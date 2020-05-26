轉折與虛實間創造不同風景 隱約透露出人文意境

【文│ Join 圖片提供│一研設計】





空間以穿透的手法連結彼此，量體看似獨立卻又串連，轉折與虛實之間創造不同的風景，隱約的意境中對比鮮明加深感受。透過線條構成幾何、幾何分佈散立，無形的劃分整體空間，一進一退之間，隱約地透露出人文意境。單純的顏色帶出空間的調性，光，映照出樣貌，反映出俐落的線條；框架建構之間，視線穿透，虛與實之間轉換讓空間的感受拉大、延伸，場域在線條的架構下更顯簡約。不同的媒材分佈於空間之中，材質肌理展現出質地特性，為空間鋪陳最適切的樣貌，營造出住宅現代與人文的氣息。

設計以簡潔調性為主，白色大理石牆面塑造幾何面體，營造空間雅緻感受，並以黑雲石襯托反差對比。格柵及樓梯鐵件以白色烤漆和鐵灰噴砂施作方式來表現細緻與粗曠不同的觸感感受，並以黑色鏡面和白色大理石牆面相連接，藉由鏡面的反射增加空間感，白黑不同材質創造空間的時尚感。

線條構成幾何、幾何分佈散立，穿透的設計手法用以連結彼此，無形的劃分整體空間；量體看似獨立卻又串連，隱蔽且串連各個場域，一進一退之間，與生活的關係緊密交錯，轉折與虛實之間創造不同的風景。黑色鏡面和白色石材營造不同視感，顏色對比鮮明加深感受，石材灰色紋路和空間的東方潑墨掛畫相互呼應，隱約地透露出人文意境，體驗著空間的語彙。

空間場域的分佈，藉由樓梯劃分為公領域和私領域。以單純的顏色及落地窗外自然景緻帶出空間調性，光，映照出樣貌，反映出俐落的線條，框架建構之間，視線穿透，虛與實之間轉換讓空間的感受拉大、延伸，場域在線條劃分及材質運用下，更顯簡約人文質地。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》