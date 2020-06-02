中島維度 心靈歇緩的沉澱空間
【撰文編輯｜Join圖片提供｜近境制作】
設計的純粹，是貼近生活最單純的基底，讓這元素融合到日常，體現空間的美好。回歸自我、與自己獨處，刻意的距離是緩衝、是轉換。引入長廊，界定空間，為居住者創造專屬自己的維度。
時
與人之間舒適的距離，也許是需要刻意維持的。快速忙碌生活的抽離，留給居住者自我心靈歇緩的沉澱空間。快與慢的時間差經由玄關界定外與內，放下世事紛爭、風塵擾攘，讓居住者在自我的維度，寧靜而內斂，剛毅而溫厚的心靈層次。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》
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