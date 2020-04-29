有溫度的文青風診所 療癒系空間讓看診變得好舒壓！

【撰文編輯｜Yun 空間設計暨圖片提供｜特力幸福家】





位在台北市的幽靜巷內，以黑色鐵建圍塑的窗框搭配簡約的外牆，散發著清新明亮的氛圍，乍看之下會以為這裡是一間寧靜低調的甜點店或茶飲店，但這其實是一間以「好日子」為名的家醫診所，空間一反一般院所制式冰冷的設計，走入內部就如進入一個小巧精緻的美術館，裡面看不見任何衛教傳單，更多的是有如藝術品般的傢俱及海報，簡單純淨的配色，自然順暢的動線，輔以低彩度的多元質材，自細膩的空間細節中體現舒心無壓的診療氛圍。





由於診所基地為老屋，原先屋況存在結構不佳、壁癌等問題，地下室也有前身卡拉 OK 店留下的木作痕跡，交由特力幸福家張懿欣設計總監重新打造，除了保留原本的大理石地板外，整個空間都經過全面翻新。為了將診間、藥局等空間都置入長形建築內，設計師藉由硬體配置及S 型動線達成功能性規劃，捨去傳統診所使用屏風作為分界，改為使用輕隔間材質塑造輕巧且兼具隔音的空間效果，巧妙劃分公私場域，確保病患看診的隱秘性。





有別於充滿藥味的醫療空間，好日子診所更添了些許溫潤的人文氣息，「如果就醫環境親切無壓，是否會讓病痛稍微遠離一點？」站在診所院長的立場認為，醫生除了例行看病，創造舒適的環境與良性的醫患互動也十分重要，好日子診所以此為出發點，整體設計強調「溫度」，以黑、白、灰等大方素雅的色系為基調，融入多種綠色環保建材，擘劃無毒健康、放鬆親切的診療空間，設計師也透過事前規劃的適度留白，留給院長自由發揮的一方天地，像是診間的桌椅、牆壁上的畫作，都是依照其想法布置，診所內的燈光、傢俱、裝飾品，也都是院長親自挑選，有些是從旅行帶回的紀念品，有些則是在古董市集搜羅而來，活潑調色間注入空間活力，盡顯業主個人的風格與創意。張懿欣總監說，裝修設計只是背景，其實還有相當大的可塑性，由客戶自己簡單換個擺飾或軟裝，搭配不同的音樂，每次踏進診所都擁有多變的樣貌與心境，感受每個自在舒心的「好日子」。



