來場身心放鬆的極致體驗！用「純淨未來」營造新生活

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜肯星設計】

隨著社會經濟水平的發展，現代人對「髮廊」的需求產生重大的改變，除了注重本身的美髮造型，更希望在靜待蛻變的漫長時光中，來一場身心放鬆的極致體驗。坐落於台中市大墩路的髮廊，由肯星設計執手規劃，顛覆以往統一的制式框架，曾濬紳設計師運用純粹白淨的色調，創造無邊、流動、輕盈的空間語境，綴以一顆顆晶透如泡沫般的吊燈，而隨之發散的溫暖光影，既為空間寫入渲染情緒的力量，也為來賓帶來一種內外兼美的全新生活方式。

通透雅致的光感空間

坐落於臺中市大墩路的髮廊，由一群年輕時尚的髮型師所創立，他們秉持「以人為本」的精神、品質與自然至上的原則，期望用自身的專業能力，協助每一位賓客找到最適合自己的造型，藉此傳遞「好好愛自己」的核心理念。在髮品挑選上，也遵循環境保護及永續發展的思維，予以健康安全舒適的「精緻服務」。有鑑於此，設計師賦予建築極簡俐落的面貌，連袂一旁生機蓬勃的植栽牆，不須繁複的設計語彙，便點明了品牌「時尚」與「環保」兩大主軸。

循序拾階而上，以黑色鐵件玻璃、木地板框構的入口區，盡現雅致的摩登美感，在透明隔屏的另一側，則為截然不同的純白世界。曾濬紳設計師以黑、白、灰三色，形塑優雅柔和的空間底蘊，輔藉簡潔的幾何線條、綠意植栽妝點，勾勒出整體的層次與質感；同時利用玻璃的反射和透視，構築虛實交疊的景致，無形之間，也放大空間的視覺尺度。此外，為了實現來賓對「美」的夢幻想像，設計師特地採用圓潤透亮的泡泡燈飾佈滿一室，當流光恣意轉折，灑落溫暖光氛，讓深層意涵得到完美的詮釋。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》