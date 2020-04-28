世界地球日邁入50 週年 頂級車商強而有力扮演環境共生的先行者

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜勞斯萊斯　圖片提供｜勞斯萊斯】

說到勞斯萊斯，你會想到什麼？是尊榮的「車王」身份、奢華的「魔毯」坐車體驗，還是昂貴的車價？從現在開始，你還可以將歡慶女神和「環保」、「永續」放在同一篇章。

2020 年，雖然人類面臨新冠病毒挑戰，但對於地球，卻有兩件事值得讚頌。地球日（Earth Day）將於 4 月 22 日歡慶創立第 50 週年；此外，2020 年也是巴黎氣候協議正式生效的第一年，目標在本世紀末將全球氣溫升幅控制在 1.5℃~2℃。

地球日本年度主軸為「氣候行動（Climate Action）」，旨在傳遞當今氣候的緊急狀態，也呼籲居住地球的每一份子採取減少碳足跡、廢棄物等綠色作為。同時，也提倡綠色城市、公民科學家等概念。響應今年主軸，地球日台灣（Earth Day Taiwan）以「全面行動」為題，喊出「地球由我罩的」標語，邀請個人及企業參與綠色活動。

不論巴黎協議或是地球日，碳足跡與溫室氣體在兩者願景中，都是重要關鍵字。在減少溫室氣體的努力中，電動車扮演著推動角色之一；荷蘭艾希特大學、奈梅亨大學及英國劍橋大學最新研究指出，電動車生命週期中，所產生的溫室氣體可低於傳統燃油車達 70%。

從今天起，你可以將勞斯萊斯與「電動車」、「減碳」聯想在一起。除了極致奢華的造車工藝，勞斯萊斯過去針對「碳中和」始終默默耕耘著，在電動車方面也是「先行者」的角色。其實，品牌創辦人 Charles Rolls、Henry Royce 在 20 世紀初就研發出電動車，不過當時礙於充電技術不成熟而未正式量產。

勞斯萊斯對環境也做出貢獻，其位於英國古德伍德（Goodwood）的總部自 2003 年啟用後，碳足跡在五年內降低了 29%。面積達 42 公頃的廠區也種植了超過 400,000 萬株植物，孕育超過 120 種物種；同時，任何綠色廢物皆以推肥處理，維持土壤養分循環。

2011 年，電動車萌芽之際，勞斯萊斯以 Phantom 為基礎，研發了 102EX 實驗性電動車。102EX 完成度已接近量產車款，甚至首創電磁感應無線充電技術。

2016 年，勞斯萊斯於日內瓦車展再度發表 103EX 概念車，除了純電動力，103EX 同時具備 Level 5 自動駕駛能力，也因此座艙內沒有方向盤、儀表板等駕駛工具，只有靜謐、奢華的休憩空間。或許，103EX 目前看來仍過於前衛，但也應證勞斯萊斯「要做，就做到最好」的哲學，以及其「先行者」角色。

同樣的哲學，勞斯萊斯也完整應用在電動化進程中，不著墨於「過渡產品」的混合動力車型，而是專注在研發純電車款。因此，勞斯萊斯宣佈於 2040 年淘汰所有燃油車型，亦即全車系電動化。放眼未來，除了 2040 年全面電動化，執行長 Torsten Müller-Otvös 表示將於 10 年內發表首款電動車，正式為發跡於古德伍德的勞斯萊斯開啟純電篇章。

針對電動化，勞斯萊斯汽車台灣總代理盛惟股份有限公司表示，仰賴燃油引擎的勞斯萊斯已擁有「魔毯」般與世隔絕的行車體驗，因此，即便換上純電系統，乘客或許也難以察覺兩者差異。這使得勞斯萊斯極適合電動化。甚至，換上電力驅動的勞斯萊斯可受惠於電動馬達特性，加速更輕快；低重心也能創造更沉著的動態表現。

電動化已然成為車商「永續發展」中不可或缺的環節。除了電動化，勞斯萊斯同樣重視企業社會責任（Corporate Social Responsibility，CSR）。總代理盛惟更進一步提到，英國原廠在國際間履行社會責任已行之有年，其中不乏產學合作、醫療院所合作等。這也是勞斯萊斯汽車台灣未來努力跟進原廠的面向之一。

地球日邁入 50 週年之際，希望喚起世人採取綠色行動的意識。勞斯萊斯雖然未特別發起響應活動，但這間頂級車廠在環境議題、社會責任方面，始終默默耕耘著。猶如旗下 Phantom、Ghost、Wraith、Dawn、Cullinan 等車系，沒有屬人耳目的排氣聲浪，卻強而有力地朝未來邁進。


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