盛亞黑色「水磨石系列」，真實體現顆粒分明的碎石感；設計師藉由深淺交疊、輕重勻衡的設計，間接地擘劃了實質分野，也為空間增添一筆鮮明生動的感受。

紋理獨具特色　演繹精緻質感

天然石材溫醇明淨的基底，搭配潑墨般的細緻紋理，積蘊出高雅華美的氣質，深受許多人的喜愛。倘若想大面積施作於室內空間，除了價格不斐，同時還必須考量承重、施工繁瑣及切割後對花不易等難題，對此，邱志郎總監建議可採用威盛亞「石紋系列」的高壓裝飾板，來取代天然石材，其擁有多樣化的款式選擇，且紋理獨具特色，不論是精微飄渺的線狀，抑或是奔放明快的裂紋，皆能為不同風格的空間挹注些許細膩的感受。由邱志郎總監設計的「牡丹皇居」，位於餐廳旁的收納展示櫃，採用威盛亞「石紋系列」作為底襯，綴以金屬元素、幾何美學，譜寫典雅婉約的調性，讓簡單的空間，完美展現出空間的大器與精緻度。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020 年5.6月號或上設計王觀看更多設計資訊

延伸閱讀

價格是同業50倍！曾投資房仲業虧300萬 他如何翻身成為高檔石材王？

源於自然的設計靈感 用匠心致敬自然陽光酒店

震碎石材重生…拼回來 花蓮精神新地標

影／每片石板都帶著傷 地震碎石創作「拼回來」送給花蓮人

相關新聞

在輕與重的主次關係之間 締造多元的空間層次！

居家空間不再只是裝載瑣碎日常的器皿，而是作為一個有溫度的媒介，透過簡約清美的調性，援引自然元素、韜韞情感內涵，勾摩出悠閒釋然的一方淨土，為居住者帶來輕鬆寫意生活氛圍，更成就另一種心境上的「奢華」。

2020 德國iF設計獎 │極簡室內設計邱德生住宅作品《Tranquil Zen》

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020 德國iF設計獎 │澤物設計孫詩哲住宅作品《Aesthetic Conflict》

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020 德國iF設計獎 │宇藝空間設計陳泓宇、高藝家住宅作品《Articulation of A White Prelude》

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

Bonjour！靜享美好法式悠閒 老宅翻身自由工作者的靈感基地

身為將工作融於生活的SOHO一族，如何打造兼容愜意優雅生活，又能擁有高效工作環境的空間，就成為居家設計的一項重要追求。本案為一家四口的夢想家，設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及小孩的成長變化，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域，讓「家」能作為洽談、工作的地方，同時享有獨處的愜意，以及溫馨的親子時光。

精煉人文 理感交融

面對靜巷內嶄新的牙醫空間，開闊通透的門面輔以沉靜內斂的灰冷色調，金屬鐵件、石紋面材、玻璃鏡面、木皮等原始精煉質材錯落玩轉，鋪敘時尚大器，淬煉出神聖莊嚴又深具人文底蘊的醫者光輝。伊太設計張祥鎬總監顛覆傳統醫院予人的呆板印象，締造截然不同的藝廊風情，只有置身其中，方能細細參透科學與藝術並存的空間妙趣。

中島維度 心靈歇緩的沉澱空間

設計的純粹，是貼近生活最單純的基底，讓這元素融合到日常，體現空間的美好。回歸自我、與自己獨處，刻意的距離是緩衝、是轉換。引入長廊，界定空間，為居住者創造專屬自己的維度。

佐伴日光 形構休閒場域

藝術與情懷、舒適與品味，和生活有著牽絲萬縷的聯繫，林欣怡設計師細膩解讀空間與人的因果關係，從動靜二元的平衡角度切入，在低彩度的現象裡，將幾何線條、材質、光影等介質作為美學體現的符碼，透過畫面形式上的多元並陳、悠閒恣意的氛圍營造，讓居住者從潛心探索的過程中，斷截周而復始、黯然索味的生活循環，走向富含變化及意義深遠的精神層境。

留白藝術 形塑距離美學

簡約典雅的建築外觀，體現出現代美學的韻致，隨綠意橫生的美景，融粹淡然恬靜的住宅情調。

美好至簡 演繹慢生活主張

「斷捨離」看似是一種家居收納術，然而從深層思考，由環境轉入心境，引人重新檢視生活的價值和情感，更是一種活在當下的人生哲學觀。擅長以「減法美學」催化心理感知的文域設計，透過開放自由的格局配置、井然有序的動線層次，簡化多餘隔閡拉近人與人的距離；同時運用空間的留白段落，以輕鬆寫意的自然氛圍，形構健康無負擔的住所。謝鎮宇設計師期望新型態的住宅模式，能帶動屋主行為與心境上的改變，在取捨之間豐富自身內涵，落實「慢生活」的主張。

來場身心放鬆的極致體驗！用「純淨未來」營造新生活

隨著社會經濟水平的發展，現代人對「髮廊」的需求產生重大的改變，除了注重本身的美髮造型，更希望在靜待蛻變的漫長時光中，來一場身心放鬆的極致體驗。坐落於台中市大墩路的髮廊，由肯星設計執手規劃，顛覆以往統一的制式框架，曾濬紳設計師運用純粹白淨的色調，創造無邊、流動、輕盈的空間語境，綴以一顆顆晶透如泡沫般的吊燈，而隨之發散的溫暖光影，既為空間寫入渲染情緒的力量，也為來賓帶來一種內外兼美的全新生活方式。

沐薰之家

面對繁忙的生活步調，旅行，成了跳脫平日生活的理想方式，在感受不同國度的人文風情當下，激發起人們對生活的不同想像，相反的，家，就如同身心靈的歸屬，提供每個人一處沉澱心靈的絕佳空間。結合旅行的美好記憶與家的溫暖舒適，在日常與非日常間，以豐富層次的品味質感，好好感受生活的美好！

熱門新聞

在輕與重的主次關係之間 締造多元的空間層次！

以環境為優先考慮 現代感永續性發展辦公大樓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。