2020 德國iF設計獎 │宇藝空間設計陳泓宇、高藝家住宅作品《Articulation of A White Prelude》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜宇藝空間設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

宇藝空間設計─陳泓宇、高藝家

「Articulation of A White Prelude」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

本案為一住宅，「白」貫穿了整體空間，線性的分布，在光線的映照下虛實分陳，讓場域越加的簡鍊。藉由電視、沙發、踏階，黑、白、黃色的呈現下，幾何元素和對比顏色讓空間呈現鮮明的視覺感受。設計師讓留白當成是空間的畫布，家具、軟件是顏料，光線是畫筆，在時光的遞延中，光和影、早晨和黃昏，晨曦、午光、晚霞在空間中皆有不同風景。

挑高的建築讓空間有更多的自然採光。落地窗之上的更高空間，設計師為了營造有別於常態所見垂直挑高，特意在上緣處以三角挖空造型來表現，一方面納入天光之外，一方面創造空間內部的不同視景。

空間的白是最好的美術館，一幅畫作、一張單椅、一抹顏色，都足以讓空間營造出藝術的氛圍。光線亦是如此，餐廳窗緣光線滲入，坐在臥榻上啜飲一口咖啡，這宜人舒適的環境沁人心脾。





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