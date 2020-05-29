快訊

搶救湯德章故居功臣 台南莉莉水果店因一件旗袍覺醒

來場身心放鬆的極致體驗！用「純淨未來」營造新生活

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜肯星設計】

隨著社會經濟水平的發展，現代人對「髮廊」的需求產生重大的改變，除了注重本身的美髮造型，更希望在靜待蛻變的漫長時光中，來一場身心放鬆的極致體驗。坐落於台中市大墩路的髮廊，由肯星設計執手規劃，顛覆以往統一的制式框架，曾濬紳設計師運用純粹白淨的色調，創造無邊、流動、輕盈的空間語境，綴以一顆顆晶透如泡沫般的吊燈，而隨之發散的溫暖光影，既為空間寫入渲染情緒的力量，也為來賓帶來一種內外兼美的全新生活方式。

通透雅致的光感空間

坐落於臺中市大墩路的髮廊，由一群年輕時尚的髮型師所創立，他們秉持「以人為本」的精神、品質與自然至上的原則，期望用自身的專業能力，協助每一位賓客找到最適合自己的造型，藉此傳遞「好好愛自己」的核心理念。在髮品挑選上，也遵循環境保護及永續發展的思維，予以健康安全舒適的「精緻服務」。有鑑於此，設計師賦予建築極簡俐落的面貌，連袂一旁生機蓬勃的植栽牆，不須繁複的設計語彙，便點明了品牌「時尚」與「環保」兩大主軸。

循序拾階而上，以黑色鐵件玻璃、木地板框構的入口區，盡現雅致的摩登美感，在透明隔屏的另一側，則為截然不同的純白世界。曾濬紳設計師以黑、白、灰三色，形塑優雅柔和的空間底蘊，輔藉簡潔的幾何線條、綠意植栽妝點，勾勒出整體的層次與質感；同時利用玻璃的反射和透視，構築虛實交疊的景致，無形之間，也放大空間的視覺尺度。此外，為了實現來賓對「美」的夢幻想像，設計師特地採用圓潤透亮的泡泡燈飾佈滿一室，當流光恣意轉折，灑落溫暖光氛，讓深層意涵得到完美的詮釋。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020年3.4月號或上設計王觀看更多設計資訊

延伸閱讀

屈中恆遭指控 和老婆閨蜜過從甚密

美復工風險增！美髮師有症狀仍上工8天 91人曝險

小商家到迪士尼 重啟祭免責聲明

獨／遭傳月收入破億被查稅 小煜痛心親解真相

相關新聞

來場身心放鬆的極致體驗！用「純淨未來」營造新生活

隨著社會經濟水平的發展，現代人對「髮廊」的需求產生重大的改變，除了注重本身的美髮造型，更希望在靜待蛻變的漫長時光中，來一場身心放鬆的極致體驗。坐落於台中市大墩路的髮廊，由肯星設計執手規劃，顛覆以往統一的制式框架，曾濬紳設計師運用純粹白淨的色調，創造無邊、流動、輕盈的空間語境，綴以一顆顆晶透如泡沫般的吊燈，而隨之發散的溫暖光影，既為空間寫入渲染情緒的力量，也為來賓帶來一種內外兼美的全新生活方式。

沐薰之家

面對繁忙的生活步調，旅行，成了跳脫平日生活的理想方式，在感受不同國度的人文風情當下，激發起人們對生活的不同想像，相反的，家，就如同身心靈的歸屬，提供每個人一處沉澱心靈的絕佳空間。結合旅行的美好記憶與家的溫暖舒適，在日常與非日常間，以豐富層次的品味質感，好好感受生活的美好！

轉折與虛實間創造不同風景 隱約透露出人文意境

空間以穿透的手法連結彼此，量體看似獨立卻又串連，轉折與虛實之間創造不同的風景，隱約的意境中對比鮮明加深感受。透過線條構成幾何、幾何分佈散立，無形的劃分整體空間，一進一退之間，隱約地透露出人文意境。單純的顏色帶出空間的調性，光，映照出樣貌，反映出俐落的線條；框架建構之間，視線穿透，虛與實之間轉換讓空間的感受拉大、延伸，場域在線條的架構下更顯簡約。不同的媒材分佈於空間之中，材質肌理展現出質地特性，為空間鋪陳最適切的樣貌，營造出住宅現代與人文的氣息。

有溫度的文青風診所 療癒系空間讓看診變得好舒壓！

位在台北市的幽靜巷內，以黑色鐵建圍塑的窗框搭配簡約的外牆，散發著清新明亮的氛圍，乍看之下會以為這裡是一間寧靜低調的甜點店或茶飲店，但這其實是一間以「好日子」為名的家醫診所，空間一反一般院所制式冰冷的設計，走入內部就如進入一個小巧精緻的美術館，裡面看不見任何衛教傳單，更多的是有如藝術品般的傢俱及海報，簡單純淨的配色，自然順暢的動線，輔以低彩度的多元質材，自細膩的空間細節中體現舒心無壓的診療氛圍。

世界地球日邁入50 週年 頂級車商強而有力扮演環境共生的先行者

說到勞斯萊斯，你會想到什麼？是尊榮的「車王」身份、奢華的「魔毯」坐車體驗，還是昂貴的車價？從現在開始，你還可以將歡慶女神和「環保」、「永續」放在同一篇章。

共融自然禮讚與城市文明 形構閒雅寫意綠沐生活

如何在空間、城市及大自然之間取得一種動態的平衡，並在設計中催化人際間的情感交流，是設計者不斷思考的重要母題，而「刪繁就簡，溯本清源」即是能調和環境與人文溫度，映射精神世界的最佳解答。緊鄰北投生態公園，坐擁得天獨厚綠意景觀，砌思弄舍設計公司打造的閒雅居宅《綠沐‧藝享》，企圖打破都市叢林的藩籬，將豐沛的自然採光、悠然靜謐的氛圍與別具一格的藝術性引渡入內，成就多元的空間維度；在原始與文明環伺間，跳脫一成不變的住宅風貌，藉由解構、留白、轉向的敘事手法，以全然開放的空間擁抱抒情寫意的生活氛圍。

寓生活於自然之景 打造如詩如畫的療癒空間！

擅於打造「療癒空間」的仝育設計，長年研究「環境心理學」對人的影響，在著墨設計時，除了致力於機能與美型兼具的實用空間，更細心照顧居住者的身心靈需求，期望以更自然、更人性的方式，達到人與自然和諧共存的境界。接下來，就讓我們從「海暮色」及「明水森林」這兩個案例，端看仝育設計如何透過設計巧思，完美結合戶外景色與起居空間，體現如詩如畫的絕美場景，並演繹出居住者獨一無二的生活哲學吧！

彙總空間型態 完善質感機能

在空間設計語彙裡，使用玻璃、鏡面營造穿透效果，是常見的設計手法，但如何在不斷穿透與反射中，將空間整合為一而非切割的空間碎影，正是精髓所在。

沉靜空間

「家」是最瑰麗的城堡，透過獨有的頻率徜徉海浪中，屏除外在過多的雜訊、社群媒體的內容，專注在家族成員間的交流，創造屬於家的意象，同時能夠徹底放鬆心情，積累生命的厚度，停下腳步締造更美樂章。

邀請光、景進入室內 建構舒適宜人的生活尺度

「我們身在的現代，每件事幾乎都晃眼即逝，改變的速度極快，我覺得一致性有它美好的地方。」— Thom Browne

以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方

設計，是感性與理性的總和。

優雅蔓延

設計，是一連串分析、溝通、激盪與整合的結果。

熱門新聞

Air Purification 禦境‧癒境 牙醫診所的空氣危機

來場身心放鬆的極致體驗！用「純淨未來」營造新生活

要品質更要品味的生活調劑師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。