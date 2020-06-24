【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜築樂居室內裝修設計】

近年來，隨著現代人生活型態轉變，緊湊的節奏步調，讓「壓力」成為現代文明病的根源，為了達到紓壓的效果，「極簡」的概念也隨之興起。承襲這一波趨勢，居家空間不再只是裝載瑣碎日常的器皿，而是作為一個有溫度的媒介，透過簡約清美的調性，援引自然元素、韜韞情感內涵，勾摩出悠閒釋然的一方淨土，為居住者帶來輕鬆寫意生活氛圍，更成就另一種心境上的「奢華」。擅長打造療癒系空間的邱志郎設計總監，在三個案場中大量採用「威盛亞的高壓裝飾板」，擷取其卓越的性能與精緻美感，以優雅圓潤的導弧設計，修飾銳利的空間邊界，同時輔借混凝系列、岩面系列、石紋系列等豐富款式，在輕與重的主次關係之間，締造多元的空間層次，賦予現代人舒心雅逸的生活體驗。

擷取「可彎」特性 形塑優雅弧形

揚棄古典主義繁複的裝飾語彙、跳脫現代設計剛直利索的視覺，富含人文溫度的簡約美學正在崛起，其中「弧形」的運用，既能突破生硬的空間疆界，帶來優雅和諧的視感，亦能在室內蘊藉一股流動美學，牽引深層的心理感知。在「朗朗」一案中，設計師以低彩度色系形塑休閒況味，利用威盛亞「混凝系列」鋪陳牆面及門片，轉折的圓弧倒角，隨循序不斷的線面規律，極致演繹了空間的純粹與張力。邱志郎總監表示：「威盛亞的高壓裝飾板具有耐磨、易於維護清潔的優點，比起一般油漆，更適用於走動的路線與經常接觸到的地方，像是過道牆面、櫃體表面及門片等。此外，威盛亞板材大尺寸的設計，兼容『可彎曲』的特性，不僅施作起來快速方便，也能有效解決接縫的問題。」

水磨石系列 展現空間立體維度

對邱志郎總監而言，色彩之於空間，猶如情緒之於人。為了讓居住者一回到家即能釋放壓力，得到全然的放鬆，他以理性的佈局思考，悉心梳理人、物與空間的秩序，並巧妙利用黑、白、灰組構的色譜，圍塑出寧和馨雅之感。然而，灰階的空間視覺上容易顯得單調平淡，如何創造層次凸顯空間亮點，「材質」的應用與紋理的變化尤以關鍵。邱志郎總監說道：「威盛亞以精湛的印刷技術，打造出精緻深刻的花樣紋理，成功將高壓裝飾板提升至工藝美學的境界，運用於空間，能凝鍊出不凡的品味質感。」在「親家」住宅案中，邱志郎總監以濃淡合宜、冷暖平衡的漸層比例，回應簡約質樸的人文風格。從玄關步入客廳的緩衝段落，透過一道富含隱藏收納空間的牆體與隱藏門片，在維持視覺整體性的同時，完整體現日常所需的機能；其表面採用威盛亞白色「岩面系列」鋪敘，與對面的「混凝系列」相輔相成，當充盈的日光流漾輕灑，纖緻的紋理變化，拓染出豐富的視覺效果，佐搭俐落的線性語彙，帶來生動有致的立體維度。此外，牆體末端選用了威盛亞黑色「水磨石系列」，真實體現顆粒分明的碎石感；設計師藉由深淺交疊、輕重勻衡的設計，間接地擘劃了實質分野，也為空間增添一筆鮮明生動的感受。

紋理獨具特色 演繹精緻質感

天然石材溫醇明淨的基底，搭配潑墨般的細緻紋理，積蘊出高雅華美的氣質，深受許多人的喜愛。倘若想大面積施作於室內空間，除了價格不斐，同時還必須考量承重、施工繁瑣及切割後對花不易等難題，對此，邱志郎總監建議可採用威盛亞「石紋系列」的高壓裝飾板，來取代天然石材，其擁有多樣化的款式選擇，且紋理獨具特色，不論是精微飄渺的線狀，抑或是奔放明快的裂紋，皆能為不同風格的空間挹注些許細膩的感受。由邱志郎總監設計的「牡丹皇居」，位於餐廳旁的收納展示櫃，採用威盛亞「石紋系列」作為底襯，綴以金屬元素、幾何美學，譜寫典雅婉約的調性，讓簡單的空間，完美展現出空間的大器與精緻度。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.128》