2020 德國iF設計獎 │澤物設計孫詩哲住宅作品《Aesthetic Conflict》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜澤物設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

澤物設計─孫詩哲

「Aesthetic Conflict」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

本案屋主品味獨到，既喜歡3C科技產品的現代感，亦嚮往雅痞自由不羈的生活型態，對於空間的想像，期望保有原始的自然本質，也注重整體的精美質感。設計者秉持「執簡馭繁」的精神，以「極簡」的設計筆觸，勾勒出俐落的空間輪廓，並以「衝突」展現戲劇性的空間張力，設計者突破傳統風格的窠臼，拒絕臣服在任何一種既定的風格之下。小至材質與顏色的鋪陳、表裡空間的視覺呈現，乃至更抽象的「機能性」與「美學」的思考，無一不隱藏著強烈的衝突美學。並運用深厚的美學底蘊，輔藉多種不同的現代感媒材，成就材質「冷與暖」、「剛與柔」極具張力的二極美學，藉此在科技感與人文質韻之間取得精妙平衡。

36坪公寓住宅循著居住者的想法與個性，以開放自由的尺度換取流暢動線，把客廳、書房、餐廳串聯成一個開闊的公領域。在色彩鋪述上大量以黑白灰的低彩度鋪陳，摒除裝飾性語彙回歸空間本質，在材質應用上分為兩大主線，一條以鍍鈦金屬板、玻璃、黑鐵烤漆、鋁框等元素詮釋精緻質感，另一條則以大量「水泥板」體現粗獷原始的況味，創造出鮮明的視覺對比、強烈的心理感知，同時透過色彩與線條的靈活技法，將雅痞元素置入其中，在空間詮釋一場由「衝突到和諧」的辨證過程。

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