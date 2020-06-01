【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜成舍設計中山一部】

藝術與情懷、舒適與品味，和生活有著牽絲萬縷的聯繫，林欣怡設計師細膩解讀空間與人的因果關係，從動靜二元的平衡角度切入，在低彩度的現象裡，將幾何線條、材質、光影等介質作為美學體現的符碼，透過畫面形式上的多元並陳、悠閒恣意的氛圍營造，讓居住者從潛心探索的過程中，斷截周而復始、黯然索味的生活循環，走向富含變化及意義深遠的精神層境。

佐伴日光 形構休閒場域

本案為兩戶整併的豪邸，空間以疏闊開放的形態呈現，由黑白灰共構空間的基底，韜韞出當代設計的獨特神情，林欣怡設計師用空間風格來書寫詩意的日常，擷取紋理多變的石材，挹注內斂微奢的質地；同時，採納溫潤木質所散發的柔和愜意之感，在明快和穩重對比之間，濃淡與細膩和諧之際，讓「家」成為自我審美表達的載體。一道邃賾的長廊聯袂兩大場域，並沿伸至主客廳的後方區域，沉靜的木質語彙，涵容深刻的肌理表情，形塑漫步於「室內庭園」的意象；而窗邊一隅，搭配吊椅、茶几及椅凳，在具象的場景裡，輾轉構築出放鬆寫意、與日光作伴的閒情之地。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》