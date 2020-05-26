【撰文編輯｜Shelley 圖片提供｜玳爾日式空間設計】





面對繁忙的生活步調，旅行，成了跳脫平日生活的理想方式，在感受不同國度的人文風情當下，激發起人們對生活的不同想像，相反的，家，就如同身心靈的歸屬，提供每個人一處沉澱心靈的絕佳空間。結合旅行的美好記憶與家的溫暖舒適，在日常與非日常間，以豐富層次的品味質感，好好感受生活的美好！

手感溫度 敘寫新日式文化

自小便被日本精緻細膩的文化吸引，年輕時赴日求學的那段美好經歷，使得設計總監朱志峰對內斂優雅的日本文化傾心不已。直至今日，他仍經常往返於臺灣與日本之間，除了持續專研經典日式風格外，旅途中獲取的新鮮靈感，更為他帶來新思維，進而激發融合傳統和風與現代創意的設計，並發展獨有建具、家具與燈具「三具主義」的事業里程，使其作品在古樸的質感中多了些許現代氣息，細膩的設計中更具溫暖人心的手作溫度，以獨一無二的日式設計演繹「新和風主義」。





本案坐落於臺南，在這充滿人文歷史的古都中，設計總監朱志峰以傳統日式旅宿為靈感，為目前育有兩女、定期至日本旅行的業主夫婦，打造富傳統日式風格的居家。入門玄關處即以過人的巧思，搭建起恬適靜謐的自然韻味，由灰階地板、木格柵、儲藏室等細節圍塑出內斂優雅蘊涵。特跳脫既往以客廳為重心的住家形式，反將餐廳作為「家的主要空間」，比鄰窗邊享受自然風情，敘寫家的溫馨，為全家人帶來空間秩序之美。而為了釋放被困住的陽光，臥房與客廳的隔間牆亦被移除，透過大面積的日本障子迎來和煦日光，為開放空間套上一層恬靜的濾鏡，客廳適度的留白比例，以刷白木皮與木地板堆砌出家的優美柔和氣息，展開明亮且具空氣感的日常視野。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》