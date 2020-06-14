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2020 德國iF設計獎 │極簡室內設計邱德生住宅作品《Tranquil Zen》

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Yun 圖片來源｜Simple Design Studio 極簡室內設計】

 

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

Simple Design Studio 極簡室內設計─邱德生

「Tranquil Zen」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

禪意的精神在於「悟」，藉由清淨淡雅的空間生活，追求內心的寧靜，在簡單樸實的美感生活中提升悟性。將自然融入空間設計，從簡樸沉靜的灰色清水模與溫潤木開始，營造簡潔舒適、無垢無壓的日式氛圍，創造出桃花源般的空明淨潔、閑淡悠遠日式宅居。素雅質樸的禪風，充滿以內斂沉穩的手法，選用搭配木質與石材，與人融合創造出一處心靈與生活的真實風景，成為一處禪意如詩，讓心靈沉澱下來的純粹空間。

從玄關一進入空間，玻璃磚砌成的屏風，光線隱約通透也可以讓屋內的人得知玄關動態。舉目所及是遠方端景牆，運用格柵相互呼應，並以實木桌板作為花器或收藏品的展示空間，展現日式侘寂美學。踏入公領域，以木質地板帶給人溫潤的感覺，並運用大量的自然材質，搭配極簡北歐家具，打造日式禪風意象。延續公領域設計手法，主臥房以木質與白色呈現素雅質樸設計為主，規劃獨立開放更衣間及化妝台，完整收納機能，床頭選配水泥質感吊燈，營造出清爽無壓的空間

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協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽（02）2706－8111 #16，或email至registerlmg@gmail.com。

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Bonjour！靜享美好法式悠閒 老宅翻身自由工作者的靈感基地

身為將工作融於生活的SOHO一族，如何打造兼容愜意優雅生活，又能擁有高效工作環境的空間，就成為居家設計的一項重要追求。本案為一家四口的夢想家，設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及小孩的成長變化，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域，讓「家」能作為洽談、工作的地方，同時享有獨處的愜意，以及溫馨的親子時光。

精煉人文 理感交融

面對靜巷內嶄新的牙醫空間，開闊通透的門面輔以沉靜內斂的灰冷色調，金屬鐵件、石紋面材、玻璃鏡面、木皮等原始精煉質材錯落玩轉，鋪敘時尚大器，淬煉出神聖莊嚴又深具人文底蘊的醫者光輝。伊太設計張祥鎬總監顛覆傳統醫院予人的呆板印象，締造截然不同的藝廊風情，只有置身其中，方能細細參透科學與藝術並存的空間妙趣。

中島維度 心靈歇緩的沉澱空間

設計的純粹，是貼近生活最單純的基底，讓這元素融合到日常，體現空間的美好。回歸自我、與自己獨處，刻意的距離是緩衝、是轉換。引入長廊，界定空間，為居住者創造專屬自己的維度。

佐伴日光 形構休閒場域

藝術與情懷、舒適與品味，和生活有著牽絲萬縷的聯繫，林欣怡設計師細膩解讀空間與人的因果關係，從動靜二元的平衡角度切入，在低彩度的現象裡，將幾何線條、材質、光影等介質作為美學體現的符碼，透過畫面形式上的多元並陳、悠閒恣意的氛圍營造，讓居住者從潛心探索的過程中，斷截周而復始、黯然索味的生活循環，走向富含變化及意義深遠的精神層境。

留白藝術 形塑距離美學

簡約典雅的建築外觀，體現出現代美學的韻致，隨綠意橫生的美景，融粹淡然恬靜的住宅情調。

美好至簡 演繹慢生活主張

「斷捨離」看似是一種家居收納術，然而從深層思考，由環境轉入心境，引人重新檢視生活的價值和情感，更是一種活在當下的人生哲學觀。擅長以「減法美學」催化心理感知的文域設計，透過開放自由的格局配置、井然有序的動線層次，簡化多餘隔閡拉近人與人的距離；同時運用空間的留白段落，以輕鬆寫意的自然氛圍，形構健康無負擔的住所。謝鎮宇設計師期望新型態的住宅模式，能帶動屋主行為與心境上的改變，在取捨之間豐富自身內涵，落實「慢生活」的主張。

來場身心放鬆的極致體驗！用「純淨未來」營造新生活

隨著社會經濟水平的發展，現代人對「髮廊」的需求產生重大的改變，除了注重本身的美髮造型，更希望在靜待蛻變的漫長時光中，來一場身心放鬆的極致體驗。坐落於台中市大墩路的髮廊，由肯星設計執手規劃，顛覆以往統一的制式框架，曾濬紳設計師運用純粹白淨的色調，創造無邊、流動、輕盈的空間語境，綴以一顆顆晶透如泡沫般的吊燈，而隨之發散的溫暖光影，既為空間寫入渲染情緒的力量，也為來賓帶來一種內外兼美的全新生活方式。

沐薰之家

面對繁忙的生活步調，旅行，成了跳脫平日生活的理想方式，在感受不同國度的人文風情當下，激發起人們對生活的不同想像，相反的，家，就如同身心靈的歸屬，提供每個人一處沉澱心靈的絕佳空間。結合旅行的美好記憶與家的溫暖舒適，在日常與非日常間，以豐富層次的品味質感，好好感受生活的美好！

轉折與虛實間創造不同風景 隱約透露出人文意境

空間以穿透的手法連結彼此，量體看似獨立卻又串連，轉折與虛實之間創造不同的風景，隱約的意境中對比鮮明加深感受。透過線條構成幾何、幾何分佈散立，無形的劃分整體空間，一進一退之間，隱約地透露出人文意境。單純的顏色帶出空間的調性，光，映照出樣貌，反映出俐落的線條；框架建構之間，視線穿透，虛與實之間轉換讓空間的感受拉大、延伸，場域在線條的架構下更顯簡約。不同的媒材分佈於空間之中，材質肌理展現出質地特性，為空間鋪陳最適切的樣貌，營造出住宅現代與人文的氣息。

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