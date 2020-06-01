美好至簡 演繹慢生活主張

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜文域設計】

「斷捨離」看似是一種家居收納術，然而從深層思考，由環境轉入心境，引人重新檢視生活的價值和情感，更是一種活在當下的人生哲學觀。擅長以「減法美學」催化心理感知的文域設計，透過開放自由的格局配置、井然有序的動線層次，簡化多餘隔閡拉近人與人的距離；同時運用空間的留白段落，以輕鬆寫意的自然氛圍，形構健康無負擔的住所。謝鎮宇設計師期望新型態的住宅模式，能帶動屋主行為與心境上的改變，在取捨之間豐富自身內涵，落實「慢生活」的主張。

健康無負擔的設計

本案屋主為一對退休老夫妻，兒女紛紛成家立業後，便從傳統街屋移居電梯大樓，希望開啟新的人生下半場。有鑑於此，謝鎮宇設計顛覆過往以機能需求為導向，轉而深究屋主的生活習慣，致力於解決雜物囤積的負擔，傳遞「斷捨離」的概念，進而賦予兩人更好的生活品質。從原本的三房，拆除隔間放大空間尺度，架構出空氣與採光流暢的貫穿路徑，並以餐廚區為全室的核心，構築出可讓家人親友環繞相聚、分享生活與美食的交流場域。而空間適度的留白，彷彿過濾了生活中的浮躁與粗率，隨溫潤淡雅的材質色彩，圍塑一方能沉澱心境、自我療癒的轉圜地帶。





設計師利用磁磚與海島型木地板兩種不同的地坪，界定「機能」與「休憩」兩大用途，在入門處，透過一道鏡面門齊整空間軸線，順勢達到擋煞的風水之效。客廳電視主牆連續性的白色收納櫃，對應覆以清水模塗料的沙發背牆，創造出橫向的視覺延伸，下方懸空的設計巧思，既輕量化櫃體的厚重感，亦能擺放藝品、裝飾，增添生活雅趣。白色的線譜裡，佐搭深色展示機能與凹嵌的神龕設計，譜寫線條律動的起伏層次，完美連結了生活品質與設計品味。善於規劃書店的文域設計，將本案絕佳的採光面，留給位於客廳後側的書房，希望洋溢自然光的閱讀環境，讓屋主更加自在放鬆，享受獨立思考、吸納知識的樂趣。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》