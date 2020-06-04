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精煉人文 理感交融

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文｜Yun 圖片提供｜ 伊太空間設計】

中國著名醫學專家郎景和曾言：「科學家也許更多地付諸理智，藝術家也許更多地傾注感情，而醫生必須集冷靜的理智和熱烈的感情於一身。」面對靜巷內嶄新的牙醫空間，開闊通透的門面輔以沉靜內斂的灰冷色調，金屬鐵件、石紋面材、玻璃鏡面、木皮等原始精煉質材錯落玩轉，鋪敘時尚大器，淬煉出神聖莊嚴又深具人文底蘊的醫者光輝。伊太設計張祥鎬總監顛覆傳統醫院予人的呆板印象，締造截然不同的藝廊風情，只有置身其中，方能細細參透科學與藝術並存的空間妙趣。

歷久彌新　科學與藝術的時尚協奏

「空間的第一印象應是跳脫平鋪直敘的外觀定義，給人意想不到的聯想」。占地195 坪三層樓的診所新貌，一反尋常的暖色調，內部藉由清冷的石紋磚、清水模與特殊漆擘劃地坪與立面，開放的候診區融入木質結合懸吊鐵件打造的吧台，亮藍色系的舒適臥榻與透明感造型桌椅，在放鬆療癒間擺脫就診的疼痛與焦慮，輔以天花木格柵在微暖光線的帶領下遊走全室，沿中心廊道軸線以玻璃櫥窗置入綠意端景，冉冉升起柔軟溫潤的人文生氣。


深入空間，便如經歷一場口腔醫學的探險，X 光顯影、鑽孔、固定等牙齒治療的過程皆幻化為立面設計的創意元素。似是牙齒矯正一般，診間牆面運用鐵件、玻璃面材層層加覆打造，圍塑安心自在的隱私場域，加固醫患間的和諧互動。沿著金屬烤漆、鐵件與石材打造的階梯轉入二樓，充滿時尚秀感的開放式攝影棚結合一幅幅齒科成像的再製畫作構成藝廊，在對稱排列的灰玻隔屏與明亮燈光導引間流淌濃厚藝文氣息。三樓強調隱密與專業，設置足量診間，利用隔間打燈形塑光廊，穿梭譜寫輕柔序曲。循著細膩的空間肌理，交融理性與感性，於靜謐間獲得心靈釋放。行醫體現的不僅是一門精湛的科學，更是任重道遠的崇高藝術。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》

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