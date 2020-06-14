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Bonjour！靜享美好法式悠閒 老宅翻身自由工作者的靈感基地

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜寬象空間室內裝修有限公司】

隨著工作型態的轉變，「自由工作者」成為許多人夢寐以求的職業，身為將工作融於生活的SOHO一族，如何打造兼容愜意優雅生活，又能擁有高效工作環境的空間，就成為居家設計的一項重要追求。本案為一家四口的夢想家，設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及小孩的成長變化，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域，讓「家」能作為洽談、工作的地方，同時享有獨處的愜意，以及溫馨的親子時光。

生活型態單純的屋主，在每天接送小孩上學後，便會回到家中，以一杯香氣四溢的咖啡與早餐開啟充滿朝氣的一天，坐在角落靜靜沉澱思緒、收集靈感，在明亮的光影間專注投入工作中，30 坪混搭風老宅因而在巧思擘劃下，將格局重新配置，幻化為閒適自在又滿足工作機能的空間，設計師以橫向的空間尺度，鋪展出流暢開闊的生活動線、完善的收納機能；同時藉由縱向的時間軸，透過靈活設計滿足現在與未來的需求。整體精準掌握格局比例，以柔和的圓弧線條語彙，勾勒天花、主牆及橫樑，輔借「弧與弧」之間的對話，將家庭圓融之意隱喻其中；同時透過精心的留白設計，在一張一弛對比中，蘊藉出一股靜態的抒情律動。

甫入空間，全室採用重視自然的「法式殖民風格」，以純淨素雅的白色為基底，循序引介繽紛洋溢的色彩，架構出一席和諧的視覺美感。入門處的特色露台保留了原始建築的脈絡及裝潢精髓，裸裎天花結構及遮光罩，延續優美的弧形元素，搭佐菱格狀洞洞板、百葉窗、綠意植栽、人字紋木地板，醞釀出沉靜休閒的舒活情調；原始的磚牆立面，重新以二元設計平衡白、灰兩色，演繹當代空間語境。

公領域利用可收起的鐵件玻璃折門，巧妙化身住辦合一的分界，創造一氣呵成的開闊視野，同時利用2公分的「脫鉤設計」讓天花橫樑與電視主牆，看似分離卻又協調一致，前後落差的進出面，締造出立體的視覺效果，客廳前由白鐵焊接的掛鉤設計，能做為健身器材及吊掛植栽裝飾，沙發背牆採用幾何式上下櫃，形塑集舒適、美感、質感於一體的空間語境。私人領域以優雅的弧形設計為主軸，創造流暢動線與和諧視覺，搭佐清新柔和的色彩浸潤下，不論白晝黑夜，皆能享受截然不同的居家風景。主臥房採用大尺度的「架高和室」設計，讓屋主能彈性放置床的位置，以及增加或下架床鋪張數。梳妝台特別使用門片設計，化解「鏡子對床」的風水禁忌。

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身為將工作融於生活的SOHO一族，如何打造兼容愜意優雅生活，又能擁有高效工作環境的空間，就成為居家設計的一項重要追求。本案為一家四口的夢想家，設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及小孩的成長變化，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域，讓「家」能作為洽談、工作的地方，同時享有獨處的愜意，以及溫馨的親子時光。

精煉人文 理感交融

面對靜巷內嶄新的牙醫空間，開闊通透的門面輔以沉靜內斂的灰冷色調，金屬鐵件、石紋面材、玻璃鏡面、木皮等原始精煉質材錯落玩轉，鋪敘時尚大器，淬煉出神聖莊嚴又深具人文底蘊的醫者光輝。伊太設計張祥鎬總監顛覆傳統醫院予人的呆板印象，締造截然不同的藝廊風情，只有置身其中，方能細細參透科學與藝術並存的空間妙趣。

中島維度 心靈歇緩的沉澱空間

設計的純粹，是貼近生活最單純的基底，讓這元素融合到日常，體現空間的美好。回歸自我、與自己獨處，刻意的距離是緩衝、是轉換。引入長廊，界定空間，為居住者創造專屬自己的維度。

佐伴日光 形構休閒場域

藝術與情懷、舒適與品味，和生活有著牽絲萬縷的聯繫，林欣怡設計師細膩解讀空間與人的因果關係，從動靜二元的平衡角度切入，在低彩度的現象裡，將幾何線條、材質、光影等介質作為美學體現的符碼，透過畫面形式上的多元並陳、悠閒恣意的氛圍營造，讓居住者從潛心探索的過程中，斷截周而復始、黯然索味的生活循環，走向富含變化及意義深遠的精神層境。

留白藝術 形塑距離美學

簡約典雅的建築外觀，體現出現代美學的韻致，隨綠意橫生的美景，融粹淡然恬靜的住宅情調。

美好至簡 演繹慢生活主張

「斷捨離」看似是一種家居收納術，然而從深層思考，由環境轉入心境，引人重新檢視生活的價值和情感，更是一種活在當下的人生哲學觀。擅長以「減法美學」催化心理感知的文域設計，透過開放自由的格局配置、井然有序的動線層次，簡化多餘隔閡拉近人與人的距離；同時運用空間的留白段落，以輕鬆寫意的自然氛圍，形構健康無負擔的住所。謝鎮宇設計師期望新型態的住宅模式，能帶動屋主行為與心境上的改變，在取捨之間豐富自身內涵，落實「慢生活」的主張。

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