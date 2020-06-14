2020 德國iF設計獎 │極簡室內設計邱德生住宅作品《Tranquil Zen》

【文字整輯｜Yun 圖片來源｜Simple Design Studio 極簡室內設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

Simple Design Studio 極簡室內設計─邱德生

「Tranquil Zen」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

禪意的精神在於「悟」，藉由清淨淡雅的空間生活，追求內心的寧靜，在簡單樸實的美感生活中提升悟性。將自然融入空間設計，從簡樸沉靜的灰色清水模與溫潤木開始，營造簡潔舒適、無垢無壓的日式氛圍，創造出桃花源般的空明淨潔、閑淡悠遠日式宅居。素雅質樸的禪風，充滿以內斂沉穩的手法，選用搭配木質與石材，與人融合創造出一處心靈與生活的真實風景，成為一處禪意如詩，讓心靈沉澱下來的純粹空間。

從玄關一進入空間，玻璃磚砌成的屏風，光線隱約通透也可以讓屋內的人得知玄關動態。舉目所及是遠方端景牆，運用格柵相互呼應，並以實木桌板作為花器或收藏品的展示空間，展現日式侘寂美學。踏入公領域，以木質地板帶給人溫潤的感覺，並運用大量的自然材質，搭配極簡北歐家具，打造日式禪風意象。延續公領域設計手法，主臥房以木質與白色呈現素雅質樸設計為主，規劃獨立開放更衣間及化妝台，完整收納機能，床頭選配水泥質感吊燈，營造出清爽無壓的空間

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽（02）2706－8111 #16，或email至registerlmg@gmail.com。