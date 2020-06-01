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留白藝術 形塑距離美學
【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜文域設計】
沉穩寧靜 形塑知性之美
本案坐落於臺南市的黃金地段，是與豪棋建設公司共同合作的實品屋設計。簡約典雅的建築外觀，體現出現代美學的韻致，隨綠意橫生的美景，融粹淡然恬靜的住宅情調。由詠絮設計著手規劃的40坪室內空間，為延續建築的形貌，留出了相對應的空白，設計師以素雅的色彩為基底，局部點綴舒緩優雅的莫蘭迪色，輕覆一層灰霧寧靜的質感，為整體挹注知性內斂之美。材質上採用多種不同實木貼皮、石材堆砌，盡現獨特不凡的尊貴品味，並將清水模融合色玻璃，形構虛實交疊的層次變化。詠絮設計期望居住者能在沉穩、細膩且柔和的轉折語境中，得到充分的放鬆與休憩，不論身處任何空間，皆可釋放情緒回歸當下，享有舒適的好心情。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》
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