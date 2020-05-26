快訊

何鴻燊因鄧小平一句話留澳門 賭王人生最後一把梭哈了

尷尬！高鐵才說端午全車對號座 陳時中又說將開自由座

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沐薰之家

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Shelley 圖片提供｜玳爾日式空間設計】


面對繁忙的生活步調，旅行，成了跳脫平日生活的理想方式，在感受不同國度的人文風情當下，激發起人們對生活的不同想像，相反的，家，就如同身心靈的歸屬，提供每個人一處沉澱心靈的絕佳空間。結合旅行的美好記憶與家的溫暖舒適，在日常與非日常間，以豐富層次的品味質感，好好感受生活的美好！

手感溫度　敘寫新日式文化

自小便被日本精緻細膩的文化吸引，年輕時赴日求學的那段美好經歷，使得設計總監朱志峰對內斂優雅的日本文化傾心不已。直至今日，他仍經常往返於臺灣與日本之間，除了持續專研經典日式風格外，旅途中獲取的新鮮靈感，更為他帶來新思維，進而激發融合傳統和風與現代創意的設計，並發展獨有建具、家具與燈具「三具主義」的事業里程，使其作品在古樸的質感中多了些許現代氣息，細膩的設計中更具溫暖人心的手作溫度，以獨一無二的日式設計演繹「新和風主義」。


本案坐落於臺南，在這充滿人文歷史的古都中，設計總監朱志峰以傳統日式旅宿為靈感，為目前育有兩女、定期至日本旅行的業主夫婦，打造富傳統日式風格的居家。入門玄關處即以過人的巧思，搭建起恬適靜謐的自然韻味，由灰階地板、木格柵、儲藏室等細節圍塑出內斂優雅蘊涵。特跳脫既往以客廳為重心的住家形式，反將餐廳作為「家的主要空間」，比鄰窗邊享受自然風情，敘寫家的溫馨，為全家人帶來空間秩序之美。而為了釋放被困住的陽光，臥房與客廳的隔間牆亦被移除，透過大面積的日本障子迎來和煦日光，為開放空間套上一層恬靜的濾鏡，客廳適度的留白比例，以刷白木皮與木地板堆砌出家的優美柔和氣息，展開明亮且具空氣感的日常視野。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020年3.4月號或上設計王觀看更多設計資訊

延伸閱讀

結合藝術與居住者特質 呈現專屬的空間風格

連兩季經濟負成長 日解封腳步急

全境解禁 安倍自豪45天平疫

日全境解封 加碼振興方案

相關新聞

沐薰之家

面對繁忙的生活步調，旅行，成了跳脫平日生活的理想方式，在感受不同國度的人文風情當下，激發起人們對生活的不同想像，相反的，家，就如同身心靈的歸屬，提供每個人一處沉澱心靈的絕佳空間。結合旅行的美好記憶與家的溫暖舒適，在日常與非日常間，以豐富層次的品味質感，好好感受生活的美好！

轉折與虛實間創造不同風景 隱約透露出人文意境

空間以穿透的手法連結彼此，量體看似獨立卻又串連，轉折與虛實之間創造不同的風景，隱約的意境中對比鮮明加深感受。透過線條構成幾何、幾何分佈散立，無形的劃分整體空間，一進一退之間，隱約地透露出人文意境。單純的顏色帶出空間的調性，光，映照出樣貌，反映出俐落的線條；框架建構之間，視線穿透，虛與實之間轉換讓空間的感受拉大、延伸，場域在線條的架構下更顯簡約。不同的媒材分佈於空間之中，材質肌理展現出質地特性，為空間鋪陳最適切的樣貌，營造出住宅現代與人文的氣息。

有溫度的文青風診所 療癒系空間讓看診變得好舒壓！

位在台北市的幽靜巷內，以黑色鐵建圍塑的窗框搭配簡約的外牆，散發著清新明亮的氛圍，乍看之下會以為這裡是一間寧靜低調的甜點店或茶飲店，但這其實是一間以「好日子」為名的家醫診所，空間一反一般院所制式冰冷的設計，走入內部就如進入一個小巧精緻的美術館，裡面看不見任何衛教傳單，更多的是有如藝術品般的傢俱及海報，簡單純淨的配色，自然順暢的動線，輔以低彩度的多元質材，自細膩的空間細節中體現舒心無壓的診療氛圍。

世界地球日邁入50 週年 頂級車商強而有力扮演環境共生的先行者

說到勞斯萊斯，你會想到什麼？是尊榮的「車王」身份、奢華的「魔毯」坐車體驗，還是昂貴的車價？從現在開始，你還可以將歡慶女神和「環保」、「永續」放在同一篇章。

共融自然禮讚與城市文明 形構閒雅寫意綠沐生活

如何在空間、城市及大自然之間取得一種動態的平衡，並在設計中催化人際間的情感交流，是設計者不斷思考的重要母題，而「刪繁就簡，溯本清源」即是能調和環境與人文溫度，映射精神世界的最佳解答。緊鄰北投生態公園，坐擁得天獨厚綠意景觀，砌思弄舍設計公司打造的閒雅居宅《綠沐‧藝享》，企圖打破都市叢林的藩籬，將豐沛的自然採光、悠然靜謐的氛圍與別具一格的藝術性引渡入內，成就多元的空間維度；在原始與文明環伺間，跳脫一成不變的住宅風貌，藉由解構、留白、轉向的敘事手法，以全然開放的空間擁抱抒情寫意的生活氛圍。

寓生活於自然之景 打造如詩如畫的療癒空間！

擅於打造「療癒空間」的仝育設計，長年研究「環境心理學」對人的影響，在著墨設計時，除了致力於機能與美型兼具的實用空間，更細心照顧居住者的身心靈需求，期望以更自然、更人性的方式，達到人與自然和諧共存的境界。接下來，就讓我們從「海暮色」及「明水森林」這兩個案例，端看仝育設計如何透過設計巧思，完美結合戶外景色與起居空間，體現如詩如畫的絕美場景，並演繹出居住者獨一無二的生活哲學吧！

彙總空間型態 完善質感機能

在空間設計語彙裡，使用玻璃、鏡面營造穿透效果，是常見的設計手法，但如何在不斷穿透與反射中，將空間整合為一而非切割的空間碎影，正是精髓所在。

沉靜空間

「家」是最瑰麗的城堡，透過獨有的頻率徜徉海浪中，屏除外在過多的雜訊、社群媒體的內容，專注在家族成員間的交流，創造屬於家的意象，同時能夠徹底放鬆心情，積累生命的厚度，停下腳步締造更美樂章。

邀請光、景進入室內 建構舒適宜人的生活尺度

「我們身在的現代，每件事幾乎都晃眼即逝，改變的速度極快，我覺得一致性有它美好的地方。」— Thom Browne

以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方

設計，是感性與理性的總和。

優雅蔓延

設計，是一連串分析、溝通、激盪與整合的結果。

中西薈萃 精湛內斂藝術

考慮到居住成員及海外歸國的女主人，於設計風格上，除賦予人文大器的場域精神，並融入中西文化的經典元素，既要內斂蕪華也需精湛工藝，如何在簡約與精緻當中取得和諧，是設計團隊面臨的首要挑戰。

熱門新聞

結合藝術與居住者特質 呈現專屬的空間風格

沐薰之家

轉折與虛實間創造不同風景 隱約透露出人文意境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。